Estos son los canales de TV que transmiten el partido entre Atlético de Madrid y Arsenal FC por la vuelta de la Champions League 2026. Conoce las alternativas para ver el fútbol en vivo desde diferentes plataformas digitales hoy mismo. | Crédito: uefa.com / Composición Mag
Estos son los canales de TV que transmiten el partido entre Atlético de Madrid y Arsenal FC por la vuelta de la Champions League 2026. Conoce las alternativas para ver el fútbol en vivo desde diferentes plataformas digitales hoy mismo. | Crédito: uefa.com / Composición Mag
Ronie Bautista
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Atlético de Madrid y Arsenal protagonizan uno de los duelos más esperados de la ida de las semifinales de la Champions League. El encuentro a disputarse hoy, martes 28 de abril en punto de las 21:00 hrs (horario peninsular) / 3pm ET / 12 pm PT en el estadio Riyadh Air Metropolitano, promete máxima tensión competitiva, con dos equipos que llegan obligados a darlo todo para avanzar a la gran final del prestigioso torneo europeo de clubes. Para ver el partido Atlético de Madrid — Arsenal FC en vivo y en directo, debes saber qué canales de TV transmiten y dónde seguir online. A continuación, te presento la lista para que lo sintonices sin problemas desde España, México, Estados Unidos y el resto del mundo.

Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido Atlético-Arsenal EN VIVO HOY 29d e abril por la UEFA Champions League 2026. (Foto: Composición Mag)
Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido Atlético-Arsenal EN VIVO HOY 29d e abril por la UEFA Champions League 2026. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa

¿Qué canal transmite el partido Atlético de Madrid — Arsenal FC EN VIVO y ONLINE?

El partido de hoy 28 de abril entre el Atlético de Madrid y el Arsenal FC por la ida de las semifinales de la Champions League 2026 se transmite a través de Movistar+, Movistar Liga de Campeones y tabii en España. En Latinoamérica, las opciones principales son ESPN y Disney+ Premium, mientras que en México se puede ver por FOX, tabii y FOX One. En Estados Unidos, la transmisión está a cargo de CBS, Paramount+, fuboTV, TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX.

País / RegiónCanales de TVPlataformas de Streaming
EspañaMovistar+ (Movistar Liga de Campeones)tabii
Alemania--DAZN Deutschland, DAZN1 Germany y tabii
MéxicoFOXtabii y FOX One
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (Sudamérica)ESPNDisney+ Premium
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana (Centroamérica)ESPN NorteDisney+ Premium Norte y Bluu (solo en Panamá)
Estados UnidosCBS, TUDN USA y UnivisionParamount+, fuboTV, Univision NOW y ViX
Canadá--DAZN Canada y fuboTV
Puerto RicoCBSViX y NAICOM
Reino UnidoTNT Sports 1 y TNT Sports Ultimatetabii, HBO Max y BBC Radio 5 Live
FranciaCanal+ France y FreeCanal+ Foot, myCANAL, tabii y Canal+ Live 1
Italia--Amazon Prime Video y tabii
SuizaCanal+ France, RSI La 2, SRF zwei, RTS 2 y RTS SportBlue Sport D 2, Blue Sport, SRF Play, Canal+ Foot, Blue Sport 1 Live y Sunrise TV
Suecia--Viaplay Sweden, V Sport Premium y tabii
PortugalSport TV5Sport TV Multiscreen y tabii
NoruegaTV2 SportTV 2 Play y tabii
Austria--DAZN1 Germany, CANAL+ Austria y tabii
BélgicaClub RTL y VTM 2Proximus Pickx, RTL Play, Pickx+ Sports 1, VTM GO y tabii
Japón--WOWOW y WOWOW Prime
Corea del Sur--SPOTV NOW y SPOTV Prime 2

¿A qué hora juega Atlético de Madrid — Arsenal FC hoy?

El pitazo inicial del partido Atlético de Madrid — Arsenal FC por la ida de semifinales de la Champions League 2026 está programado para las 21:00 (horario peninsular de España). Consulta tu horario según tu ubicación:

  • España: 21:00 horas
  • México y Centroamérica: 13:00 horas
  • Perú, Colombia y Ecuador: 14:00 horas
  • Argentina, Chile y Uruguay: 16:00 horas
  • Estados Unidos: 15:00 (ET) / 12:00 (PT)
Conoce la hora de inicio para ver el partido de Julián Álvarez entre Atlético de Madrid vs. Arsenal por la UEFA Champions League 2026. (Foto: Thomas COEX / AFP / Composición Mag)
Conoce la hora de inicio para ver el partido de Julián Álvarez entre Atlético de Madrid vs. Arsenal por la UEFA Champions League 2026. (Foto: Thomas COEX / AFP / Composición Mag)
/ Jairo Rúa

¿Cómo ver el partido Atlético de Madrid — Arsenal FC por Champions League GRATIS y de forma legal?

Aunque la mayoría de las opciones son de pago, existen alternativas legales para disfrutar tanto del partido Atlético de Madrid — Arsenal FC por Champions League y del resto de su contenido sin costo adicional:

  1. Pruebas gratuitas en EE. UU.: Plataformas como Paramount+ suelen ofrecer periodos de prueba de 7 días para nuevos usuarios.
  2. : En ocasiones, canales públicos emiten resúmenes detallados y entrevistas post-partido de forma gratuita a través de .
  3. : La versión gratuita de ViX suele incluir contenido destacado, aunque la transmisión en directo del partido completo generalmente requiere una suscripción Premium.
  4. : La plataforma oficial de la UEFA ofrece los mejores momentos (highlights) y partidos históricos de forma gratuita tras el pitazo final.
  5. YouTube: El canal oficial de ESPN en Latinoamérica () comparte un resumen con los goles y las mejores jugadas de los partidos.
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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