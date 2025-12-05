Millones de colombianos estarán atentos a lo que suceda este viernes 5 de diciembre de 2025 a partir de las 12:00 hora de Bogotá , desde el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington, DC, donde se realizará el Sorteo de la Copa del Mundo 2026. Néstor Lorenzo y sus dirigidos de la Selección de Colombia sabrán quiénes serán sus rivales directos en la fase de grupos. Para todo el público colombiano, podrás seguir el evento por la señal oficial de RCN en vivo en directo y online desde cualquier dispositivo móvil.

Dónde ver Canal RCN EN VIVO el sorteo de la Copa del Mundo 2026 por TV y Online

Ciudad Principal Plataforma Principal de TV Dial TDT (Señal Abierta) Diales de Cable (Suscripción) Transmisión Online (Streaming) Bogotá Señal Abierta y TDT 13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD) Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)

Tigo/UNE: 103 (SD/HD)

DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD) RCN En Vivo (Sitio Web)

App RCN Medellín Señal Abierta y TDT 13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD) Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)

Tigo/UNE: 103 (SD/HD)

DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD) RCN En Vivo (Sitio Web)

App RCN Cali Señal Abierta y TDT 13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD) Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)

Tigo/UNE: 103 (SD/HD)

DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD) RCN En Vivo (Sitio Web)

App RCN Barranquilla Señal Abierta y TDT 13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD) Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)

Tigo/UNE: 103 (SD/HD)

DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD) RCN En Vivo (Sitio Web)

App RCN Bucaramanga Señal Abierta y TDT 13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD) Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)

Tigo/UNE: 103 (SD/HD)

DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD) RCN En Vivo (Sitio Web)

App RCN Cartagena Señal Abierta y TDT 13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD) Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)

Tigo/UNE: 103 (SD/HD)

DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD) RCN En Vivo (Sitio Web)

App RCN Resto del País (Ciudades Menores/Regionales) TDT y Cable Local 13.1 (RCN HD) o Canal 13 (Análogo) Movistar TV: 102 (SD) / 162 (HD)

Otros Operadores Locales (Primeros canales) RCN En Vivo (Sitio Web)

App RCN

Prioriza la TDT (Televisión Digital Terrestre): Si tienes un televisor compatible y una antena, la TDT es la mejor opción. Ofrece la señal de RCN en Alta Definición (HD) de forma gratuita. RCN y Caracol generalmente se encuentran en el mismo Múltiplex de TDT, lo que facilita la sintonización.

Si tienes un televisor compatible y una antena, la TDT es la mejor opción. Ofrece la señal de RCN en de forma gratuita. RCN y Caracol generalmente se encuentran en el mismo de TDT, lo que facilita la sintonización. Canal Oficial de la FIFA: En algunos países, los sorteos deportivos grandes también se transmiten simultáneamente por el canal oficial de la FIFA en YouTube o sus plataformas de streaming (si bien RCN tiene los derechos de TV en Colombia, la FIFA a menudo ofrece una señal internacional).

En algunos países, los sorteos deportivos grandes también se transmiten simultáneamente por el o sus plataformas de (si bien RCN tiene los derechos de TV en Colombia, la FIFA a menudo ofrece una señal internacional). Alternativa de Audio: Si estás en movimiento, la radio puede ser una gran alternativa. Aunque el sorteo es un evento visual, las principales cadenas radiales colombianas (como las asociadas a RCN Radio, como Antena 2 o La FM) suelen ofrecer una cobertura en vivo y análisis del evento.

¿Qué equipos participarán en el Mundial 2026?

Hasta el momento, 42 equipos han reservado su plaza. Aquí están nuestros clasificados, agrupados en los bombos para el sorteo:

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania.

Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania. Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia , Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia.

Croacia, Marruecos, , Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia. Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita, Sudáfrica.

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita, Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, cuatro equipos de playoffs europeos, dos equipos de playoffs intercontinentales.

¿Cómo llega Colombia a la Copa Mundial 2026?

Luego de diez meses de pausa, donde Colombia alcanzó el subcampeonato de la Copa América tras perder la final 1-0 con Argentina, la selección volvió a competir con un buen impulso inicial: igualó 1-1 con Perú y venció 2-1 a Argentina en Barranquilla. A pesar de este arranque, la inconsistencia se hizo presente. En octubre, el equipo perdió 1-0 frente a Bolivia (incluso con superioridad numérica), pero luego respondió con una victoria 4-0 sobre Chile, un marcador que, irónicamente, precedió a un nuevo período de resultados negativos.

Posteriormente, llegaron las caídas 3-2 ante Uruguay y 0-1 frente a Ecuador. El mes de marzo resultó particularmente complicado con la derrota 2-1 contra Brasil y tres empates: 2-2 con Paraguay, 0-0 ante Perú y 1-1 frente a Argentina. La clave de la clasificación se dio el 4 de septiembre, cuando Colombia rompió la sequía de seis encuentros sin triunfos con una goleada de 3-0 sobre Bolivia. Este resultado selló su pase, permitiéndole disputar su séptima Copa del Mundo.