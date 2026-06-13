La Canarinha debuta en la Copa Mundial FIFA 2026, en uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos. Brasil juega ante Marruecos este sábado 13 de junio a partir de las 18:30 horas ET / 15:30 horas PT en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey , válido por la primera fecha del grupo C. Si te encuentras en alguna región de los Estados Unidos, te comparto la lista de canales de TV y streaming online para seguir la cobertura en diferentes plataformas disponibles, ya sea por señal abierta, cable y dispositivos.

Conoce dónde ver por TV y streaming online el partido Brasil vs. Marruecos en vivo este sábado 13 de junio por el grupo C del Mundial FIFA 2026. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Qué canales TV transmiten el partido Brasil vs. Marruecos EN VIVO ONLINE desde Estados Unidos?

En Estados Unidos, el Brasil vs Marruecos del Mundial 2026 se verá por FOX/FS1 (inglés) y Telemundo/TUDN (español), con streaming en Fubo, Peacock, ViX Premium y apps de FOX/TUDN/Telemundo a nivel nacional. A continuación, te comparto una tabla de la guía oficial que debes tomar en cuenta.

Tabla de TV en Estados Unidos

Tipo Canal / App Idioma Detalle de cobertura TV abierta FOX Inglés Transmisión de partidos del Mundial 2026, incluyendo Brasil vs Marruecos en mercados donde FOX tenga asignado ese juego. TV cable FS1 (Fox Sports 1) Inglés Canal de cable principal de FOX para partidos adicionales del Mundial 2026. TV abierta Telemundo Español Señal en abierto en español con partidos del Mundial, incluyendo Brasil vs Marruecos según programación local. TV cable TUDN Español Canal de paga que también transmitirá el partido y otros juegos del Mundial.

Tabla de streaming disponible en todos los estados

Plataforma Tipo de servicio Contenido / Señales relevantes Fubo OTT de TV en vivo Ofrece FOX y FS1, permitiendo ver los 104 partidos del Mundial 2026, incluido Brasil vs Marruecos. Peacock Streaming Plataforma de NBC/Telemundo; transmite partidos del Mundial en español, incluyendo Brasil vs Marruecos. ViX Premium Streaming Servicio de TelevisaUnivision; incluye señal de TUDN y partidos del Mundial como Brasil vs Marruecos. App FOX Sports App / autenticación Streaming de FOX y FS1 para suscriptores de TV de paga o credenciales de proveedor. App Telemundo App / autenticación Streaming en español de la señal lineal de Telemundo para el Mundial. TUDN App App / streaming Transmisión en vivo de TUDN para usuarios con acceso a su paquete de TV o suscripción.

La distribución del Mundial 2026 en EE. UU. no se fragmenta por estado con señales diferentes; las mismas cadenas nacionales (FOX, FS1, Telemundo, TUDN) y plataformas OTT (Fubo, Peacock, ViX Premium) cubren a todos los estados.Lo que sí varía por estado/mercado es la afiliada local de FOX o Telemundo, pero todas reemiten la misma señal nacional del partido.

Cómo ver el Mundial 2026, Brasil-Marruecos EN VIVO en español desde EE.UU.

Puedes ver el Mundial 2026 en español desde EE. UU. a través de Telemundo y Universo en TV, y en streaming por Peacock (Premium) y plataformas como Fubo que incluyen estas señales.

Canales de TV en español

Telemundo transmitirá en español los 104 partidos del Mundial 2026 en Estados Unidos.

Universo se usará como señal complementaria en español cuando haya duelos simultáneos, sobre todo en la última fecha de fase de grupos.

Streaming oficial en español

Peacock (Premium / Premium Plus) ofrecerá en streaming los 104 partidos con la señal de Telemundo y Universo en castellano.

Fubo incluye Telemundo y Universo en la mayoría de mercados de EE. UU., permitiendo ver todo el Mundial en español vía internet.