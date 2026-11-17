Este martes 17 de noviembre, Colombia y Chile estarán cara a cara en el Estadio Nacional de la Región Metropolitana por un amistoso internacional. ¿A qué hora se escuchará el pitazo inicial? Pues a las 6:00 pm ET, 5:00 pm CT, 4:00 pm MT y 3:00 pm PT. Si te preguntas dónde podrás ver el encuentro, te informo que Canal RCN transmitirá el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO. Entérate aquí cómo mirar el duelo por TV y Online.

El partido Colombia vs. Chile por un amistoso internacional promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿Dónde ver Canal RCN EN VIVO, Colombia vs. Chile por fecha FIFA 2026?

Canal RCN transmitirá el partido Colombia vs. Chile en directo para el público colombiano. Los aficionados podrán sintonizar la señal a través de la televisión abierta, la Televisión Digital Terrestre (TDT) y los principales operadores de televisión por suscripción.

TDT 15.1 HD Claro TV 106 SD / 1006 HD DIRECTV 1131 HD Movistar TV 811 HD Tigo 8 HD

Los números de canal pueden variar según la ciudad, el plan contratado y el servicio de televisión. Se recomienda consultar la guía de programación del operador para encontrar la señal correspondiente.

¿Cómo ver Canal RCN gratis por internet?

Los aficionados podrán acceder a los contenidos digitales de RCN mediante las plataformas oficiales de la cadena. Estas son las principales alternativas para consultar la señal y la cobertura del partido Colombia vs. Chile por internet:

RCN Televisión: ingresa al portal oficial de RCN para consultar la señal en vivo y la programación disponible.

ingresa al portal oficial de RCN para consultar la señal en vivo y la programación disponible. App Canal RCN: permite acceder a contenidos del canal desde celulares y tabletas compatibles, según la disponibilidad de cada emisión.

permite acceder a contenidos del canal desde celulares y tabletas compatibles, según la disponibilidad de cada emisión. Deportes RCN: ofrece información, noticias y contenidos deportivos de la cadena.

ofrece información, noticias y contenidos deportivos de la cadena. YouTube de RCN Deportes: permite seguir la cobertura deportiva, las previas y los contenidos disponibles en el canal oficial.

La disponibilidad de la transmisión en directo puede variar según los derechos audiovisuales y la ubicación geográfica. Por ello, es recomendable ingresar a las plataformas antes del inicio del encuentro y comprobar si el partido está habilitado.

También es posible consultar las opciones de acceso desde los siguientes dispositivos:

Celulares Android y iPhone.

Tabletas.

Computadoras de escritorio y laptops.

Smart TV con navegador compatible.

Televisores inteligentes compatibles con la aplicación de Canal RCN.