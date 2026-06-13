Siga el duelo Brasil vs. Marruecos por Canal RCN en vivo y gratis a través de la televisión abierta. Acceda a la señal del Mundial 2026 para disfrutar del fútbol online con la narración y el análisis de los expertos hoy. | Crédito: fifa.com / Composición Mag
Siga el duelo Brasil vs. Marruecos por Canal RCN en vivo y gratis a través de la televisión abierta. Acceda a la señal del Mundial 2026 para disfrutar del fútbol online con la narración y el análisis de los expertos hoy. | Crédito: fifa.com / Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista

Colombia y Marruecos se enfrentan este sábado 13 de junio de 2026 en el estreno de ambas selecciones en la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 en un partido de pronóstico reservado a jugarse en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos), casa de los New York Giants y los New York Jets de la NFL. El balón rodará desde las 18:00 (hora local, ET) en un choque que forma parte de la jornada inaugural del Grupo C, que integran junto a Haití y Escocia. Para todo el público colombiano, el partido Brasil vs. Marruecos se podrá seguir por la señal oficial de RCN en vivo en directo y online desde cualquier dispositivo móvil.

Dónde ver Canal RCN EN VIVO el partido Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026 por TV y Online

Conoce todos los diales de TV de Canal RCN para ver el partido Brasil vs. Marruecos EN VIVO EN DIRECTO por la Fecha 1 del Grupo C de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 este sábado 13 de junio de 2026.

Ciudad PrincipalPlataforma Principal de TVDial TDT (Señal Abierta)Diales de Cable (Suscripción)Transmisión Online (Streaming)
BogotáSeñal Abierta y TDT13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)		RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
MedellínSeñal Abierta y TDT13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)		RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
CaliSeñal Abierta y TDT13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)		RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
BarranquillaSeñal Abierta y TDT13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)		RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
BucaramangaSeñal Abierta y TDT13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)		RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
CartagenaSeñal Abierta y TDT13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)		RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
Resto del País (Ciudades Menores/Regionales)TDT y Cable Local13.1 (RCN HD) o Canal 13 (Análogo)Movistar TV: 102 (SD) / 162 (HD)
Otros Operadores Locales (Primeros canales)		RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
  • Prioriza la TDT (Televisión Digital Terrestre): Si tienes un televisor compatible y una antena, la TDT es la mejor opción. Ofrece la señal de RCN en Alta Definición (HD) de forma gratuita. RCN y Caracol generalmente se encuentran en el mismo Múltiplex de TDT, lo que facilita la sintonización.
  • Canal Oficial de la FIFA: En algunos países, los sorteos deportivos grandes también se transmiten simultáneamente por el canal oficial de la FIFA en YouTube o sus plataformas de streaming (si bien RCN tiene los derechos de TV en Colombia, la FIFA a menudo ofrece una señal internacional).
  • Alternativa de Audio: Si estás en movimiento, la radio puede ser una gran alternativa. Aunque el sorteo es un evento visual, las principales cadenas radiales colombianas (como las asociadas a RCN Radio, como Antena 2 o La FM) suelen ofrecer una cobertura en vivo y análisis del evento.
TV Azteca 7, TUDN y Canal 5 EN VIVO GRATIS — ver partido México vs. Sudáfrica por TV abierta y Fútbol Online | VIDEO
México y Sudáfrica se enfrentan en el partido inaugural de la Copa Mundial 2026 este jueves 11 de junio por la Jornada 1 del Grupo A desde el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TUDN, TV Azteca Siete (Canal 7), Canal 5 de Televisa, Telemundo Deportes, ESPN, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, GOL Caracol, Peacock TV, TiGo Sports, RTVE La 1, TV Pública, Canal 9 (Nuev9), ViX Premium y Canal 2 de Las Estrellas. (VIDEO de X @miseleccionmx)
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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