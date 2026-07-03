Colombia se medirá contra Ghana este viernes 3 de julio por los 16avos de final del Mundial 2026 en el Estadio Kansas City, Misuri, Estados Unidos. Este emocionante compromiso iniciará a las 8:30 p.m. (horario colombiano) y será transmitido por Canal RCN y RCN Deportes. Tras quedar líderes del Grupo K, el equipo liderado por Néstor Lorenzo buscará seguir haciendo historia en la Copa del Mundo.
La selección colombiana encontró en James Rodríguez y Luis Díaz, dos baluartes para sostener la ofensiva. El 10 es el encargado de controlar los hilos del ataque, mientras que ‘Luchito’ aporta rapidez, agilidad y eficacia en la definición.
Dónde ver Canal RCN EN VIVO el partido Colombia vs. Ghana por TV y Online
Conoce todos los diales de TV de Canal RCN para ver el partido del Mundial 2026 entre Colombia vs. Ghana EN VIVO EN DIRECTO este viernes 3 de julio de 2026.
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Horario, TV y dónde ver Colombia vs. Ghana EN VIVO por Mundial 2026
- Fecha: Viernes 3 de julio de 2026
- Lugar: Estadio Kansas City, Misuri, Estados Unidos
- Horario: 8:30 p.m. Colombia
- Canal TV: Canal RCN
- Streaming: RCN App
Colombia se enfrentará a Ghana con el objetivo de ingresar a octavos de final. El cuadro liderado por Lorenzo está realizando una gran Copa del Mundo. El nivel de los jugadores es alto y ya demostraron que pueden plantarle cara a cualquier rival.