Solo había pasado una hora desde que Estados Unidos venció a Guatemala 2-1 en la semifinal del miércoles. Pero Richards fue sincero al expresar su deseo de enfrentarse al histórico rival en la gran final del domingo en Houston. México juega con Team USA en la definición de la Copa Oro 2025, este domingo 6 de julio de 2025, desde las 7:00 p.m. ET/ / 5:00 p.m. CDMX y 4:00 p.m. PT en el NRG Stadium . Para seguir la cobertura del partido en vivo online, te comparto cómo seguirlo por tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil.

México, dirigido por Javier Aguirre , buscará defender el título que ganó en 2023 contra Panamá y también podría completar el doblete regional tras alzarse con el trofeo de la Liga de Naciones el pasado marzo. Esta es la última competición oficial para ambos equipos antes del Mundial de 2026 , donde Estados Unidos y México serán coanfitriones junto con Canadá.Mientras tanto, la selección estadounidense de Mauricio Pochettino reservó su boleto a la final con una victoria por 2-1 sobre Guatemala el miércoles por la tarde en San Luis, con ambos goles marcados por la estrella en ascenso Diego Luna.

En qué canal pasan la final, México vs. Team US desde Estados Unidos

Si estás en Estados Unidos, el duelo se verá por TV abierta en fuboTV, TUDN, Univisión Now, FOX Sports, ViX, TUDN App, Tubi, FOX Sports App, FOX Sports 1, TUDN USA, Univisión, NAICOM y ESPN Caribbean. Si te encuentras en México, los canales oficiales para ver la final de Copa Oro 2025 entre México vs. Team USA será Canal 5, ViX.

Por otro lado, en países de Centroamérica, podrás seguirlo por la señal de TUDN, ESPN Norte y Disney Plus. Desde Canadá, podrás verlo a través de la señal de fubo TV, OneSoccer, VIVA, TSN3, TLN y Univisión. Finalmente, desde países de Sudamérica, las opciones para ver el partido entre Estados Unidos vs. Guatemala estarán disponibles en ESPN Sur y la plataforma online de Disney Plus.

El partido no solo decidirá al campeón del torneo, sino que también será una prueba de fuego para los procesos de ambas selecciones rumbo al Mundial 2026. Rivalidad, historia y orgullo estarán en juego.