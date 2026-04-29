Atlético de Madrid y Arsenal protagonizan uno de los duelos más esperados de la ida de las semifinales de la Champions League. El encuentro a disputarse hoy, martes 28 de abril en punto de las 21:00 hrs (horario peninsular) / 3pm ET / 12 pm PT en el estadio Riyadh Air Metropolitano, promete máxima tensión competitiva, con dos equipos que llegan obligados a darlo todo para avanzar a la gran final del prestigioso torneo europeo de clubes. Para ver el partido Atlético de Madrid — Arsenal FC en vivo y en directo, debes saber qué canales de TV transmiten y dónde seguir online. A continuación, te presento la lista para que lo sintonices sin problemas desde España, México, Estados Unidos y el resto del mundo.
¿Qué canal transmite el partido Atlético de Madrid — Arsenal FC EN VIVO y ONLINE?
El partido de hoy 28 de abril entre el Atlético de Madrid y el Arsenal FC por la ida de las semifinales de la Champions League 2026 se transmite a través de Movistar+, Movistar Liga de Campeones y tabii en España. En Latinoamérica, las opciones principales son ESPN y Disney+ Premium, mientras que en México se puede ver por FOX, tabii y FOX One. En Estados Unidos, la transmisión está a cargo de CBS, Paramount+, fuboTV, TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX.
|País / Región
|Canales de TV
|Plataformas de Streaming
|España
|Movistar+ (Movistar Liga de Campeones)
|tabii
|Alemania
|--
|DAZN Deutschland, DAZN1 Germany y tabii
|México
|FOX
|tabii y FOX One
|Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (Sudamérica)
|ESPN
|Disney+ Premium
|Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana (Centroamérica)
|ESPN Norte
|Disney+ Premium Norte y Bluu (solo en Panamá)
|Estados Unidos
|CBS, TUDN USA y Univision
|Paramount+, fuboTV, Univision NOW y ViX
|Canadá
|--
|DAZN Canada y fuboTV
|Puerto Rico
|CBS
|ViX y NAICOM
|Reino Unido
|TNT Sports 1 y TNT Sports Ultimate
|tabii, HBO Max y BBC Radio 5 Live
|Francia
|Canal+ France y Free
|Canal+ Foot, myCANAL, tabii y Canal+ Live 1
|Italia
|--
|Amazon Prime Video y tabii
|Suiza
|Canal+ France, RSI La 2, SRF zwei, RTS 2 y RTS Sport
|Blue Sport D 2, Blue Sport, SRF Play, Canal+ Foot, Blue Sport 1 Live y Sunrise TV
|Suecia
|--
|Viaplay Sweden, V Sport Premium y tabii
|Portugal
|Sport TV5
|Sport TV Multiscreen y tabii
|Noruega
|TV2 Sport
|TV 2 Play y tabii
|Austria
|--
|DAZN1 Germany, CANAL+ Austria y tabii
|Bélgica
|Club RTL y VTM 2
|Proximus Pickx, RTL Play, Pickx+ Sports 1, VTM GO y tabii
|Japón
|--
|WOWOW y WOWOW Prime
|Corea del Sur
|--
|SPOTV NOW y SPOTV Prime 2
¿A qué hora juega Atlético de Madrid — Arsenal FC hoy?
El pitazo inicial del partido Atlético de Madrid — Arsenal FC por la ida de semifinales de la Champions League 2026 está programado para las 21:00 (horario peninsular de España). Consulta tu horario según tu ubicación:
- España: 21:00 horas
- México y Centroamérica: 13:00 horas
- Perú, Colombia y Ecuador: 14:00 horas
- Argentina, Chile y Uruguay: 16:00 horas
- Estados Unidos: 15:00 (ET) / 12:00 (PT)
¿Cómo ver el partido Atlético de Madrid — Arsenal FC por Champions League GRATIS y de forma legal?
Aunque la mayoría de las opciones son de pago, existen alternativas legales para disfrutar tanto del partido Atlético de Madrid — Arsenal FC por Champions League y del resto de su contenido sin costo adicional:
- Pruebas gratuitas en EE. UU.: Plataformas como Paramount+ suelen ofrecer periodos de prueba de 7 días para nuevos usuarios.
- RTVE (España): En ocasiones, canales públicos emiten resúmenes detallados y entrevistas post-partido de forma gratuita a través de RTVE Play.
- ViX: La versión gratuita de ViX suele incluir contenido destacado, aunque la transmisión en directo del partido completo generalmente requiere una suscripción Premium.
- UEFA.tv: La plataforma oficial de la UEFA ofrece los mejores momentos (highlights) y partidos históricos de forma gratuita tras el pitazo final.
- YouTube: El canal oficial de ESPN en Latinoamérica (ESPN Fans) comparte un resumen con los goles y las mejores jugadas de los partidos.