Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido Bayern-PSG en vivo por la primera semifinal de la UEFA Champions League 2026. (Foto: INA FASSBENDER / AFP / Composición Mag)
Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido Bayern-PSG en vivo por la primera semifinal de la UEFA Champions League 2026. (Foto: INA FASSBENDER / AFP / Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

El Parque de los Príncipes será el escenario de uno de los cruces más atractivos de la temporada: Bayern Múnich-PSG se enfrentan en la ida de las semifinales de la Champions League 2026, este martes 24 de abril a partir de las 3:00 pm. ET / 12:00 p.m PT, en un enfrentamiento que concentra enorme expectativa por la jerarquía de ambos equipos y su historial reciente en Europa. A continuación, te presento en qué canales de TV están disponibles para seguir el partido en vivo y en directo desde cualquier plataforma digital.

El PSG, vigente campeón del torneo, llega a esta fase decisiva tras una eliminatoria contundente frente al Liverpool, al que superó con un global de 4-0. El equipo de Luis Enrique ha mostrado regularidad y solidez a lo largo de la competencia, consolidándose como uno de los grandes candidatos para volver a disputar la final. Aun así, el propio técnico español ha reconocido la exigencia del cruce y la paridad que suele marcar esta instancia del certamen.

Del otro lado, el Bayern Múnich avanzó después de dejar en el camino al Real Madrid en una serie vibrante que terminó 6-4 en el marcador global. El conjunto bávaro volvió a exhibir su poder ofensivo, experiencia competitiva y capacidad para resolver partidos de alta exigencia. Además, llega con un antecedente favorable ante el PSG en esta edición, luego de imponerse por 2-1 en la fase previa, un resultado que eleva aún más la expectativa de esta eliminatoria.

Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido PSG-Bayern EN VIVO por la semifinal de la UEFA Champions League 2026. (Foto: Composición Mag)
Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido PSG-Bayern EN VIVO por la semifinal de la UEFA Champions League 2026. (Foto: Composición Mag)
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¿Qué canales TV pasan el partido Bayern-PSG EN VIVO GRATIS por Champions League?

Conoce cuáles son los canales de TV que transmiten el partido PSG vs Bayern Múnich de este martes 28 de abril (ida de semifinal de Champions 2025‑26). ESPN/Disney+ en casi toda Latinoamérica, DAZN en EE. UU. en español, y operadores habituales en Europa como Orange/DAZN según país.

País / regiónCanal de TV (lineal)
Estados Unidos (español)No siempre en TV tradicional; señal en plataformas OTT
Puerto RicoTUDN (cable), algunos partidos por canales de TV paga
MéxicoTNT Sports en TV de cable (según programación del día)
GuatemalaESPN (señal genérica para Centroamérica)
El SalvadorESPN
HondurasESPN
NicaraguaESPN
Costa RicaESPN
PanamáESPN
ColombiaESPN
PerúESPN
EcuadorESPN
BoliviaESPN
ChileESPN
ArgentinaESPN
UruguayESPN
ParaguayESPN
BrasilCanais esportivos locales (TNT Sports/Space o similares según contrato vigente)
EspañaMovistar Plus+ (dial Champions) o DAZN (según paquete contratado)
FranciaCanales con paquete UEFA (Canal+, RMC Sport, beIN Sports según temporada)
AlemaniaDAZN / Prime Video / canales en abierto según el contrato
Reino UnidoTNT Sports (antes BT Sport)
ItaliaSky Sport / Mediaset (según acuerdo)

Alineaciones posibles de Bayern-PSG por Champions

Tanto Luis Enrique como Vincent Kompany están preparando la táctica para encarar este duelo y echarán mano de sus mejores hombres disponibles para buscar el triunfo.

  • Bayern Múnich: Neuer; Kimmich, Dier, Kim, Davies; Pavlovic, Goretzka; Sané, Müller, Musiala; Kane.
  • PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz; Dembélé, Gonçalo Ramos, Barcola.
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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