Tras su participación en el Mundial 2026, la selección colombiana regresa a la acción. Este sábado 26 de septiembre se medirá en amistoso por fecha FIFA contra su similar de México en el M&T Bank Stadium de Maryland, a las 8:00 p.m.; será el primer compromiso de los tres que tiene pactado (Perú y Paraguay). Néstor Lorenzo impactó con la convocatoria; decidió llamar a 26 jugadores, donde la gran novedad es Luis Javier Suárez.

El estratega argentino quiere ampliar el universo de jugadores de cara al proceso eliminatorio para la Copa del Mundo. Por ello, ante México buscará que su plantel pueda plasmar su idea de juego y desde esa base empezar a continuar con un trabajo que trajo buenos resultados.

Dónde ver Canal RCN EN VIVO el partido Colombia vs. México por TV y Online

Conoce todos los diales de TV de Canal RCN para ver el partido amistoso entre Colombia vs. México EN VIVO EN DIRECTO este sábado 26 de septiembre 2026.

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Si tienes un televisor compatible y una antena, la TDT es la mejor opción. Ofrece la señal de RCN en de forma gratuita. RCN y Caracol generalmente se encuentran en el mismo de TDT, lo que facilita la sintonización. Alternativa de audio: Si estás en movimiento, la radio puede ser una gran alternativa. Las principales cadenas radiales colombianas (como las asociadas a RCN Radio, como Antena 2 o La FM) suelen ofrecer una cobertura en vivo y análisis de los compromisos de la selección.

BALTIMORE, MARYLAND (ESTADOS UNIDOS), 26-09-2026. Canal RCN transmitirá EN VIVO el partido amistoso entre México vs. Colombia que se realizará en el M&T Bank Stadium. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

Horario, TV y dónde ver Colombia vs. México EN VIVO

Fecha: Sábado 26 de septiembre de 2026

Partido: México vs. Colombia

Competición: Amistoso internacional por fecha FIFA

TV en México: Azteca Siete (Canal 7)

Streaming: TV Azteca Deportes

Horario: 7:00 p.m.

Estadio: M&T Bank Stadium.

Ciudad: Maryland, Estados Unidos.