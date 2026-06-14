El NRG Stadium será escenario de un imperdible partido este domingo 14 de junio, pues ahí jugarán Alemania y Curazao por la Fecha 1 del Grupo E de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro arrancará a las 1:00 pm ET, 12:00 pm CT, 11:00 am MT y 10:00 am PT. Si te interesa saber qué canal lo transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO, llegaste a la nota correcta.

Es necesario recalcar que ambas escuadras dejarán todo en el campo de juego, pues desean empezar con pie derecho el sueño mundialista. Dicho ello, en definitiva se viene un gran partido para ver y disfrutar. Que gane el mejor.

El Alemania vs. Curazao por la Copa Mundial de la FIFA 2026 es un partido que ningún fan del fútbol se lo puede perder. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿Qué canal transmite EN VIVO el Brasil vs. Marruecos en Estados Unidos?

Si quieres ver el Brasil vs. Marruecos EN VIVO por la Copa Mundial de la FIFA 2026 y te encuentras en Estados Unidos, es necesario que sepas qué canales de TV y servicios de streaming transmitirán el partido en dicho país. Por eso te digo que FOX Network, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, SiriusXM y Fútbol de Primera Radio pasarán el duelo EN DIRECTO.

¿Cómo ver EN VIVO el Alemania vs. Curazao en otros países del mundo?

Este domingo 14 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Alemania vs. Curazao por la Copa Mundial FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

México: ViX Mexico

España: DAZN Spain, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España

Alemania: Das Erste, ORF eins, MagentaTV

Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+

Brasil: CazéTV

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+

Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+

Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO

Costa Rica: FOX+

El Salvador: Tigo Sports El Salvador

Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua