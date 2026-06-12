Por la señal del Canal Universo EN VIVO, este viernes 12 de junio se vivirá el partido de Estados Unidos vs. Paraguay EN DIRECTO , en lo que será la tercera inauguración de esta Copa Mundial de Fútbol 2026. El equipo estadounidense chocará, ante su gente, con una de las selecciones que viene con mejor actualidad en Sudamérica, los de Gustavo Alfaro, quienes buscarán dar el batacazo en esta jornada inaugural. Recuerda que la transmisión desde Estados Unidos iniciará a partir de las 8pm ET o 5pm PT desde el SoFi Stadium de Inglewood, en California.

Conoce cómo y dónde ver Estados Unidos vs. Paraguay EN VIVO EN DIRECTO ONLINE el partido por el grupo D de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor) / Jairo Rúa

¿Qué es el canal Universo y por qué es clave para ver Estados Unidos (USMNT) — Paraguay del Mundial 2026?

Universo es la cadena hermana de Telemundo (parte de NBCUniversal) diseñada para los hispanos en EE. UU. Es la casa oficial para ver los mejores partidos de la Liga MX con narración en español y calidad de alta definición. Si buscas el Estados Unidos (USMNT) — Paraguay de la Jornada 1 del Mundial 2026, este es el canal donde la pasión se vive al máximo.

Si prefieres verlo por Internet, puedes descargar la aplicación Universo Now App (disponible en Google Play y Apple App Store) y a través de la página oficial de NBC Universo.

¿Cómo puedo ver Universo EN VIVO y gratis en EE. UU.?

La forma más rápida de acceder sin costo es aprovechar la prueba gratuita de 5 días de DirecTV Stream. Es una excelente opción para ver el Clásico Nacional este fin de semana de San Valentín sin pagar una suscripción inmediata. Solo asegúrate de cancelar antes de que termine el periodo de prueba si no deseas continuar.

¿En qué plataformas de streaming está disponible Universo?

Puedes encontrar Universo como un “add-on” o complemento en los planes de Sling TV (paquete español) y YouTube TV (Spanish Plus). Ojo: desde finales de 2025, el canal ya no está disponible en Fubo, por lo que deberás elegir una de las opciones anteriores para asegurar tu lugar en el partido.

¿Cuál es el costo de los servicios que incluyen Universo?

Los precios varían según el proveedor. Sling TV es de las opciones más económicas (desde $45.99 + $4.99 del paquete en español), mientras que YouTube TV ofrece una cobertura más amplia por unos $82.99 mensuales más el extra de canales latinos. DirecTV sigue siendo el líder en deportes, aunque con un costo base más alto.

Televisión por Satélite/Cable Canal DirecTV Canal 410 (HD) DishLATINO Canal 838

¿Puedo ver el partido Estados Unidos (USMNT) — Paraguay del Mundial 2026 si estoy fuera de Estados Unidos?

Si te encuentras de viaje pero tienes tu suscripción activa de EE. UU., puedes usar una VPN (Red Privada Virtual) para evitar bloqueos geográficos. Solo conéctate a un servidor en Estados Unidos, abre tu app de streaming favorita y disfruta del choque entre las Águilas y el Rebaño Sagrado como si estuvieras en casa.

Horario, TV y dónde ver en vivo Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial de Fútbol 2026

Fecha : Viernes 12 de junio de 2026

: Viernes 12 de junio de 2026 Partido : Estados Unidos vs. Paraguay por la Jornada 1 del Mundial de Fútbol 2026

: Estados Unidos vs. Paraguay por la Jornada 1 del Mundial de Fútbol 2026 Hora : 9:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CDMX

: 9:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CDMX Canal TV en Estados Unidos: Canal Universo NOW

Canal Universo NOW Estadio: SoFi Stadium de Inglewood, California.