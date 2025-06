La final de la UEFA Nations League 2025 reunirá a las dos mejores selecciones del momento: España y Portugal. El juego marcará una interesante batalla dentro del campo entre Lamine Yamal, la nueva joya del fútbol mundial y figura de La Roja, frente a Cristiano Ronaldo, uno de los mejores de la historia que busca acercarse a los 1000 goles. El partido se disputará este domingo 8 de junio a partir de las 13:00 horas del Tiempo de Centro (3 pm ET / 12 pm PT) y aquí te explico todos los canales y servicios streaming que ofrecerán la transmisión oficial del partido que se jugará en el Allianz Arena de Múnich.

En España, los hinchas de La Roja podrán disfrutar del partido final de la UEFA Nations League por RTVE Play, RTVE.es, Movistar Plus, fubotv y TVE La 1, mientras que en Portugal se verá a través de Sport TV Multiscreen, RTP Play, Match Player, Sport TV1 y RTP 1.

DAZN Deutschland, RTL+ y Canal+ Evenement se encargarán de televisar el España vs. Portugal en Alemania; en Francia, por TF1+, Molotov, myCANAL y TF1; y en Italia, por SKY Go, Rai Play, NOW TV, SMtv, Sky Sport Uno y Sky Sport Calcio.

Por otro lado, en el Reino Unido se transmite el España ante Portugal gratis por ITV y ITV X.

En los Estados Unidos y Puerto Rico puedes ver el España contra Portugal por la final de la Liga de Naciones de la UEFA por fuboTV, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App y Fox Sports, mientras que en México se verá en SKY Sports y SKY Plus.

ESPN Sur, ESPN Norte y Disney Plus Premium televisarán el España vs. Portugal en los siguientes países de Latinoamérica: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

¿Qué canal transmite España vs. Portugal por la final de la UEFA Nations League 2025?

Países Canales TV España RTVE.es, Movistar+, fuboTV, RTVE Play y TVE La 1 Estados Unidos fuboTV, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App y Fox Sports México SKY Sports y SKY Plus Argentina ESPN Sur y Disney Plus Premium Colombia ESPN Sur y Disney Plus Premium Chile ESPN Sur y Disney Plus Premium Ecuador ESPN Sur y Disney Plus Premium Perú ESPN Sur y Disney Plus Premium Costa Rica ESPN Norte y Disney Plus Premium Honduras ESPN Norte y Disney Plus Premium Venezuela ESPN Sur y Disney Plus Premium Bolivia ESPN Sur y Disney Plus Premium Uruguay ESPN Sur y Disney Plus Premium Paraguay ESPN Sur y Disney Plus Premium Puerto Rico ViX y FOX Sports 1 Rep. Dominicana ESPN Norte y Disney Plus Premium Brasil MAX El Salvador ESPN Norte y Disney Plus Premium Nicaragua ESPN Norte y Disney Plus Premium Guatemala ESPN Norte y Disney Plus Premium Panamá ESPN Norte y Disney Plus Premium

