El mítico Estadio Azteca, que ha albergado 3 ediciones de Mundiales, será el escenario para la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol 2026 en el partido de México vs. Sudáfrica, juego que se repite de aquel Mundial 2010 cuando también abrieron el certamen. Desde los Estados Unidos, no te pierdas la transmisión de UNIVERSO para ver México vs. Sudáfrica este jueves 11 de junio, a partir de las 3pm ET o 12pm PT .

Revisa cuáles son los canales de TV para ver México vs. Sudáfrica en vivo y en directo desde Estados Unidos, por la Jornada 1 del Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT) / Piero Hatto

¿Qué es el canal Universo y por qué es clave para ver México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026?

Universo es la cadena hermana de Telemundo (parte de NBCUniversal) diseñada para los hispanos en EE. UU. Es la casa oficial para ver los mejores partidos de la Liga MX con narración en español y calidad de alta definición. Si buscas el México vs. Sudáfrica por la Jornada 1 de la Copa Mundial de Fútbol 2026, este es el canal donde la pasión se vive al máximo.

Si prefieres verlo por Internet, puedes descargar la aplicación Universo Now App (disponible en Google Play y Apple App Store) y a través de la página oficial de NBC Universo.

¿Cómo puedo ver Universo EN VIVO y gratis en EE. UU.?

La forma más rápida de acceder sin costo es aprovechar la prueba gratuita de 5 días de DirecTV Stream. Es una excelente opción para ver el Clásico Nacional este fin de semana de San Valentín sin pagar una suscripción inmediata. Solo asegúrate de cancelar antes de que termine el periodo de prueba si no deseas continuar.

¿En qué plataformas de streaming está disponible Universo?

Puedes encontrar Universo como un “add-on” o complemento en los planes de Sling TV (paquete español) y YouTube TV (Spanish Plus). Ojo: desde finales de 2025, el canal ya no está disponible en Fubo, por lo que deberás elegir una de las opciones anteriores para asegurar tu lugar en el partido.

¿Cuál es el costo de los servicios que incluyen Universo?

Los precios varían según el proveedor. Sling TV es de las opciones más económicas (desde $45.99 + $4.99 del paquete en español), mientras que YouTube TV ofrece una cobertura más amplia por unos $82.99 mensuales más el extra de canales latinos. DirecTV sigue siendo el líder en deportes, aunque con un costo base más alto.

Televisión por Satélite/Cable Canal DirecTV Canal 410 (HD) DishLATINO Canal 838

¿Puedo ver el partido México vs. Sudáfrica si estoy fuera de Estados Unidos?

Si te encuentras de viaje pero tienes tu suscripción activa de EE. UU., puedes usar una VPN (Red Privada Virtual) para evitar bloqueos geográficos. Solo conéctate a un servidor en Estados Unidos, abre tu app de streaming favorita y disfruta del choque entre México y Sudáfrica como si estuvieras en casa.

Horario, TV y dónde ver México vs. Sudáfrica EN VIVO por Mundial 2026

Fecha: Jueves 11 de junio de 2026

Jueves 11 de junio de 2026 Partido: México vs. Sudáfrica por la Jornada 1 del Mundial 2026

México vs. Sudáfrica por la Jornada 1 del Mundial 2026 Lugar: Estadio Azteca de Ciudad de México

Estadio Azteca de Ciudad de México Horario: 13:00 horas CDMX / 3pm ET o 12pm PT

13:00 horas CDMX / 3pm ET o 12pm PT Canal TV: Canal Universo

Canal Universo Streaming: UniMás TV y Universo WOW