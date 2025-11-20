Vanessa Pulgarín es la representante de Colombia en la edición 74 del Miss Universo. Este jueves 20 de noviembre, la colombiana estará presente en la gran final del Miss Universo 2025, ceremonia que iniciará a partir de las 20:00 horas de Bogotá y será transmitida por el Canal RCN en señal abierta . Recordemos que son 30 las finalistas de este evento y se espera que la colombiana pueda llegar hasta el Top5 de las principales candidatas.

Vanessa Pulgarín nació el 13 de septiembre de 1991, en Medellín, Colombia. (Foto: @vanepulgarin y @missuniversecoloficial en Instagram)

¿Dónde ver Canal RCN EN VIVO, final Miss Universo 2025?

RCN Televisión transmite en vivo y en señal abierta la gran final del Miss Universo 2025, con la cobertura completa de lo que será la participación de Vanessa Pulgarín, según la programación y anuncios recientes del canal y medios locales.

En TV por cable, la transmisión está disponible en cableoperadores como Movistar TV, Claro TV y Tigo. Aquí puedes consultar los números de los canales que tiene RCN en los mencionados servicios

TV abierta

Canal 15 de señal abierta

Movistar TV

Canal 160 de Movistar TV

Claro TV

Canal 3 de Bucaramanga en Claro TV

Canal 4 de Bogotá en Claro TV

Canal 5 de Cali en Claro TV

Canal 9 de Barranquilla en Claro TV

Canal 9 de Medellín en Claro TV

Canal 31 de Cartagena en Claro TV

Canal 478 de Claro TV (Global)

TiGo StAR

Canal 4 de Bogotá (Análogo) en TiGo STAR

Canal 4 de Bogotá (Digital) en TiGo STAR

Canal 4 de Villavicencio en TiGo STAR

Canal 9 de Cali en TiGo STAR

Canal 12 de Bucaramanga en TiGo STAR

Canal 30 de Manizales en TiGo STAR

Canal 31 de Cartagena en TiGo STAR

¿Cómo mirar Canal RCN EN VIVO GRATIS por Internet?

Si deseas ver la programación habitual del Canal RCN solo necesitas ingresar al sitio web oficial de RCN para poder acceder a todo el contenido y, asimismo, a la final del Miss Universo 2025 con Vanessa Pulgarín.

Para ver RCN Televisióndesde los Estados Unidos o cualquier otro país del extranjero, necesitas una VPN confiable —que no sea de páginas de dudosa procedencia– para poder ingresar al sitio web con una IP local. Así podrás acceder al contenido en tiempo real.

Final Miss Universo 2025 EN VIVO en Colombia: hora, TV y dónde ver

Fecha: jueves 20 de noviembre de 2025

jueves 20 de noviembre de 2025 Lugar: IMPACT Arena, Exhibition and Convention Center, Muang Thong Thani

IMPACT Arena, Exhibition and Convention Center, Muang Thong Thani Horario: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Canal TV: Canal RCN