Colombia y Marruecos se enfrentan este sábado 13 de junio de 2026 en el estreno de ambas selecciones en la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 en un partido de pronóstico reservado a jugarse en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos), casa de los New York Giants y los New York Jets de la NFL. El balón rodará desde las 18:00 (hora local, ET) en un choque que forma parte de la jornada inaugural del Grupo C, que integran junto a Haití y Escocia. Para todo el público colombiano, el partido Brasil vs. Marruecos se podrá seguir por la señal oficial de RCN en vivo en directo y online desde cualquier dispositivo móvil.

Dónde ver Canal RCN EN VIVO el partido Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026 por TV y Online

Conoce todos los diales de TV de Canal RCN para ver el partido Brasil vs. Marruecos EN VIVO EN DIRECTO por la Fecha 1 del Grupo C de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 este sábado 13 de junio de 2026.

Ciudad Principal Plataforma Principal de TV Dial TDT (Señal Abierta) Diales de Cable (Suscripción) Transmisión Online (Streaming) Bogotá Señal Abierta y TDT 13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD) Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)

Tigo/UNE: 103 (SD/HD)

DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD) RCN En Vivo (Sitio Web)

App RCN Medellín Señal Abierta y TDT 13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD) Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)

Tigo/UNE: 103 (SD/HD)

DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD) RCN En Vivo (Sitio Web)

App RCN Cali Señal Abierta y TDT 13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD) Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)

Tigo/UNE: 103 (SD/HD)

DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD) RCN En Vivo (Sitio Web)

App RCN Barranquilla Señal Abierta y TDT 13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD) Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)

Tigo/UNE: 103 (SD/HD)

DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD) RCN En Vivo (Sitio Web)

App RCN Bucaramanga Señal Abierta y TDT 13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD) Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)

Tigo/UNE: 103 (SD/HD)

DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD) RCN En Vivo (Sitio Web)

App RCN Cartagena Señal Abierta y TDT 13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD) Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)

Tigo/UNE: 103 (SD/HD)

DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD) RCN En Vivo (Sitio Web)

App RCN Resto del País (Ciudades Menores/Regionales) TDT y Cable Local 13.1 (RCN HD) o Canal 13 (Análogo) Movistar TV: 102 (SD) / 162 (HD)

Otros Operadores Locales (Primeros canales) RCN En Vivo (Sitio Web)

App RCN

Prioriza la TDT (Televisión Digital Terrestre): Si tienes un televisor compatible y una antena, la TDT es la mejor opción. Ofrece la señal de RCN en Alta Definición (HD) de forma gratuita. RCN y Caracol generalmente se encuentran en el mismo Múltiplex de TDT, lo que facilita la sintonización.

Si tienes un televisor compatible y una antena, la TDT es la mejor opción. Ofrece la señal de RCN en de forma gratuita. RCN y Caracol generalmente se encuentran en el mismo de TDT, lo que facilita la sintonización. Canal Oficial de la FIFA: En algunos países, los sorteos deportivos grandes también se transmiten simultáneamente por el canal oficial de la FIFA en YouTube o sus plataformas de streaming (si bien RCN tiene los derechos de TV en Colombia, la FIFA a menudo ofrece una señal internacional).

En algunos países, los sorteos deportivos grandes también se transmiten simultáneamente por el o sus plataformas de (si bien RCN tiene los derechos de TV en Colombia, la FIFA a menudo ofrece una señal internacional). Alternativa de Audio: Si estás en movimiento, la radio puede ser una gran alternativa. Aunque el sorteo es un evento visual, las principales cadenas radiales colombianas (como las asociadas a RCN Radio, como Antena 2 o La FM) suelen ofrecer una cobertura en vivo y análisis del evento.

México y Sudáfrica se enfrentan en el partido inaugural de la Copa Mundial 2026 este jueves 11 de junio por la Jornada 1 del Grupo A desde el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TUDN, TV Azteca Siete (Canal 7), Canal 5 de Televisa, Telemundo Deportes, ESPN, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, GOL Caracol, Peacock TV, TiGo Sports, RTVE La 1, TV Pública, Canal 9 (Nuev9), ViX Premium y Canal 2 de Las Estrellas. (VIDEO de X @miseleccionmx)