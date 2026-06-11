CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 11/06/2026.- Estos son los canales de TV y servicios streaming de Estados Unidos para ver el partido entre México y Sudáfrica, este jueves 11 de junio, por la fecha 1 del Grupo A de la Copa Mundial 2026 desde el Estadio Azteca de la CDMX. FOTO DE NOÉ YACTAYO CREADA CON IA DE CHATGPT PARA MAG DE EL COMERCIO
CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 11/06/2026.- Estos son los canales de TV y servicios streaming de Estados Unidos para ver el partido entre México y Sudáfrica, este jueves 11 de junio, por la fecha 1 del Grupo A de la Copa Mundial 2026 desde el Estadio Azteca de la CDMX. FOTO DE NOÉ YACTAYO CREADA CON IA DE CHATGPT PARA MAG DE EL COMERCIO
/ NOÉ YACTAYO
Noé Yactayo
Noé Yactayo

El Mundial 2026 comenzará este jueves 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Para millones de aficionados en Estados Unidos, el estreno del torneo también marcará el inicio de una intensa cobertura televisiva que se extenderá durante más de un mes y abarcará las 104 jornadas de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones participantes.

FOX y Telemundo serán las cadenas encargadas de llevar el encuentro a los hogares estadounidenses mediante señales abiertas, televisión por suscripción y plataformas digitales. La primera ofrecerá la transmisión en inglés, mientras que la segunda liderará la cobertura en español para la comunidad hispana. Si buscas qué canal transmite el México vs. Sudáfrica, dónde verlo por streaming y cuáles son los números de Telemundo en las principales ciudades del país, aquí encontrarás la guía completa para seguir el partido EN VIVO.

TL;DR

  • Partido: México vs. Sudáfrica
  • Competición: Copa Mundial FIFA 2026
  • Fecha: Jueves 11 de junio de 2026
  • Hora ET: 3:00 p.m.
  • Hora CT: 2:00 p.m.
  • Hora MT: 1:00 p.m.
  • Hora PT: 12:00 p.m.
  • TV en inglés: FOX
  • TV en español: Telemundo
  • Streaming: Peacock, fuboTV, FOX Sports App, FOX One y Tubi

México y Sudáfrica abren el Mundial 2026

El partido inaugural enfrentará a México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, un escenario que volverá a recibir el comienzo de una Copa del Mundo y que servirá como punto de partida para una edición histórica del torneo. El encuentro abrirá la actividad del Grupo A y pondrá en marcha una competición que por primera vez contará con 48 selecciones distribuidas en tres países anfitriones.

En Estados Unidos, la expectativa es especialmente alta por la importante presencia de aficionados mexicanos y por el papel que tendrá el país como una de las sedes principales del campeonato. La cobertura televisiva estará repartida entre FOX y Telemundo, acompañadas por diversas plataformas digitales que permitirán seguir el encuentro desde televisores, computadoras, teléfonos móviles y dispositivos de streaming.

¿Qué canales transmiten México vs. Sudáfrica EN VIVO en Estados Unidos?

CANAL / PLATAFORMAIDIOMATIPO DE TRANSMISIÓN
FOX NetworkInglésTV abierta
TelemundoEspañolTV abierta
FOX 4KInglésTV premium
PeacockEspañolStreaming
fuboTVInglésStreaming
FOX Sports AppInglésStreaming
FOX OneInglésStreaming
TubiInglésStreaming
Telemundo Deportes En VivoEspañolStreaming
Foxsports.comInglésWeb

FOX o Telemundo: las dos grandes coberturas del Mundial

Los espectadores tendrán dos opciones claramente diferenciadas para seguir el partido inaugural. FOX concentrará la producción en inglés con análisis, narración y programación especial orientada al mercado estadounidense, mientras que Telemundo ofrecerá una cobertura íntegramente en español dirigida a la audiencia hispana.

La diferencia no solo estará en el idioma. Ambas cadenas contarán con equipos propios de comentaristas, reporteros y programas previos desde las sedes mundialistas, lo que permitirá a los aficionados elegir la experiencia que mejor se adapte a sus preferencias.

Números de canal de Telemundo en las principales ciudades de Estados Unidos

CiudadSeñal localOperador principal
Nueva YorkCanal 47Spectrum 47 / Optimum 16
MiamiCanal 51Xfinity 13
ChicagoCanal 44 y 5.3Xfinity 4
DallasCanal 39Spectrum 10
HoustonCanal 47Xfinity 11
PhoenixCanal 39Cox 20
OrlandoCanal 31Spectrum 62
FiladelfiaCanal 62Xfinity 24
San FranciscoCanal 48Xfinity 18
San DiegoCanal 48Cox 20
SeattleCanal 7.4Xfinity 326
Washington D.C.Canal 44DIRECTV 406

Canales nacionales de Telemundo por operador

Además de las estaciones locales, Telemundo está disponible a nivel nacional mediante los principales sistemas de televisión de pago.

OperadorCanal
DIRECTV406 y 407
Dish835
SpectrumVaría según ciudad
XfinityVaría según mercado
CoxVaría según mercado
OptimumVaría según mercado

¿A qué hora juega México vs. Sudáfrica en Estados Unidos?

Zona horariaHora
Eastern Time (ET)3:00 p.m.
Central Time (CT)2:00 p.m.
Mountain Time (MT)1:00 p.m.
Pacific Time (PT)12:00 p.m.

¿Dónde ver México vs. Sudáfrica por streaming?

La cobertura digital del partido inaugural estará disponible a través de múltiples plataformas compatibles con Smart TV, teléfonos móviles, tabletas, computadoras y dispositivos como Roku, Fire TV, Apple TV y Chromecast.

  • Peacock
  • fuboTV
  • FOX Sports App
  • FOX One
  • Tubi
  • Telemundo Deportes En Vivo
  • Foxsports.com

FAQ: Preguntas frecuentes sobre la transmisión del México vs. Sudáfrica en EE.UU.

¿Qué canal transmite México vs. Sudáfrica en español en Estados Unidos?

Telemundo será la principal señal encargada de la transmisión en español del partido inaugural del Mundial 2026.

¿Qué canal transmite México vs. Sudáfrica en inglés?

FOX Network tendrá los derechos de transmisión en inglés para el mercado estadounidense.

¿Se puede ver México vs. Sudáfrica gratis?

Sí. Tanto FOX como Telemundo estarán disponibles mediante señal abierta en numerosos mercados locales de Estados Unidos.

¿Dónde ver México vs. Sudáfrica online?

Los aficionados podrán seguir el encuentro mediante Peacock, fuboTV, FOX Sports App, FOX One, Tubi y Telemundo Deportes En Vivo.

¿Cuál es el canal de Telemundo en DIRECTV?

Telemundo se encuentra disponible a través de los canales 406 y 407 de DIRECTV.

SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, televisión deportiva y streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y cuenta con 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC