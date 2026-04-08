No cabe duda que la ida de los cuartos de final de la Champions League nos permitirá ver grandes partidos. Uno de ellos es el Atlético de Madrid - FC Barcelona, que se disputará este miércoles 8 de abril en el Spotify Camp Nou a las 9:00 pm en España, 3:00 pm ET y 1:00 pm en CDMX. Para que sepas qué canal lo transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO, continúa leyendo esta nota.

Es necesario mencionar que el cuadro azulgrana accedió a esta instancia tras superar en el global al Newcastle por 8-3 en los octavos de final, mientras que el conjunto colchonero hizo lo propio al vencer en el global al Tottenham por 7-5. Dicho ello, en definitiva se viene un gran partido para ver.

El partido Atlético de Madrid - FC Barcelona por la Champions League 2026 es de los más atractivos que hay este miércoles 8 de abril. (Foto: Composición Mag)

¿Qué canal transmite EN VIVO el Atlético de Madrid - FC Barcelona?

Este miércoles 7 de abril se podrá ver el Atlético de Madrid - FC Barcelona por la Champions League a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: Paramount+, DAZN USA, Univision, Univision NOW

México: FOX One

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Francia: Canal+ Foot, myCANAL, Canal+ Live 2

Alemania: DAZN Deutschland, DAZN1 Germany

Argentina: Disney+ Premium Argentina

Brasil: TNT Brasil, Zapping, Claro TV+, Max Brasil, Sky+, Vivo Play

Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur

Uruguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina

Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile

Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur

Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile

Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur

Costa Rica: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

El Salvador: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

Nicaragua: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

República Dominicana: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte