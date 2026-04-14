Atlético de Madrid y FC Barcelona se enfrentan hoy, martes 14 de abril en punto de las 21:00 hrs (horario peninsular) / 3pm ET / 12 pm PT , en el Riyadh Air Metropolitano para determinar quién avanza a las semifinales de la UEFA Champions League 2026. Tras la victoria de los colchoneros por 2-0 en el partido de ida disputado en el Spotify Camp Nou, los azulgranas buscan la remontada, pero los dirigidos por Diego Simeone intentarán imponer su famoso cerrojo defensivo para frustrar los planes de la visita. Por su parte, el Barça de Hansi Flick necesita que su artillería pesada despierte para superar el muro rojiblanco y revertir un marcador que parece definitivo pero no imposible de cambiar. Si quieres saber qué canales de TV transmiten el partido Atlético Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO GRATIS, te compartimos esta práctica guía para que lo sintonices sin problemas desde España, México, Estados Unidos y el resto del mundo.

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido FC Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO ONLINE por cuartos de final de la UEFA Champions League. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Quién transmite el partido Atlético Madrid — FC Barcelona EN VIVO y ONLINE?

El partido de hoy 14 de abril entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona por la vuelta de cuartos de final 2026 de la Champions League se transmite a través de Movistar+ (Movistar Liga de Campeones) y Movistar Plus+ en España. En Latinoamérica, las opciones principales son ESPN y Disney+ Premium, mientras que en México se puede ver por TNT Sports y HBO Max. En Estados Unidos, la transmisión está a cargo de Paramount+, TUDN USA, DAZN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX.

País / Región Canales de TV Plataformas de Streaming España Movistar+ (Movistar Liga de Campeones) Movistar Plus+ Alemania -- DAZN Deutschland y DAZN1 Germany México TNT Sports HBO Max (antes Max) Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (Sudamérica) ESPN Disney+ Premium Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana (Centroamérica) ESPN Norte Disney+ Premium Norte y Bluu (solo en Panamá) Estados Unidos Univision y TUDN Paramount+, DAZN, ViX y Univision NOW Canadá -- DAZN y fuboTV Puerto Rico -- ViX Reino Unido TNT Sports 1 HBO Max Francia -- Canal+ Sport y Canal+ Live 2 Italia Sky Sport 253 y Sky Sport Calcio -- Suiza -- Canal+ Sport y Blue Sport Suecia -- V Sport Football y Viaplay Sweden Portugal -- DAZN y DAZN1 Noruega -- TV2 Sport y TV 2 Play Austria Sky Sport 1 y Sky Sport 3 DAZN Germany y Sky Go Bélgica Club RTL y VTM 2 Proximus Pickx, RTL Play, Play Sports, Play Sports 3 Pickx+ Sports 3 y VTM GO Japón -- WOWOW y WOWOW Prime Corea del Sur -- SPOTV NOW y SPOTV Prime 2

¿A qué hora juega Atlético Madrid — FC Barcelona hoy?

El pitazo inicial del partido Atlético Madrid — FC Barcelona por la vuelta de cuartos de final de la Champions League 2026 está programado para las 21:00 (horario peninsular de España). Consulta tu horario según tu ubicación:

España : 21:00 horas

: 21:00 horas México y Centroamérica : 13:00 horas

: 13:00 horas Perú, Colombia y Ecuador : 14:00 horas

: 14:00 horas Argentina, Chile y Uruguay : 16:00 horas

: 16:00 horas Estados Unidos: 15:00 (ET) / 12:00 (PT)

El Atlético de Madrid y el FC Barcelona se enfrentan este martes 14 de abril por la Champions League (Imagen hecha por MAG con apoyo de la IA Chat GPT)

¿Cómo ver el partido Atlético Madrid — FC Barcelona por Champions League GRATIS y de forma legal?

Aunque la mayoría de las opciones son de pago, existen alternativas legales para disfrutar tanto del partido Atlético Madrid — FC Barcelona por Champions League y del resto de su contenido sin costo adicional:

Pruebas gratuitas en EE. UU.: Plataformas como Paramount+ suelen ofrecer periodos de prueba de 7 días para nuevos usuarios. RTVE (España): En ocasiones, canales públicos emiten resúmenes detallados y entrevistas post-partido de forma gratuita a través de RTVE Play. ViX: La versión gratuita de ViX suele incluir contenido destacado, aunque la transmisión en directo del partido completo generalmente requiere una suscripción Premium. UEFA.tv: La plataforma oficial de la UEFA ofrece los mejores momentos (highlights) y partidos históricos de forma gratuita tras el pitazo final. YouTube: El canal oficial de ESPN en Latinoamérica (ESPN Fans) comparte un resumen con los goles y las mejores jugadas de los partidos.