Atlético de Madrid y Arsenal protagonizan uno de los duelos más esperados de la ida de las semifinales de la Champions League. El encuentro a disputarse hoy, martes 28 de abril en punto de las 21:00 hrs (horario peninsular) / 3pm ET / 12 pm PT en el estadio Riyadh Air Metropolitano, promete máxima tensión competitiva, con dos equipos que llegan obligados a darlo todo para avanzar a la gran final del prestigioso torneo europeo de clubes. Para ver el partido Atlético de Madrid — Arsenal FC en vivo y en directo, debes saber qué canales de TV transmiten y dónde seguir online. A continuación, te presento la lista para que lo sintonices sin problemas desde España, México, Estados Unidos y el resto del mundo.

Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido Atlético-Arsenal EN VIVO HOY 29d e abril por la UEFA Champions League 2026. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Qué canal transmite el partido Atlético de Madrid — Arsenal FC EN VIVO y ONLINE?

El partido de hoy 28 de abril entre el Atlético de Madrid y el Arsenal FC por la ida de las semifinales de la Champions League 2026 se transmite a través de Movistar+, Movistar Liga de Campeones y tabii en España. En Latinoamérica, las opciones principales son ESPN y Disney+ Premium, mientras que en México se puede ver por FOX, tabii y FOX One. En Estados Unidos, la transmisión está a cargo de CBS, Paramount+, fuboTV, TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX.

País / Región Canales de TV Plataformas de Streaming España Movistar+ (Movistar Liga de Campeones) tabii Alemania -- DAZN Deutschland, DAZN1 Germany y tabii México FOX tabii y FOX One Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (Sudamérica) ESPN Disney+ Premium Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana (Centroamérica) ESPN Norte Disney+ Premium Norte y Bluu (solo en Panamá) Estados Unidos CBS, TUDN USA y Univision Paramount+, fuboTV, Univision NOW y ViX Canadá -- DAZN Canada y fuboTV Puerto Rico CBS ViX y NAICOM Reino Unido TNT Sports 1 y TNT Sports Ultimate tabii, HBO Max y BBC Radio 5 Live Francia Canal+ France y Free Canal+ Foot, myCANAL, tabii y Canal+ Live 1 Italia -- Amazon Prime Video y tabii Suiza Canal+ France, RSI La 2, SRF zwei, RTS 2 y RTS Sport Blue Sport D 2, Blue Sport, SRF Play, Canal+ Foot, Blue Sport 1 Live y Sunrise TV Suecia -- Viaplay Sweden, V Sport Premium y tabii Portugal Sport TV5 Sport TV Multiscreen y tabii Noruega TV2 Sport TV 2 Play y tabii Austria -- DAZN1 Germany, CANAL+ Austria y tabii Bélgica Club RTL y VTM 2 Proximus Pickx, RTL Play, Pickx+ Sports 1, VTM GO y tabii Japón -- WOWOW y WOWOW Prime Corea del Sur -- SPOTV NOW y SPOTV Prime 2

¿A qué hora juega Atlético de Madrid — Arsenal FC hoy?

El pitazo inicial del partido Atlético de Madrid — Arsenal FC por la ida de semifinales de la Champions League 2026 está programado para las 21:00 (horario peninsular de España). Consulta tu horario según tu ubicación:

España : 21:00 horas

: 21:00 horas México y Centroamérica : 13:00 horas

: 13:00 horas Perú, Colombia y Ecuador : 14:00 horas

: 14:00 horas Argentina, Chile y Uruguay : 16:00 horas

: 16:00 horas Estados Unidos: 15:00 (ET) / 12:00 (PT)

Conoce la hora de inicio para ver el partido de Julián Álvarez entre Atlético de Madrid vs. Arsenal por la UEFA Champions League 2026. (Foto: Thomas COEX / AFP / Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Cómo ver el partido Atlético de Madrid — Arsenal FC por Champions League GRATIS y de forma legal?

Aunque la mayoría de las opciones son de pago, existen alternativas legales para disfrutar tanto del partido Atlético de Madrid — Arsenal FC por Champions League y del resto de su contenido sin costo adicional:

Pruebas gratuitas en EE. UU.: Plataformas como Paramount+ suelen ofrecer periodos de prueba de 7 días para nuevos usuarios. RTVE (España): En ocasiones, canales públicos emiten resúmenes detallados y entrevistas post-partido de forma gratuita a través de RTVE Play. ViX: La versión gratuita de ViX suele incluir contenido destacado, aunque la transmisión en directo del partido completo generalmente requiere una suscripción Premium. UEFA.tv: La plataforma oficial de la UEFA ofrece los mejores momentos (highlights) y partidos históricos de forma gratuita tras el pitazo final. YouTube: El canal oficial de ESPN en Latinoamérica (ESPN Fans) comparte un resumen con los goles y las mejores jugadas de los partidos.