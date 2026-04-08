Revisa esta nota para que sepas en qué canal transmiten el Atlético de Madrid - FC Barcelona por la Champions League 2026. (Foto: Composición Mag)
Revisa esta nota para que sepas en qué canal transmiten el Atlético de Madrid - FC Barcelona por la Champions League 2026. (Foto: Composición Mag)
César Quispe Alcócer
César Quispe Alcócer

No cabe duda que la ida de los cuartos de final de la Champions League nos permitirá ver grandes partidos. Uno de ellos es el Atlético de Madrid - FC Barcelona, que se disputará este miércoles 8 de abril en el Spotify Camp Nou a las 9:00 pm en España, 3:00 pm ET y 1:00 pm en CDMX. Para que sepas qué canal lo transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO, continúa leyendo esta nota.

Es necesario mencionar que el cuadro azulgrana accedió a esta instancia tras superar en el global al Newcastle por 8-3 en los octavos de final, mientras que el conjunto colchonero hizo lo propio al vencer en el global al Tottenham por 7-5. Dicho ello, en definitiva se viene un gran partido para ver.

El partido Atlético de Madrid - FC Barcelona por la Champions League 2026 es de los más atractivos que hay este miércoles 8 de abril. (Foto: Composición Mag)
El partido Atlético de Madrid - FC Barcelona por la Champions League 2026 es de los más atractivos que hay este miércoles 8 de abril. (Foto: Composición Mag)

¿Qué canal transmite EN VIVO el Atlético de Madrid - FC Barcelona?

Este miércoles 7 de abril se podrá ver el Atlético de Madrid - FC Barcelona por la Champions League a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: Paramount+, DAZN USA, Univision, Univision NOW
  • México: FOX One
  • España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones           
  • Francia: Canal+ Foot, myCANAL, Canal+ Live 2
  • Alemania: DAZN Deutschland, DAZN1 Germany
  • Argentina: Disney+ Premium Argentina
  • Brasil: TNT Brasil, Zapping, Claro TV+, Max Brasil, Sky+, Vivo Play
  • Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
  • Uruguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
  • Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
  • Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
  • Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
  • Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
  • Costa Rica: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
  • El Salvador: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
  • Nicaragua: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
  • República Dominicana: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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