Colombia se medirá contra Ghana este viernes 3 de julio por los 16avos de final del Mundial 2026 en el Estadio Kansas City, Misuri, Estados Unidos. Este emocionante compromiso iniciará a las 8:30 p.m. (horario colombiano) y será transmitido por Canal RCN y RCN Deportes. Tras quedar líderes del Grupo K, el equipo liderado por Néstor Lorenzo buscará seguir haciendo historia en la Copa del Mundo.

La selección colombiana encontró en James Rodríguez y Luis Díaz, dos baluartes para sostener la ofensiva. El 10 es el encargado de controlar los hilos del ataque, mientras que ‘Luchito’ aporta rapidez, agilidad y eficacia en la definición.

RCN Televisión transmite el partido Colombia vs. Ghana EN VIVO y EN DIRECTO HOY 3 de julio por los 16vos de final de la Copa Mundial 2026 en Kansas City. (Foto: Composición Gestión Mix) / Jairo Rúa

Dónde ver Canal RCN EN VIVO el partido Colombia vs. Ghana por TV y Online

Conoce todos los diales de TV de Canal RCN para ver el partido del Mundial 2026 entre Colombia vs. Ghana EN VIVO EN DIRECTO este viernes 3 de julio de 2026.

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Si tienes un televisor compatible y una antena, la TDT es la mejor opción. Ofrece la señal de RCN en de forma gratuita. RCN y Caracol generalmente se encuentran en el mismo de TDT, lo que facilita la sintonización. Canal Oficial de la FIFA: En algunos países, los sorteos deportivos grandes también se transmiten simultáneamente por el canal oficial de la FIFA en YouTube o sus plataformas de streaming (si bien RCN tiene los derechos de TV en Colombia, la FIFA a menudo ofrece una señal internacional).

En algunos países, los sorteos deportivos grandes también se transmiten simultáneamente por el o sus plataformas de (si bien RCN tiene los derechos de TV en Colombia, la FIFA a menudo ofrece una señal internacional). Alternativa de Audio: Si estás en movimiento, la radio puede ser una gran alternativa. Aunque el sorteo es un evento visual, las principales cadenas radiales colombianas (como las asociadas a RCN Radio, como Antena 2 o La FM) suelen ofrecer una cobertura en vivo y análisis del evento.

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Los aficionados colombianos también podrán seguir la programación de Canal RCN y RCN Deportes a través de internet.

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Horario, TV y dónde ver Colombia vs. Ghana EN VIVO por Mundial 2026

Fecha: Viernes 3 de julio de 2026

Viernes 3 de julio de 2026 Lugar: Estadio Kansas City, Misuri, Estados Unidos

Estadio Kansas City, Misuri, Estados Unidos Horario: 8:30 p.m. Colombia

8:30 p.m. Colombia Canal TV: Canal RCN

Canal RCN Streaming: RCN App

Colombia se enfrentará a Ghana con el objetivo de ingresar a octavos de final. El cuadro liderado por Lorenzo está realizando una gran Copa del Mundo. El nivel de los jugadores es alto y ya demostraron que pueden plantarle cara a cualquier rival.

Colombia y Ghana se enfrentan esteviernes 3 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GOL Caracol, Caracol Play, Canal RCN, Deportes RCN. Win Sports, Ditu, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports, ESPN, Disney Plus, FOX Sports, Universo y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN COLOMBIA EN X DE @FCFSeleccionCol)