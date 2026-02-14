El Clásico Nacional entre Club América y Chivas de Guadalajara llega este sábado 14 de febrero de 2026 para encender la pasión en Estados Unidos. Si no quieres perderte ni un segundo de la acción desde el Estadio Akron, la señal de Canal Universo es tu mejor opción para seguir la transmisión en vivo y en español. A partir de las 22:07 horas ET / 21:07 horas Tiempo del Centro / 19:07 hors PT , las Águilas buscarán mantener su dominio histórico ante un Rebaño Sagrado que quiere hacer valer su localía en plena Jornada 6 del Clausura de la Liga MX.

Aunque el América llega con una hegemonía clara en los últimos diez enfrentamientos, sumando cinco victorias y demostrando que el Estadio Akron no les intimida, las Chivas llegan motivadas tras vencer en su último choque. La rivalidad está más viva que nunca y los números favorecen al equipo de André Jardine, pero en un Clásico Nacional las estadísticas quedan de lado cuando suena el silbatazo inicial. ¡Prepárate para vivir el duelo más intenso de la Liga MX con la mejor cobertura para nuestra comunidad hispana!

¡El Clásico Nacional llega a EE. UU.! Chivas vs. América se enfrentan este 14 de febrero. Mira a qué hora juegan y dónde ver el partido en vivo. ¿Quién se lleva el orgullo de la Liga MX en pleno San Valentín? | Crédito: Chivas / Club América / Facebook

¿Qué es el canal Universo y por qué es clave para ver el Clásico Nacional, Club América vs. Chivas de Guadalajara?

Universo es la cadena hermana de Telemundo (parte de NBCUniversal) diseñada para los hispanos en EE. UU. Es la casa oficial para ver los mejores partidos de la Liga MX con narración en español y calidad de alta definición. Si buscas el Club América vs. Chivas de Guadalajara en vivo por el Clausura 2026 de la Liga MX, este es el canal donde la pasión se vive al máximo.

Si prefieres verlo por Internet, puedes descargar la aplicación Universo Now App (disponible en Google Play y Apple App Store) y a través de la página oficial de NBC Universo.

¿Cómo puedo ver Universo EN VIVO y gratis en EE. UU.?

La forma más rápida de acceder sin costo es aprovechar la prueba gratuita de 5 días de DirecTV Stream. Es una excelente opción para ver el Clásico Nacional este fin de semana de San Valentín sin pagar una suscripción inmediata. Solo asegúrate de cancelar antes de que termine el periodo de prueba si no deseas continuar.

¿En qué plataformas de streaming está disponible Universo?

Puedes encontrar Universo como un “add-on” o complemento en los planes de Sling TV (paquete español) y YouTube TV (Spanish Plus). Ojo: desde finales de 2025, el canal ya no está disponible en Fubo, por lo que deberás elegir una de las opciones anteriores para asegurar tu lugar en el partido.

Chivas de Guadalajara se enfrenta a Club América por el Clausura 2026 de la Liga MX, este sábado 14 de febrero (Foto: Composición Gestión / @ClubAmerica / @Chivas)

¿Cuál es el costo de los servicios que incluyen Universo?

Los precios varían según el proveedor. Sling TV es de las opciones más económicas (desde $45.99 + $4.99 del paquete en español), mientras que YouTube TV ofrece una cobertura más amplia por unos $82.99 mensuales más el extra de canales latinos. DirecTV sigue siendo el líder en deportes, aunque con un costo base más alto.

Televisión por Satélite/Cable Canal DirecTV Canal 410 (HD) DishLATINO Canal 838

¿Puedo ver el partido Club América vs. Chivas de Guadalajara si estoy fuera de Estados Unidos?

Si te encuentras de viaje pero tienes tu suscripción activa de EE. UU., puedes usar una VPN (Red Privada Virtual) para evitar bloqueos geográficos. Solo conéctate a un servidor en Estados Unidos, abre tu app de streaming favorita y disfruta del choque entre las Águilas y el Rebaño Sagrado como si estuvieras en casa.