Con goles de Luis Díaz (41′) y Harry Kane (46′), los bávaros mantienen una ventaja global de 1-2 en la llave. Esta vez, el Allianz Arena será escenario del partido de vuelta por cuartos de final entre Bayern Múnich - Real Madrid EN VIVO EN DIRECTO ONLINE por la UEFA Champions League. Aunque el tanto de Kylian Mbappé permite a los merengues mantenerse muy vivo, tendrán que realizar un partido perfecto para lograr la hazaña. Conoce qué canales de TV y streaming online pasarán el partido en vivo y en directo desde cualquier dispositivo móvil.

El Bayern Múnich, dirigido por Vincent Kompany, dio un golpe de autoridad en la ida al imponerse 1-2 en el Santiago Bernabéu, en un partido en el que combinó orden táctico, eficacia ofensiva y una actuación decisiva de Manuel Neuer, elegido MVP. Luis Díaz y Harry Kane marcaron los goles del triunfo alemán, en una noche que dejó al conjunto bávaro con ventaja en la eliminatoria.

Real Madrid, por su parte, está obligado a remontar en el duelo de vuelta tras el tanto de Kylian Mbappé, asistido por Trent Alexander-Arnold, que recortó distancias en la ida. El equipo de Carlo Ancelotti no contará con Aurélien Tchouaméni, baja sensible por acumulación de tarjetas, en un partido donde la jerarquía europea, el peso del Santiago Bernabéu y la profundidad de la plantilla serán claves.

Conoce a qué hora juega Bayern Múnich vs. Real Madrid en vivo hoy miércoles 15 de abril por cuartos de final de la UEFA Champions League 2026. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Qué canales de TV pasan el partido Bayern Múnich - Real Madrid EN VIVO?

El Bayern Múnich vs. Real Madrid del miércoles 15 de abril (vuelta de cuartos de final UCL 2025-26 en el Allianz Arena) se verá, en general, por los mismos operadores que tuvieron la ida, con variación por territorio. Conoce qué canales de televisión y streaming online están disponibles para ver el partido priorizando TV y streaming para Estados Unidos, España, México, Centroamérica y Sudamérica.

Región / País TV (cable/satélite) Streaming / Online principal Estados Unidos TUDN USA, Univision (señal en español, según programación), canales de CBS/Paramount (locales) Paramount+, TUDN.com, app TUDN, Univision NOW España Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+ (dial fútbol Champions) Movistar+ (OTT de Movistar), Movistar Plus+ app México TNT Sports (antes TNT / ESPN según operador), señales lineales Max/TNT Max México (streaming con derechos UCL), apps de TNT Sports donde aplique Centroamérica (ej. CR, GT, HN, NI, SV, PA) ESPN (señales regionales), canales locales con sublicencia en algunos países Disney+ Premium / Star (donde sigue activo el paquete deportivo), apps de ESPN Play/Disney según país Caribe hispano ESPN Caribe (y variantes), TUDN en algunos operadores Disney+ Premium / Star+, apps de ESPN según disponibilidad Perú ESPN (señal Andina) Disney+ Premium (antes Star+) con paquete deportes / ESPN stream Colombia ESPN (señal Colombia / Andina) Disney+ Premium / ESPN streaming regional Ecuador ESPN (señal Andina) Disney+ Premium / ESPN streaming regional Chile ESPN (señales Cono Sur) Disney+ Premium / ESPN streaming regional Argentina ESPN (Cono Sur) Disney+ Premium / ESPN streaming regional Uruguay ESPN (Cono Sur) Disney+ Premium / ESPN streaming regional Paraguay / Bolivia ESPN (Cono Sur/Andina según operador) Disney+ Premium / ESPN streaming regional Brasil (referencia) Canais de TNT Sports Brasil / SBT (según sublicencias 2025-26) Max Brasil, plataformas de TNT Sports Brasil