Por la Fecha 2 del Grupo E de la Copa Mundial de la FIFA 2026, medirán fuerzas las selecciones de Alemania y Costa de Marfil en el Estadio Toronto este sábado 20 de junio. El encuentro empezará a las 4:00 pm ET, 3:00 pm CT, 2:00 pm MT y 1:00 pm PT. Si te interesa saber qué canales de TV lo transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO, llegaste a la nota correcta.
¿Qué canales TV de EE.UU. transmiten EN VIVO el Alemania vs. Costa de Marfil?
El Alemania vs. Costa de Marfil por la Copa Mundial de la FIFA 2026 se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO a través de distintos canales de TV y servicios de streaming en Estados Unidos. Estos son: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio.
¿Qué canales TV transmiten EN VIVO el Alemania vs. Costa de Marfil en otros países del mundo?
Este sábado 20 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Alemania vs. Costa de Marfil por la Copa Mundial de la FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- México: ViX Mexico
- España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+
- Alemania: ZDF, ORF eins, SRF zwei, MagentaTV
- Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, Telefe Argentina, mitelefe, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+, Flow Sports
- Brasil: SportTV, Globo, GloboPlay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, CazéTV, Disney+ Premium Brazil, Vivo Play
- Colombia: Caracol TV, Caracol Play, RCN Televisión, Deportes RCN En Vivo, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Disney+ Premium Sur, ditu, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+, Disney+ Premium Argentina, AUF TV, Canal 5 Uruguay
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+, América Televisión, América TVGO, Disney+ Premium Chile, TV 360
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+, Teleamazonas, Disney+ Premium Sur
- Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV, Red Uno, Unitel
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Disney+ Premium Sur
- Costa Rica: FOX+
- El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Tigo Sports El Salvador, FOX El Salvador
- Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua, FOX Nicaragua
- República Dominicana: Pio Deportes