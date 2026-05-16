Tras el empate 2-2 en el Banorte, Las Chivas de Guadalajara volverán a enfrentar a su similar del Cruz Azul este sábado 16 de mayo por la vuelta de las semifinales de la Liguilla MX del Clausura 2026 desde el Estadio Jalisco de Guadalajara (Jalisco). ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal transmiten el juego en México, Estados Unidos y países de Centroamérica? Aquí te detallamos la información esencial para que no te pierdas ni un minuto de este gran duelo, ya sea que lo sigas en tu teléfono celular, computadora, tablet o televisor Smart TV, desde cualquier país donde te encuentres.

En México, el partido entre Chivas de Guadalajara y Cruz Azul empieza a las 19:07 horas del Tiempo de Centro y será televisado por la plataforma online Amazon Prime Video, que tiene un costo de $99 pesos por el plan mensual y otro de $899 pesos por el anual . Sin embargo, los clientes nuevos pueden acceder a una prueba gratuita para poder disfrutar del juego del Rebaño Sagrado y Los Felinos. Este servicio streaming se encuentra disponible para televisores Smart TV, Fire TV, teléfonos celulares, PC y tablets.

Señal de Amazon Prime Video para ver el juego Chivas vs. Cruz Azul por la semifinal vuelta del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT) / Piero Hatto

Por otro lado, si vives en los Estados Unidos —o en Puerto Rico— y quieres ver el duelo Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul, te cuento que tendrás diversas opciones para ver este apasionante partido como fubo —antes fuboTV—, UNIVERSO NOW, Peacock, Telemundo Deportes, Telemundo y UNIVERSO. El juego inicia desde las 9:07 pm ET (6:07 pm PT).

JALISCO, GUADALAJARA (MÉXICO), 16/05/2026.- Cobertura oficial de Telemundo Deportes Ahora EN VIVO ONLINE para ver el partido Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul este sábado 16 de mayo por la semifinal del Clausura 2026 de la Liguilla MX. FOTO DE CARL DE SOUZA PARA AFP / CARL DE SOUZA

En otros países, si no hay señal con derechos locales, se recomienda usar únicamente servicios y plataformas legales disponibles en la región. El uso de VPN debe cumplir las leyes y términos de servicio; no se aconsejan extensiones gratuitas por motivos de seguridad y privacidad.

Las Chivas de Guadalajara y el Cruz Azul se ven las caras en el partido de vuelta de las semifinales del Clausura 2026 de la Liguilla MX. El encuentro se disputará este sábado 16 de mayo con transmisión EN VIVO y ONLINE de Prime VIDEO, Telemundo Deportes, UNIVERSO, Peacock y FOX Deportes. (VIDEO de X: @Chivas)

¿A qué hora juega y qué canal transmite Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul por Liga MX 2025?

Países Horario Canales TV / Streaming México 19:07 Amazon Prime Video Estados Unidos 9:07 pm ET / 6:07 pm PT fubo, UNIVERSO NOW, Peacock, Telemundo Deportes, Telemundo y UNIVERSO Puerto Rico 21:07 NAICOM, Telemundo y UNIVERSO Costa Rica 19:07 — El Salvador 19:07 — Nicaragua 19:07 — Guatemala 19:07 — Honduras 19:07 — Panamá 20:07 — Rep. Dominicana 21:07 —

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el partido Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul (vuelta — Liguilla MX 2026)

¿Cuál es el contexto deportivo de Milito en Chivas?

Milito vivió dos capítulos: comenzó en Apertura 2025 con solo cuatro puntos en seis partidos, enfrentando críticas; luego levantó al equipo y en Clausura 2026 logró seis victorias seguidas e hilvanó 14 partidos invicto como local.

¿Qué estilo de juego impuso Milito en Guadalajara?

Sus Chivas mostraron un fútbol intenso, proponedor y contundente, cuidando tanto la propuesta ofensiva como el orden defensivo.

¿Cómo afectó Milito a la selección mexicana?

Milito cedió cinco jugadores al seleccionado nacional para el Mundial 2026, por lo que los perderá para la semifinal y la posible final de la Liguilla.

¿Cuál es el objetivo de Milito con Chivas?

Ganar el título de liga, un trofeo que Chivas no levanta desde 2017; él afirma que llegó para crecer con el equipo, no como trampolín personal.

¿Quién es Joel Huiqui y qué hizo en Cruz Azul?

Huiqui asumió como entrenador interino del primer equipo hace menos de un mes, reemplazando a Nicolás Larcamón. Recuperó la racha de victorias con tres triunfos y un empate tras la llegada.

¿Qué rendimiento obtuvo Huiqui al mando de La Máquina?

Logró tres victorias seguidas más un empate; para coronarse en modo exprés necesitaría siete partidos invictos o una racha de resultados adicionales según el calendario.

¿Qué discurso mantiene Huiqui sobre el equipo?

Huiqui se considera afortunado y valora la madurez defensiva del equipo, afirmando que “este Cruz Azul no tiene techo”.

¿Cómo pueden afectar las bajas por Mundial a Chivas en la Liguilla?

La ausencia de cinco convocados reduce opciones de plantilla y profundidad, obligando a Milito a rotar, ajustar esquemas y confiar en relevo interno para mantener rendimiento en semifinales/final.