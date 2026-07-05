Brasil se juega este domingo el pase a los cuartos de final del Mundial 2026 ante un rival que históricamente le ha resultado incómodo. Noruega nunca ha perdido frente a la Canarinha y llega al MetLife Stadium de Nueva Jersey con un balance de dos victorias y dos empates en sus cuatro enfrentamientos previos. El choque arrancará a las 22:00 horas de Madrid (4 p.m. ET / 1 p.m. PT) y promete ser uno de los duelos más atractivos de los octavos.

La selección de Carlo Ancelotti continúa adaptándose a varias bajas importantes, pero mantiene el cartel de candidata al título gracias al talento de Vinícius Júnior y a la profundidad de su plantilla. Enfrente estará una Noruega que ha crecido durante el torneo y que sueña con dar el golpe de la mano de Erling Haaland y Martin Ødegaard.

Con un boleto a cuartos en juego, brasileños y noruegos protagonizarán un duelo que enfrenta tradición y ambición en uno de los escenarios más emblemáticos del campeonato. En España, el encuentro podrá verse por TVE La 1 HD y RTVE Play, además de DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar Plus+ y fuboTV España.

TL;DR del Brasil vs. Noruega por el Mundial 2026

⚽ Partido: Brasil vs. Noruega

🏆 Torneo: Copa Mundial FIFA 2026

📅 Fecha: Domingo 5 de julio de 2026

🕘 Hora en España: 22:00 horas (peninsular)

📺 TV: TVE La 1 HD, Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN Mundial

📱 Streaming: RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España

🏟️ Estadio: MetLife Stadium

📍 Ciudad: East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos)

⭐ Vinícius Júnior lidera el ataque brasileño

🌍 Erling Haaland encabeza la ilusión de Noruega en los octavos de final

¿Dónde ver TVE La 1 HD EN DIRECTO, Brasil vs. Noruega por el Mundial 2026?

TVE La 1 HD ofrecerá la transmisión en abierto para toda España del partido entre Brasil y Noruega correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026. La cobertura incluirá la previa, el encuentro completo y el análisis posterior desde Nueva Jersey.

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Además de RTVE, los aficionados también podrán seguir el encuentro mediante Movistar Plus+, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España, operadores que cuentan con cobertura del Mundial 2026 en territorio español.

¿Dónde ver RTVE Play EN DIRECTO ONLINE, Brasil vs. Noruega por Internet?

RTVE Play permitirá seguir el partido completamente online desde cualquier punto de España. La plataforma oficial de RTVE emitirá la señal en directo para móviles, ordenadores, tablets y Smart TV.

La aplicación puede descargarse gratuitamente y ofrece acceso a la programación en vivo de La 1, permitiendo seguir todas las incidencias del encuentro entre brasileños y noruegos desde cualquier dispositivo compatible.

Dispositivos compatibles con RTVE Play

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Asimismo, el partido también estará disponible mediante DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar Plus+ y fuboTV España.

Horario, TV y cómo ver EN DIRECTO el Brasil vs. Noruega por la Copa Mundial FIFA 2026

⚽ Partido Brasil vs. Noruega 🏆 Competición Copa Mundial FIFA 2026 (Octavos de final) 📅 Fecha Domingo 5 de julio de 2026 🕘 Hora 22:00 horas (España peninsular) 🏟️ Estadio MetLife Stadium 📍 Ciudad East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos) 📺 TV TVE La 1 HD, Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN Mundial 📱 Streaming RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España

Brasil entra en la fase más exigente del Mundial con la responsabilidad de confirmar sobre el césped su condición de aspirante al título. La selección de Carlo Ancelotti ha mostrado capacidad de adaptación durante el torneo y ahora se encuentra frente a un rival que combina orden táctico, confianza y una de las principales referencias ofensivas del fútbol europeo.

En España, el encuentro podrá seguirse EN DIRECTO y GRATIS mediante TVE La 1 HD y RTVE Play, además de las principales plataformas deportivas disponibles en el país.

Lectura de Noé Yactayo

“Las eliminatorias suelen castigar a los equipos que dependen exclusivamente del talento individual y recompensar a aquellos que encuentran equilibrio entre estructura y creatividad. Brasil tiene recursos de sobra para resolver partidos a través de sus figuras, pero Noruega llega con una virtud que suele resultar incómoda en este tipo de escenarios: sabe exactamente a qué juega.

El equipo escandinavo ha construido su crecimiento alrededor de una generación liderada por Haaland y Ødegaard, pero también alrededor de automatismos defensivos que le permiten competir contra rivales superiores sobre el papel. Para Brasil, la misión será evitar que el partido se convierta en una batalla de paciencia y aprovechar el desequilibrio de Vinícius Júnior en campo abierto. Si la eliminatoria se mantiene igualada durante demasiados minutos, la confianza histórica de Noruega frente a la Canarinha puede convertirse en un factor más importante de lo que muchos imaginan".