Brasil y Marruecos protagonizan uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026. La selección brasileña, una de las favoritas al título, buscará comenzar con el pie derecho ante un combinado marroquí que llega con grandes expectativas tras sus destacadas actuaciones internacionales.

Si te encuentras en Estados Unidos y no quieres perderte ningún detalle de este encuentro, la cadena Universo será una de las opciones para seguir la transmisión en español. A continuación, te contamos cómo ver Universo EN VIVO por televisión y por internet, además de los horarios del partido en distintos países. Sigue leyendo para conocer todas las alternativas disponibles.

¿Cómo ver Canal Universo EN VIVO por TV y online?

Los aficionados en Estados Unidos podrán seguir la cobertura de la Copa Mundial 2026 este 13 de junio a través de Universo, canal que forma parte de la oferta deportiva en español de NBCUniversal y Telemundo. Los derechos de transmisión del torneo en español corresponden a Telemundo y sus plataformas asociadas.

Para ver Universo EN VIVO por televisión, es necesario contar con un proveedor de cable, satélite o streaming que incluya el canal dentro de su programación.

Además, los usuarios con una suscripción de televisión compatible pueden acceder a la señal mediante Universo Now o utilizando las aplicaciones oficiales de Telemundo, donde gran parte de la cobertura del Mundial estará disponible en streaming para los espectadores ubicados en Estados Unidos.

Opciones para ver Universo

Señal de Universo en operadores de cable y satélite.

Aplicación Universo Now (requiere autenticación con proveedor de TV).

Aplicación y plataformas digitales de Telemundo para usuarios con acceso autorizado.

¿Se puede ver Universo desde el extranjero?

La señal de Universo y sus plataformas digitales están dirigidas principalmente al público de Estados Unidos. Debido a restricciones de derechos de transmisión, el acceso a Universo Now y a algunos contenidos en línea puede estar limitado fuera del territorio estadounidense.

Por ello, los aficionados que se encuentren en otros países deberán consultar los operadores oficiales con derechos de transmisión en su región para seguir Brasil vs. Marruecos de manera legal.

Horarios de Brasil vs. Marruecos por país

El partido entre Brasil y Marruecos se disputará el sábado 13 de junio de 2026 en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey. El inicio está previsto para las 18:00 horas del Este de Estados Unidos (ET).

País Hora Estados Unidos (ET) 6:00 p. m. Estados Unidos (PT) 3:00 p. m. México 4:00 p. m. Guatemala 4:00 p. m. Honduras 4:00 p. m. El Salvador 4:00 p. m. Costa Rica 4:00 p. m. Nicaragua 4:00 p. m. Panamá 5:00 p. m. Colombia 5:00 p. m. Ecuador 5:00 p. m. Perú 5:00 p. m. Venezuela 6:00 p. m. Bolivia 6:00 p. m. Chile 6:00 p. m. Paraguay 7:00 p. m. Argentina 7:00 p. m. Uruguay 7:00 p. m. Brasil 7:00 p. m. Marruecos 11:00 p. m. España 12:00 a. m. (domingo 14)