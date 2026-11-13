Colombia y Chile protagonizarán un gran partido este viernes 13 de noviembre, cuando choquen por un amistoso internacional en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. ¿A qué hora se escuchará el pitazo inicial? Pues a las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT, 5:00 pm MT y 4:00 pm PT. Si te preguntas dónde podrás mirar el encuentro, te informo que Canal RCN transmitirá el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO. Entérate aquí cómo ver el duelo por TV y Online.

El partido Colombia vs. Chile por un amistoso internacional promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿Dónde ver Canal RCN EN VIVO, Colombia vs. Chile por fecha FIFA 2026?

Canal RCN transmitirá el partido Colombia vs. Chile en directo para el público colombiano. Los aficionados podrán sintonizar la señal a través de la televisión abierta, la Televisión Digital Terrestre (TDT) y los principales operadores de televisión por suscripción.

Cableoperador Número de canal de RCN TDT 15.1 HD Claro TV 106 SD / 1006 HD DIRECTV 1131 HD Movistar TV 811 HD Tigo 8 HD

Los números de canal pueden variar según la ciudad, el plan contratado y el servicio de televisión. Se recomienda consultar la guía de programación del operador para encontrar la señal correspondiente.

¿Cómo ver Canal RCN gratis por internet?

Los aficionados podrán acceder a los contenidos digitales de RCN mediante las plataformas oficiales de la cadena. Estas son las principales alternativas para consultar la señal y la cobertura del partido Colombia vs. Chile por internet:

RCN Televisión: ingresa al portal oficial de RCN para consultar la señal en vivo y la programación disponible.

ingresa al portal oficial de RCN para consultar la señal en vivo y la programación disponible. App Canal RCN: permite acceder a contenidos del canal desde celulares y tabletas compatibles, según la disponibilidad de cada emisión.

permite acceder a contenidos del canal desde celulares y tabletas compatibles, según la disponibilidad de cada emisión. Deportes RCN: ofrece información, noticias y contenidos deportivos de la cadena.

ofrece información, noticias y contenidos deportivos de la cadena. YouTube de RCN Deportes: permite seguir la cobertura deportiva, las previas y los contenidos disponibles en el canal oficial.

La disponibilidad de la transmisión en directo puede variar según los derechos audiovisuales y la ubicación geográfica. Por ello, es recomendable ingresar a las plataformas antes del inicio del encuentro y comprobar si el partido está habilitado.

También es posible consultar las opciones de acceso desde los siguientes dispositivos:

Celulares Android y iPhone.

Tabletas.

Computadoras de escritorio y laptops.

Smart TV con navegador compatible.

Televisores inteligentes compatibles con la aplicación de Canal RCN.

La selección de Colombia se enfrenta a Chile este viernes 13 de noviembre de 2026 en un partido amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA de noviembre, que tendrá como escenario el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, en Colombia, desde las 7:00 p. m. (hora colombiana). El equipo dirigido por Néstor Lorenzo buscará aprovechar este compromiso para ajustar su funcionamiento y evaluar alternativas en su plantel, mientras que La Roja afrontará una nueva prueba de preparación internacional. La transmisión EN VIVO, GRATIS y ONLINE estará disponible en Colombia a través de GOL Caracol TV, Caracol Play, Canal RCN y Deportes RCN, mientras que en Chile los aficionados podrán seguir el encuentro por Mega TV y su señal digital. Conoce qué canales de televisión y plataformas de streaming tienen los derechos para ver Colombia vs. Chile en directo desde ambos países. (VIDEO DE X: @FCFSeleccionCol)