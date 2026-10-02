La selección de Colombia vuelve a la cancha este viernes 2 de octubre para enfrentarse a Paraguay en un partido amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA. El encuentro se disputará en el Sports Illustrated Stadium, ubicado en Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos, desde las 7:00 p. m. (horario de Bogotá) , en una nueva prueba para el equipo dirigido por Néstor Lorenzo tras su participación en el Mundial 2026. La transmisión estará disponible a través de Canal RCN y sus plataformas digitales.

La Tricolor afronta este compromiso como parte de una nueva etapa de preparación, con la oportunidad de evaluar variantes en su plantel y dar minutos a futbolistas que buscan consolidarse en la selección. Colombia llega después de empatar 1-1 frente a México en Baltimore, mientras que Paraguay viene de vencer 2-0 a Bolivia, con un doblete de Miguel Almirón.

¿Quieres seguir el partido desde tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil? La transmisión para Colombia estará disponible EN VIVO y GRATIS mediante Canal RCN, tanto por televisión abierta como a través de sus plataformas digitales. A continuación, te mostramos las opciones para ver el amistoso entre colombianos y paraguayos desde cualquier dispositivo compatible.

¿Dónde ver Canal RCN EN VIVO, Colombia vs. Paraguay por TV abierta y Online?

Canal RCN transmitirá el partido entre Colombia y Paraguay este viernes 2 de octubre, con cobertura para los aficionados colombianos que quieran seguir el segundo amistoso de la selección en esta fecha FIFA.

La señal estará disponible por televisión abierta y mediante los principales operadores de televisión por suscripción del país. Estos son los canales de referencia para sintonizar RCN:

Canal RCN Canales TV TV abierta (TDT) 15.1 HD Claro TV 106 SD / 1006 HD DIRECTV 1131 HD Movistar TV 811 HD Tigo 8 HD

Los números pueden variar según la ciudad, el tipo de servicio o la configuración del operador.

¿Cómo ver Canal RCN EN VIVO GRATIS por Internet?

Los aficionados también podrán seguir el partido entre Colombia y Paraguay por internet, sin necesidad de contar con un servicio de televisión por suscripción.

Para acceder a la transmisión online, existen las siguientes alternativas:

RCN Televisión: portal oficial del canal para consultar su señal en vivo.

portal oficial del canal para consultar su señal en vivo. Aplicación Canal RCN: disponible para acceder a la programación desde dispositivos móviles compatibles.

disponible para acceder a la programación desde dispositivos móviles compatibles. Canal de YouTube de RCN: alternativa digital para consultar la cobertura del encuentro.

La disponibilidad de la señal del partido puede estar sujeta a restricciones territoriales y a las condiciones de cada plataforma.

Puedes conectarte desde los siguientes dispositivos:

Teléfono móvil Android o iPhone.

Tablet.

Computadora o laptop.

Smart TV con navegador o aplicación compatible.

¿Cómo ver Canal RCN desde Estados Unidos y otros países?

Si te encuentras fuera de Colombia y quieres seguir la transmisión de Canal RCN por internet, primero debes comprobar si la señal está disponible en tu ubicación.

El acceso a las transmisiones deportivas puede estar limitado por los derechos audiovisuales de cada territorio. Por eso, no se garantiza que la señal colombiana esté habilitada en el extranjero.

Si el contenido está restringido geográficamente, una alternativa es buscar los canales que cuentan con los derechos de transmisión en el país donde te encuentras. Para Estados Unidos, el amistoso también figura en la programación de Fanatiz.

Colombia vs. Paraguay: horario y dónde ver EN VIVO en Colombia

Partido Colombia vs. Paraguay Competición Amistoso internacional Fecha Viernes 2 de octubre de 2026 Hora en Colombia 7:00 p. m. Hora en Estados Unidos 8:00 p. m. ET / 5:00 p. m. PT Hora en Paraguay 9:00 p. m. Canal Canal RCN Streaming Aplicación Canal RCN y plataformas digitales oficiales Estadio Sports Illustrated Stadium Ciudad Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos Instancia Partido amistoso internacional