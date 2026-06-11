El Mundial 2026 comenzará este jueves 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Para millones de aficionados en Estados Unidos, el estreno del torneo también marcará el inicio de una intensa cobertura televisiva que se extenderá durante más de un mes y abarcará las 104 jornadas de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones participantes.

FOX y Telemundo serán las cadenas encargadas de llevar el encuentro a los hogares estadounidenses mediante señales abiertas, televisión por suscripción y plataformas digitales. La primera ofrecerá la transmisión en inglés, mientras que la segunda liderará la cobertura en español para la comunidad hispana. Si buscas qué canal transmite el México vs. Sudáfrica, dónde verlo por streaming y cuáles son los números de Telemundo en las principales ciudades del país, aquí encontrarás la guía completa para seguir el partido EN VIVO.

TL;DR

Partido: México vs. Sudáfrica

Competición: Copa Mundial FIFA 2026

Fecha: Jueves 11 de junio de 2026

Hora ET: 3:00 p.m.

Hora CT: 2:00 p.m.

Hora MT: 1:00 p.m.

Hora PT: 12:00 p.m.

TV en inglés: FOX

TV en español: Telemundo

Streaming: Peacock, fuboTV, FOX Sports App, FOX One y Tubi

México y Sudáfrica abren el Mundial 2026

El partido inaugural enfrentará a México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, un escenario que volverá a recibir el comienzo de una Copa del Mundo y que servirá como punto de partida para una edición histórica del torneo. El encuentro abrirá la actividad del Grupo A y pondrá en marcha una competición que por primera vez contará con 48 selecciones distribuidas en tres países anfitriones.

En Estados Unidos, la expectativa es especialmente alta por la importante presencia de aficionados mexicanos y por el papel que tendrá el país como una de las sedes principales del campeonato. La cobertura televisiva estará repartida entre FOX y Telemundo, acompañadas por diversas plataformas digitales que permitirán seguir el encuentro desde televisores, computadoras, teléfonos móviles y dispositivos de streaming.

¿Qué canales transmiten México vs. Sudáfrica EN VIVO en Estados Unidos?

CANAL / PLATAFORMA IDIOMA TIPO DE TRANSMISIÓN FOX Network Inglés TV abierta Telemundo Español TV abierta FOX 4K Inglés TV premium Peacock Español Streaming fuboTV Inglés Streaming FOX Sports App Inglés Streaming FOX One Inglés Streaming Tubi Inglés Streaming Telemundo Deportes En Vivo Español Streaming Foxsports.com Inglés Web

FOX o Telemundo: las dos grandes coberturas del Mundial

Los espectadores tendrán dos opciones claramente diferenciadas para seguir el partido inaugural. FOX concentrará la producción en inglés con análisis, narración y programación especial orientada al mercado estadounidense, mientras que Telemundo ofrecerá una cobertura íntegramente en español dirigida a la audiencia hispana.

La diferencia no solo estará en el idioma. Ambas cadenas contarán con equipos propios de comentaristas, reporteros y programas previos desde las sedes mundialistas, lo que permitirá a los aficionados elegir la experiencia que mejor se adapte a sus preferencias.

Números de canal de Telemundo en las principales ciudades de Estados Unidos

Ciudad Señal local Operador principal Nueva York Canal 47 Spectrum 47 / Optimum 16 Miami Canal 51 Xfinity 13 Chicago Canal 44 y 5.3 Xfinity 4 Dallas Canal 39 Spectrum 10 Houston Canal 47 Xfinity 11 Phoenix Canal 39 Cox 20 Orlando Canal 31 Spectrum 62 Filadelfia Canal 62 Xfinity 24 San Francisco Canal 48 Xfinity 18 San Diego Canal 48 Cox 20 Seattle Canal 7.4 Xfinity 326 Washington D.C. Canal 44 DIRECTV 406

Canales nacionales de Telemundo por operador

Además de las estaciones locales, Telemundo está disponible a nivel nacional mediante los principales sistemas de televisión de pago.

Operador Canal DIRECTV 406 y 407 Dish 835 Spectrum Varía según ciudad Xfinity Varía según mercado Cox Varía según mercado Optimum Varía según mercado

¿A qué hora juega México vs. Sudáfrica en Estados Unidos?

Zona horaria Hora Eastern Time (ET) 3:00 p.m. Central Time (CT) 2:00 p.m. Mountain Time (MT) 1:00 p.m. Pacific Time (PT) 12:00 p.m.

¿Dónde ver México vs. Sudáfrica por streaming?

La cobertura digital del partido inaugural estará disponible a través de múltiples plataformas compatibles con Smart TV, teléfonos móviles, tabletas, computadoras y dispositivos como Roku, Fire TV, Apple TV y Chromecast.

Peacock

fuboTV

FOX Sports App

FOX One

Tubi

Telemundo Deportes En Vivo

Foxsports.com

FAQ: Preguntas frecuentes sobre la transmisión del México vs. Sudáfrica en EE.UU.

¿Qué canal transmite México vs. Sudáfrica en español en Estados Unidos?

Telemundo será la principal señal encargada de la transmisión en español del partido inaugural del Mundial 2026.

¿Qué canal transmite México vs. Sudáfrica en inglés?

FOX Network tendrá los derechos de transmisión en inglés para el mercado estadounidense.

¿Se puede ver México vs. Sudáfrica gratis?

Sí. Tanto FOX como Telemundo estarán disponibles mediante señal abierta en numerosos mercados locales de Estados Unidos.

¿Dónde ver México vs. Sudáfrica online?

Los aficionados podrán seguir el encuentro mediante Peacock, fuboTV, FOX Sports App, FOX One, Tubi y Telemundo Deportes En Vivo.

¿Cuál es el canal de Telemundo en DIRECTV?

Telemundo se encuentra disponible a través de los canales 406 y 407 de DIRECTV.