La selección colombiana inicia su camino en esta Copa Mundial de Fútbol 2026. Este miércoles 17 de junio, no te pierdas la transmisión de Colombia vs. Uzbekistán por la señal de Canal RCN, a partir de las 9:00 p.m. hora Bogotá, en lo que será el debut por el Grupo K del certamen . Con Luis Díaz y James Rodríguez en la oncena titular, los de Néstor Lorenzo quieren empezar con el pie derecho en un grupo que comparten junto a El Congo y Portugal.

Señal del Canal RCN EN VIVO para ver la transmisión de Colombia vs. Uzbekistán en directo, este miércoles 17 de junio, por la Jornada 1 del Grupo K del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT) / Piero Hatto

Dónde ver Canal RCN EN VIVO el partido Colombia vs. Uzbekistán por TV y Online

Conoce todos los diales de TV de Canal RCN para ver el partido del Mundial 2026 entre Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO EN DIRECTO este miércoles 17 de junio de 2026.

Ciudad Principal Plataforma Principal de TV Dial TDT (Señal Abierta) Diales de Cable (Suscripción) Transmisión Online (Streaming) Bogotá Señal Abierta y TDT 13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD) Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)

Tigo/UNE: 103 (SD/HD)

DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD) RCN En Vivo (Sitio Web)

App RCN Medellín Señal Abierta y TDT 13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD) Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)

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DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD) RCN En Vivo (Sitio Web)

App RCN Cali Señal Abierta y TDT 13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD) Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)

Tigo/UNE: 103 (SD/HD)

DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD) RCN En Vivo (Sitio Web)

App RCN Barranquilla Señal Abierta y TDT 13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD) Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)

Tigo/UNE: 103 (SD/HD)

DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD) RCN En Vivo (Sitio Web)

App RCN Bucaramanga Señal Abierta y TDT 13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD) Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)

Tigo/UNE: 103 (SD/HD)

DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD) RCN En Vivo (Sitio Web)

App RCN Cartagena Señal Abierta y TDT 13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD) Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)

Tigo/UNE: 103 (SD/HD)

DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD) RCN En Vivo (Sitio Web)

App RCN Resto del País (Ciudades Menores/Regionales) TDT y Cable Local 13.1 (RCN HD) o Canal 13 (Análogo) Movistar TV: 102 (SD) / 162 (HD)

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Prioriza la TDT (Televisión Digital Terrestre): Si tienes un televisor compatible y una antena, la TDT es la mejor opción. Ofrece la señal de RCN en Alta Definición (HD) de forma gratuita. RCN y Caracol generalmente se encuentran en el mismo Múltiplex de TDT, lo que facilita la sintonización.

Si tienes un televisor compatible y una antena, la TDT es la mejor opción. Ofrece la señal de RCN en de forma gratuita. RCN y Caracol generalmente se encuentran en el mismo de TDT, lo que facilita la sintonización. Canal Oficial de la FIFA: En algunos países, los sorteos deportivos grandes también se transmiten simultáneamente por el canal oficial de la FIFA en YouTube o sus plataformas de streaming (si bien RCN tiene los derechos de TV en Colombia, la FIFA a menudo ofrece una señal internacional).

En algunos países, los sorteos deportivos grandes también se transmiten simultáneamente por el o sus plataformas de (si bien RCN tiene los derechos de TV en Colombia, la FIFA a menudo ofrece una señal internacional). Alternativa de Audio: Si estás en movimiento, la radio puede ser una gran alternativa. Aunque el sorteo es un evento visual, las principales cadenas radiales colombianas (como las asociadas a RCN Radio, como Antena 2 o La FM) suelen ofrecer una cobertura en vivo y análisis del evento.

Horario, TV y dónde ver Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO desde Colombia

Fecha: Miércoles 17 de junio de 2026

Miércoles 17 de junio de 2026 Lugar: Estadio Azteca de Ciudad de México, México

Estadio Azteca de Ciudad de México, México Horario: 9:00 p.m. Colombia

9:00 p.m. Colombia Canal TV: Canal RCN

Canal RCN Streaming: RCN App