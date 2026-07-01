César Quispe Alcócer
César Quispe Alcócer

En el Estadio Bahía de San Francisco jugarán las selecciones de Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina por los 16avos de final del Mundial 2026 este miércoles 1 de julio. Para que no te pierdas el partido, en esta nota te daré a conocer a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)
El Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026 este miércoles 1 de julio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 8:00 pm
  • Estados Unidos (CT): 7:00 pm
  • Estados Unidos (MT): 6:00 pm
  • Estados Unidos (PT): 5:00 pm
  • España: 2:00 am del jueves 2 de julio
  • México (CDMX): 6:00 pm
  • Puerto Rico: 8:00 pm
  • República Dominicana: 8:00 pm
  • Panamá: 7:00 pm
  • Costa Rica: 6:00 pm
  • El Salvador: 6:00 pm
  • Guatemala: 6:00 pm
  • Honduras: 6:00 pm
  • Nicaragua: 6:00 pm
  • Argentina: 9:00 pm
  • Brasil (Brasilia): 9:00 pm
  • Uruguay: 9:00 pm
  • Chile (Santiago): 8:00 pm
  • Paraguay: 9:00 pm
  • Bolivia: 8:00 pm
  • Venezuela: 8:00 pm
  • Ecuador: 7:00 pm
  • Perú: 7:00 pm
  • Colombia: 7:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina?

El Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026 se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO este miércoles 1 de julio a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio
  • México: Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, ViX Mexico, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo
  • España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+
  • Alemania: ORF eins, SRF zwei, MagentaTV
  • Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+
  • Brasil: Disney+ Premium Brazil, CazéTV
  • Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
  • Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+, AUF TV
  • Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+
  • Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+
  • Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV
  • Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO
  • Costa Rica: FOX+, FOX, Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, TDMAX, ViX
  • El Salvador: Tigo Sports El Salvador, ViX, FOX El Salvador, Canal 4 El Salvador, TCS GO
  • Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua, ViX
  • República Dominicana: Pio Deportes, ViX
TELEMUNDO DEPORTES, DIRECTV, TV AZTECA 7, TUDN EN VIVO — ver partido Estados Unidos (USMNT) vs. Bosnia y Herzegovina por TV y Online
Estados Unidos (Team USMNT) y Bosnia y Herzegovina se enfrentan este miércoles 1 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Levi's Stadium de Santa Clara, California. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Canal 5, TUDN, FOX Sports, FS1, Canal FOX One, fuboTV, TV Azteca 7, Azteca Deportes, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE U.S. SOCCER MEN'S NATIONAL TEAM EN X DE @USMNT)
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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