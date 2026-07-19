Argentina y España se verán las caras hoy domingo 19 de julio en la final del Mundial 2026. El partido que se realizará en el MetLife Stadium está pactado para empezar a las 2:00 p.m. (horario en Colombia) y será transmitido EN VIVO por Canal RCN. Un compromiso histórico que quedará registrado en la historia del fútbol. Por un lado, la Albiceleste tiene la oportunidad de ser bicampeón del mundo.

Además, será el último partido mundialista de Lionel Messi, quien tendrá un duelo aparte con Lamine Yamal, su discípulo en Barcelona. Y por si fuera poco, por cosas del destino, el atacante argentino se enfrentará ante el país donde hizo historia y lo arropó desde joven.

España, por su parte, viene realizando un gran torneo, dejando en el camino a Francia de Mbappé. En ese compromiso, la Roja dio cátedra de funcionamiento táctico. La intensidad para recuperar el balón y la capacidad para generarse los espacios ofensivos le permitieron superar al equipo dirigido por Didier Deschamps.

¿Dónde ver Canal RCN EN VIVO el partido España vs. Argentina por TV y Online?

Conoce todos los diales de TV de Canal RCN para la final del Mundial 2026 entre Argentina vs. España EN VIVO EN DIRECTO hoy domingo 19 de julio de 2026.

Ciudad Principal Plataforma Principal de TV Dial TDT (Señal Abierta) Diales de Cable (Suscripción) Transmisión Online (Streaming) Bogotá Señal Abierta y TDT 13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD) Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)

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App RCN Cartagena Señal Abierta y TDT 13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD) Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)

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Prioriza la TDT (Televisión Digital Terrestre): Si tienes un televisor compatible y una antena, la TDT es la mejor opción. Ofrece la señal de RCN en alta definición (HD) de forma gratuita. RCN y Caracol generalmente se encuentran en el mismo múltiplex de TDT, lo que facilita la sintonización.

Si tienes un televisor compatible y una antena, la TDT es la mejor opción. Ofrece la señal de RCN en de forma gratuita. RCN y Caracol generalmente se encuentran en el mismo de TDT, lo que facilita la sintonización. Canal Oficial de la FIFA: En algunos países, los sorteos deportivos grandes también se transmiten simultáneamente por el canal oficial de la FIFA en YouTube o sus plataformas de streaming (si bien RCN tiene los derechos de TV en Colombia, la FIFA a menudo ofrece una señal internacional).

En algunos países, los sorteos deportivos grandes también se transmiten simultáneamente por el o sus plataformas de (si bien RCN tiene los derechos de TV en Colombia, la FIFA a menudo ofrece una señal internacional). Alternativa de audio: Si estás en movimiento, la radio puede ser una gran alternativa. Aunque el sorteo es un evento visual, las principales cadenas radiales colombianas (como las asociadas a RCN Radio, como Antena 2 o La FM) suelen ofrecer una cobertura en vivo y análisis del evento.

El partido Argentina vs. España por el Mundial 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

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Argentina vs. España EN VIVO por la final del Mundial 2026: horarios, canales de TV y árbitro

Partido: Argentina vs. España | Final del Mundial 2026

Fecha: Domingo 19 de julio del 2026.

Horario: 2:00 p.m. (horario en Colombia)

Canal: Caracol TV, RCN Televisión, Win Sports, DIRECTV Sports, DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, Win Play, Disney+ Premium Sur, Radio Nacional de Colombia y Paramount+.

Estadio: MetLife Stadium

Ciudad: Nueva York

Árbitro: Slavko Vinčić (Eslovenia)

Argentina, con Lionel Messi, y España, con Lamine Yamal, se enfrentan este domingo 19 de julio por la final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS por TV Pública (Canal 7), TyC Sports, TyC Sports Play, Flow, Telefe, Mi Telefe, DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney+, Paramount+, La 1 HD, La 2 Catalunya, RTVE Play, Teledeporte, DAZN Mundial, Movistar Plus+, TUDN, Canal 5, TV Azteca 7, Azteca Deportes, ViX Premium, GOL Caracol, Canal RCN, Chilevisión, Televen, Tigo Sports, RPC TV, TCS, Canal 11, Canal 4, América TV, Telemundo Deportes, Peacock, FOX, FOX Deportes, FS1, Fubo, Hulu + Live TV, YouTube TV, Sling TV y Telecentro Play. (VIDEO DE SELECCIÓN ARGENTINA EN X DE @ARGENTINA).