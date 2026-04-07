El Bayern Múnich y el Real Madrid se enfrentan hoy, martes 7 de abril desde las 9:00 p.m. (horario peninsular) / 3pm ET / 12pm PT , en un duelo histórico por los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-26. Después de dejar atrás al Atalanta y al Manchester City, respectivamente, el partido de ida entre los bávaros y los merengues se disputará en el Santiago Bernabéu de la capital española, mientras que la serie se definirá este miércoles 15 de abril de 2026 en el Allianz Arena de la capital del estado federado de Baviera. Para que no te pierdas ni un segundo de la transmisión en directo, aquí tienes la guía completa de canales TV y plataformas de streaming oficiales que transmiten el encuentro Bayern Múnich — Real Madrid en vivo por Champions League. Esta selección se basa en las listas de las televisoras y servicios online on demand que suelen pasar este tipo de juegos ya que cuentan con los derechos oficiales de transmisión directa minuto a minuto en varios países, principalmente en Estados Unidos y Latinoamérica.

Bayern Múnich y Real Madrid buscan un pase a la siguiente ronda de la Champions League, en una final anticipada (Imagen hecha por MAG con apoyo de la IA Gemini)

¿Qué canal transmite el partido Bayern vs Real Madrid?

El partido de hoy 7 de abril entre el Bayern Múnich y el Real Madrid por la ida de cuartos de final 2026 de la Champions League se transmite a través de Movistar+ (Movistar Liga de Campeones) y Movistar Plus+ en España. En Latinoamérica, las opciones principales son ESPN y Disney+ Premium, mientras que en México se puede ver por TNT Sports y HBO Max. En Estados Unidos, la transmisión está a cargo de Paramount+, TUDN USA, DAZN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX.

Dependiendo de tu ubicación, para la temporada 2025/2026 de la UEFA Champions League, el partido entre el Bayern Múnich y el Real Madrid así como los del resto del prestigioso torneo de clubes europeo se puede ver a través de los siguientes canales y plataformas por país y/o región:

País / Región Canales de TV Plataformas de Streaming España Movistar+ (Movistar Liga de Campeones) Movistar Plus+ Alemania -- Amazon Prime Video México TNT Sports HBO Max (antes Max) Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (Sudamérica) ESPN Disney+ Premium Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana (Centroamérica) ESPN Norte Disney+ Premium Norte y Bluu (solo en Panamá) Estados Unidos Univision y TUDN Paramount+, DAZN, ViX y Univision NOW Canadá -- DAZN y fuboTV Puerto Rico -- ViX Reino Unido TNT Sports 1 HBO Max Francia -- Canal+ Foot, myCANAL y Canal+ Live 1 Italia Sky Sport 252 y Sky Sport Calcio SKY Go y NOW TV Suiza Sunrise TV Blue Sport D 1, Blue Sport y Canal+ Foot Suecia -- Viaplay y V Sport Premium Portugal -- DAZN y DAZN1 Noruega -- TV 2 Play Austria Sky Sport 1 y Sky Sport 2 Sky Go Bélgica Club RTL y VTM 2 Proximus Pickx, RTL Play, Pickx+ Sports 2 y VTM GO Japón -- DAZN y WOWOW Corea del Sur -- SPOTV NOW

Detalles del encuentro Bayern Múnich — Real Madrid por Champions League (Temporada 25/26)

Instancia: Cuartos de Final (Ida).

Cuartos de Final (Ida). Fecha: El partido de vuelta está programado para el miércoles 15 de abril de 2026 en el Allianz Arena de Múnich.

El partido de vuelta está programado para el en el Allianz Arena de Múnich. Opciones adicionales: En algunos países de Latinoamérica, una selección de partidos también puede estar disponible a través de operadores locales como Movistar TV por la señal de ESPN.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Bayern Múnich? Consulta los horarios para México, España y EE. UU. este 7 de abril por la Champions League 2026. ¡Prepárate para el mejor fútbol de Europa en directo y no te pierdas nada! | Crédito: uefa.com / Composición Mag

FAQ: Preguntas frecuentes sobre los canales TV que transmiten Bayern Múnich — Real Madrid

¿A qué hora juega Bayern Múnich vs. Real Madrid hoy?

El pitazo inicial del partido Bayern Múnich vs. Real Madrid por la ida de cuartos de final de la Champions League 2026 está programado para las 21:00 (hora local de Alemania / España). Consulta tu horario según tu ubicación:

España : 21:00 horas

: 21:00 horas México y Centroamérica : 13:00 horas

: 13:00 horas Perú, Colombia y Ecuador : 14:00 horas

: 14:00 horas Argentina, Chile y Uruguay : 16:00 horas

: 16:00 horas Estados Unidos: 15:00 (ET) / 12:00 (PT)

¿Qué canal transmite el partido Real Madrid vs Bayern hoy en mi país?

La transmisión oficial del encuentro varía según el país. Aquí tienes el desglose de canales TV (señales confirmadas) por país y/o región para que sepas dónde ver el juego Real Madrid vs. Bayern Múnich por ida de cuartos de final de la UEFA Champions League:

España: Movistar+ (Movistar Liga de Campeones) y DAZN.

México: TNT Sports y HBO Max.

Sudamérica y Centroamérica: ESPN y Disney+.

Estados Unidos: TUDN USA, DAZN USA, Paramount+ y Univisión.

¿Cómo ver el partido Real Madrid vs Bayern por Champions League GRATIS y de forma legal?

Aunque la mayoría de las opciones son de pago, existen alternativas legales para disfrutar tanto del partido Real Madrid vs. Bayern Múnich por Champions League y del resto de su contenido sin costo adicional:

Pruebas gratuitas en EE. UU.: Plataformas como Paramount+ suelen ofrecer periodos de prueba de 7 días para nuevos usuarios. RTVE (España): En ocasiones, canales públicos emiten resúmenes detallados y entrevistas post-partido de forma gratuita a través de RTVE Play. UEFA.tv: La plataforma oficial de la UEFA ofrece los mejores momentos (highlights) y partidos históricos de forma gratuita tras el pitazo final. YouTube: El canal oficial de ESPN en Latinoamérica (ESPN Fans) comparte un resumen con los goles y las mejores jugadas de los partidos.

Bayern Múnich — Real Madrid: Alineaciones probables

Bayern Múnich : Manuel Neuer; Tom Bischof, Kim Min-jae, Jonathan Tah, Josip Stanišić; Joshua Kimmich, Leon Goretzka; Luis Díaz, Raphaël Guerreiro, Lennart Karl; Serge Gnabry.

: Manuel Neuer; Tom Bischof, Kim Min-jae, Jonathan Tah, Josip Stanišić; Joshua Kimmich, Leon Goretzka; Luis Díaz, Raphaël Guerreiro, Lennart Karl; Serge Gnabry. Real Madrid: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler; Kylian Mbappé, Brahim Díaz.