El liderato de la Liga MX está en juego este sábado 21 de febrero a partir de las 10:05 pm ET / 9:05 pm Tiempo del Centro de CDMX / 7:05 pm PT con el esperado choque entre Chivas y Cruz Azul. Guadalajara llega como el gran favorito tras un arranque perfecto de seis victorias consecutivas que los mantiene en la cima absoluta. Por su parte, la Máquina busca recortar distancias desde el segundo lugar y propinarle su primera derrota al invicto Rebaño Sagrado. Este duelo de titanes en el Estadio Banorte promete ser el partido más emocionante de la Jornada 7 del Clausura 2026. ¿Quieres ver el partido Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul en español en los Estados Unidos? La transmisión oficial para el público hispano estará a cargo de Univision y TUDN. El encuentro podrá seguirse en televisores inteligentes, computadoras, tabletas y teléfonos móviles.

Este choque representa una revancha directa para los tapatíos tras la amarga eliminación sufrida en el torneo anterior ante los celestes. Chicharito y compañía buscan redimirse frente a una Máquina que presume una defensa de hierro y gran equilibrio en el campo. El Rebaño llega con la moral por las nubes después de ganar el Clásico Nacional, consolidando su proyecto hacia el título 2026. Cruz Azul sabe que una victoria los pondría a solo dos puntos del liderato, metiendo presión máxima a la escuadra rojiblanca.

Revisa esta nota para que sepas cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido Cruz Azul vs. Chivas de Guadalajara por el Clausura 2026 de la Liga MX vía TV Azteca 7. (Foto: Composición Mag)

¿Cómo ver Univisión NOW, Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul por la Liguilla MX en USA?

Si deseas ver los canales de Univisión, Univisión Deportes y UniMás en tu teléfono móvil, PC, Tablet o televisor Smart TV en los Estados Unidos, necesitas suscribirte a la app de Univisión NOW por $11.9 mensuales. De es forma, podrás ver el juego entre Chivas de Guadalajara y Cruz Azul. La app se encuentra disponible en App Store y Google Play Store.

Transmisión de Univisión y UniMás EN VIVO

Pon en pausa la televisión EN VIVO o retrocede hasta 72 horas

Ve cualquier programa de nuestro horario de los últimos 7 días

Ve el noticiero local EN VIVO en Nueva York, Los Ángeles, Houston, Dallas, Miami o Chicago, según tu ubicación.

¿Dónde ver Univisión Deportes EN VIVO, Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul por el Clausura 2026 de la Liga MX?

El cotejo entre las Chivas del Club Deportivo Guadalajara y la Máquina Celeste del Cruz Azul se transmitirá EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO por la señal de Univisión Deportes en los estados de California, Florida, Texas, Pensilvania, Michigan, Nueva York, Illinois, Nueva Jersey, Washington DC, entre otros. Aquí te comparto la lista de canales de televisión locales y cableoperadores como Cox, DIRECTV, Dish, Optimium, Spectrum y Xfinity que cuentan con el canal de Univisión Deportes.

Cruz Azul vs Chivas se enfrentan en la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX (Foto: Composición MAG / @Chivas / @CruzAzul)

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul por el Clausura 2026 de la Liga MX?

Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el duelo entre Chivas de Guadalajara y Cruz Azul por la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV

Horario, TV y dónde ver en vivo Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul por el Clausura 2026 de la Liga MX

Fecha : Sábado, 21 de febrero de 2026

: Sábado, 21 de febrero de 2026 Partido : Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul, por la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX

: Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul, por la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX Horario : 10:05 p.m. ET / 9:05 pm Tiempo del Centro / 7:05 p.m. PT

: 10:05 p.m. ET / 9:05 pm Tiempo del Centro / 7:05 p.m. PT TV y Streaming : TUDN USA y Univisión Deportes

: TUDN USA y Univisión Deportes Lugar: Estadio Banorte de la CDMX (México)