El Parque de los Príncipes será el escenario de uno de los cruces más atractivos de la temporada: Bayern Múnich-PSG se enfrentan en la ida de las semifinales de la Champions League 2026, este martes 24 de abril a partir de las 3:00 pm. ET / 12:00 p.m PT , en un enfrentamiento que concentra enorme expectativa por la jerarquía de ambos equipos y su historial reciente en Europa. A continuación, te presento en qué canales de TV están disponibles para seguir el partido en vivo y en directo desde cualquier plataforma digital.

El PSG, vigente campeón del torneo, llega a esta fase decisiva tras una eliminatoria contundente frente al Liverpool, al que superó con un global de 4-0. El equipo de Luis Enrique ha mostrado regularidad y solidez a lo largo de la competencia, consolidándose como uno de los grandes candidatos para volver a disputar la final. Aun así, el propio técnico español ha reconocido la exigencia del cruce y la paridad que suele marcar esta instancia del certamen.

Del otro lado, el Bayern Múnich avanzó después de dejar en el camino al Real Madrid en una serie vibrante que terminó 6-4 en el marcador global. El conjunto bávaro volvió a exhibir su poder ofensivo, experiencia competitiva y capacidad para resolver partidos de alta exigencia. Además, llega con un antecedente favorable ante el PSG en esta edición, luego de imponerse por 2-1 en la fase previa, un resultado que eleva aún más la expectativa de esta eliminatoria.

Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido PSG-Bayern EN VIVO por la semifinal de la UEFA Champions League 2026. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Qué canales TV pasan el partido Bayern-PSG EN VIVO GRATIS por Champions League?

Conoce cuáles son los canales de TV que transmiten el partido PSG vs Bayern Múnich de este martes 28 de abril (ida de semifinal de Champions 2025‑26) . ESPN/Disney+ en casi toda Latinoamérica, DAZN en EE. UU. en español, y operadores habituales en Europa como Orange/DAZN según país.

País / región Canal de TV (lineal) Estados Unidos (español) No siempre en TV tradicional; señal en plataformas OTT Puerto Rico TUDN (cable), algunos partidos por canales de TV paga México TNT Sports en TV de cable (según programación del día) Guatemala ESPN (señal genérica para Centroamérica) El Salvador ESPN Honduras ESPN Nicaragua ESPN Costa Rica ESPN Panamá ESPN Colombia ESPN Perú ESPN Ecuador ESPN Bolivia ESPN Chile ESPN Argentina ESPN Uruguay ESPN Paraguay ESPN Brasil Canais esportivos locales (TNT Sports/Space o similares según contrato vigente) España Movistar Plus+ (dial Champions) o DAZN (según paquete contratado) Francia Canales con paquete UEFA (Canal+, RMC Sport, beIN Sports según temporada) Alemania DAZN / Prime Video / canales en abierto según el contrato Reino Unido TNT Sports (antes BT Sport) Italia Sky Sport / Mediaset (según acuerdo)

Alineaciones posibles de Bayern-PSG por Champions

Tanto Luis Enrique como Vincent Kompany están preparando la táctica para encarar este duelo y echarán mano de sus mejores hombres disponibles para buscar el triunfo.

Bayern Múnich: Neuer; Kimmich, Dier, Kim, Davies; Pavlovic, Goretzka; Sané, Müller, Musiala; Kane.

Neuer; Kimmich, Dier, Kim, Davies; Pavlovic, Goretzka; Sané, Müller, Musiala; Kane. PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz; Dembélé, Gonçalo Ramos, Barcola.