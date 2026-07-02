Jairo Rúa
Jairo Rúa

jugarán este jueves 2 de julio desde las 15 horas ET / 12 horas PT en el MetLife Stadium de Los Angeles, Estados Unidos, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La Roja quiere afirmarse como candidato al título y choca con los austríacos, que clasificaron segundos en el grupo que compartió con Argentina. ¿Quieres seguir el partido desde tu televisor, teléfono móvil, computadora o Smart TV? La transmisión para Paraguay estará disponible a través de TiGo Sports y la plataforma TiGo Online, que llevarán todas las incidencias del debut mundialista de la selección paraguaya.

Conoce dónde ver por TV y señal online el partido España vs. Austria EN VIVO EN DIRECTO HOY 2 de julio por los 16vos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Mag)
Conoce dónde ver por TV y señal online el partido España vs. Austria EN VIVO EN DIRECTO HOY 2 de julio por los 16vos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa

¿Dónde ver TiGo Sports EN VIVO, España vs. Austria por el Mundial 2026?

TiGo Sports forma parte de la cobertura oficial de la Copa Mundial FIFA 2026 en Paraguay. Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de las siguientes señales:

  • Canal 100 (TiGo Sports)
  • Canal 101 (TiGo Sports+)
  • Canal 102 (TiGo Sports 3)

¿Cómo ver TiGo Online EN VIVO, España vs. Austria por el Mundial 2026?

Los usuarios de TiGo también podrán seguir el partido mediante TiGo Online desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.

Dispositivos compatibles

  • Smart TV
  • Android TV
  • Google TV
  • Roku
  • Amazon Fire TV Stick
  • Apple TV
  • Computadoras Windows y Mac
  • Android
  • iPhone
  • iPad

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el España vs. Austria por el Mundial 2026

DatoInformación
PartidoEspaña vs. Austria
CompeticiónCopa Mundial FIFA 2026
FechaJueves 2 de julio de 2026
Hora16 horas de Asunción
TVTiGo Sports
StreamingTiGo Online
EstadioMetLife Stadium
CiudadLos Ángeles, California (Estados Unidos)

Alineaciones posibles para ver España vs. Austria

  • Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aimeric Laporte, Marc Cucurella; Fabián Ruíz, Rodri, Pedri; Ferran Torres, Mike Oyarzabal, Gavi. DT: Luis de la Fuente.
  • Alexander Schlager; Stefan Posch, David Alaba, Philipp Lienhart, Phillipp Mwene; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Romano Schmid; Marko Arnautovic.DT: Ralf Rangnick.
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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