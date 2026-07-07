¡Por los cuartos! Colombia, con James Rodríguez y Luis Díaz a la cabeza, buscará continuar haciendo historia en la Copa del Mundo. Hoy martes 7 de julio, el equipo de Néstor Lorenzo enfrentará a Suiza por los octavos de final del Mundial 2026, en el Estadio BC Place Vancouver, Canadá. El compromiso está pactado para empezar a las 3:00 p.m. (horario colombiano, peruano y ecuatoriano).

Tras superar con éxito la fase de grupos y eliminar a Ghana, Colombia se alista para otra gesta deportiva. Si bien la tarea no será sencilla, porque al frente tiene un equipo compacto que cuenta con jugadores de jerarquía como Granit Xhaka y Breel Embolo, hay confianza en imponerse y lograr la clasificación a cuartos de final.

La transmisión del partido en el territorio colombiano estará a cargo de Canal RCN. A continuación, te contaremos todo lo referente a la casa televisora para que puedas alentar a Colombia en su reto ante Suiza por los octavos de final del Mundial 2026.

TUDN y Canal 5 transmiten el partido entre Colombia vs. Suiza EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE HOY 7 de julio por los octavos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Gestión Mix) / Jairo Rúa

Dónde ver Canal RCN EN VIVO el partido Colombia vs. Suiza por TV y Online

Conoce todos los diales de TV de Canal RCN para ver el partido del Mundial 2026 entre Colombia vs. Suiza EN VIVO EN DIRECTO este martes 7 de julio de 2026.

Ciudad Principal Plataforma Principal de TV Dial TDT (Señal Abierta) Diales de Cable (Suscripción) Transmisión Online (Streaming) Bogotá Señal Abierta y TDT 13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD) Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)

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Prioriza la TDT (Televisión Digital Terrestre): Si tienes un televisor compatible y una antena, la TDT es la mejor opción. Ofrece la señal de RCN en Alta Definición (HD) de forma gratuita. RCN y Caracol generalmente se encuentran en el mismo Múltiplex de TDT, lo que facilita la sintonización.

Si tienes un televisor compatible y una antena, la TDT es la mejor opción. Ofrece la señal de RCN en de forma gratuita. RCN y Caracol generalmente se encuentran en el mismo de TDT, lo que facilita la sintonización. Canal Oficial de la FIFA: En algunos países, los sorteos deportivos grandes también se transmiten simultáneamente por el canal oficial de la FIFA en YouTube o sus plataformas de streaming (si bien RCN tiene los derechos de TV en Colombia, la FIFA a menudo ofrece una señal internacional).

En algunos países, los sorteos deportivos grandes también se transmiten simultáneamente por el o sus plataformas de (si bien RCN tiene los derechos de TV en Colombia, la FIFA a menudo ofrece una señal internacional). Alternativa de Audio: Si estás en movimiento, la radio puede ser una gran alternativa. Aunque el sorteo es un evento visual, las principales cadenas radiales colombianas (como las asociadas a RCN Radio, como Antena 2 o La FM) suelen ofrecer una cobertura en vivo y análisis del evento.

Horario, TV y dónde ver Colombia vs. Suiza EN VIVO desde Colombia

Fecha: Martes 7 de julio de 2026

Martes 7 de julio de 2026 Lugar: Estadio BC Place Vancouver, Canadá

Estadio BC Place Vancouver, Canadá Horario: 3:00 p.m. Colombia

3:00 p.m. Colombia Canal TV: Canal RCN

Canal RCN Streaming: RCN App