Vanessa Pulgarín es la representante de Colombia en la edición 74 del Miss Universo. Este jueves 20 de noviembre, la colombiana estará presente en la gran final del Miss Universo 2025, ceremonia que iniciará a partir de las 20:00 horas de Bogotá y será transmitida por el Canal RCN en señal abierta. Recordemos que son 30 las finalistas de este evento y se espera que la colombiana pueda llegar hasta el Top5 de las principales candidatas.
¿Dónde ver Canal RCN EN VIVO, final Miss Universo 2025?
RCN Televisión transmite en vivo y en señal abierta la gran final del Miss Universo 2025, con la cobertura completa de lo que será la participación de Vanessa Pulgarín, según la programación y anuncios recientes del canal y medios locales.
En TV por cable, la transmisión está disponible en cableoperadores como Movistar TV, Claro TV y Tigo. Aquí puedes consultar los números de los canales que tiene RCN en los mencionados servicios
TV abierta
- Canal 15 de señal abierta
Movistar TV
- Canal 160 de Movistar TV
Claro TV
- Canal 3 de Bucaramanga en Claro TV
- Canal 4 de Bogotá en Claro TV
- Canal 5 de Cali en Claro TV
- Canal 9 de Barranquilla en Claro TV
- Canal 9 de Medellín en Claro TV
- Canal 31 de Cartagena en Claro TV
- Canal 478 de Claro TV (Global)
TiGo StAR
- Canal 4 de Bogotá (Análogo) en TiGo STAR
- Canal 4 de Bogotá (Digital) en TiGo STAR
- Canal 4 de Villavicencio en TiGo STAR
- Canal 9 de Cali en TiGo STAR
- Canal 12 de Bucaramanga en TiGo STAR
- Canal 30 de Manizales en TiGo STAR
- Canal 31 de Cartagena en TiGo STAR
¿Cómo mirar Canal RCN EN VIVO GRATIS por Internet?
Si deseas ver la programación habitual del Canal RCN solo necesitas ingresar al sitio web oficial de RCN para poder acceder a todo el contenido y, asimismo, a la final del Miss Universo 2025 con Vanessa Pulgarín.
Para ver RCN Televisióndesde los Estados Unidos o cualquier otro país del extranjero, necesitas una VPN confiable —que no sea de páginas de dudosa procedencia– para poder ingresar al sitio web con una IP local. Así podrás acceder al contenido en tiempo real.
Final Miss Universo 2025 EN VIVO en Colombia: hora, TV y dónde ver
- Fecha: jueves 20 de noviembre de 2025
- Lugar: IMPACT Arena, Exhibition and Convention Center, Muang Thong Thani
- Horario: 8:00 p.m.
- Canal TV: Canal RCN