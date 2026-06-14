Ecuador inicia este domingo uno de los desafíos más importantes de su historia reciente cuando enfrente a Costa de Marfil en la primera jornada del Grupo E de la Copa Mundial FIFA 2026. El encuentro se disputará en el Lincoln Financial Field de Filadelfia desde las 18:00 horas de Quito (7 p.m. ET / 4 p.m. PT) y podría comenzar a definir el equilibrio de fuerzas en una zona que también integran Alemania y Curazao. La Tri llega respaldada por una racha de 19 partidos invicta y con la ambición de confirmar el crecimiento que la llevó a convertirse en una de las selecciones más consistentes de las eliminatorias sudamericanas.

Para los aficionados que desean seguir el encuentro EN VIVO, la cobertura estará disponible a través de televisión abierta, cable y plataformas digitales en distintos mercados internacionales. En España, la transmisión podrá verse por DAZN Mundial, DAZN Spain y Movistar+, mientras que en Estados Unidos estará disponible mediante Fox Sports 1 (FS1), Telemundo, FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV.

Los aficionados podrán seguir el partido Ecuador vs. Costa de Marfil a través de DIRECTV Sports (DSPORTS), señal que cuenta con la cobertura completa de la Copa Mundial FIFA 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

En Sudamérica, DIRECTV Sports y DGO liderarán la cobertura regional del partido. Ecuador contará además con la señal abierta de Teleamazonas, Colombia dispondrá de una programación especial mediante Win Sports y Win Play, mientras que en Perú el encuentro podrá seguirse a través de América Televisión, DIRECTV Sports Perú, DGO y Paramount+. En Venezuela, la transmisión estará a cargo de DIRECTV Sports Venezuela y Televen, ampliando la cobertura de un duelo que podría resultar determinante en la carrera por los octavos de final.

¿Qué canal transmite Ecuador vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026?

País Canales TV Streaming México — ViX México Estados Unidos Fox Sports 1, Telemundo FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo España DAZN Mundial, DAZN Spain, Movistar+ DAZN Ecuador Teleamazonas, DIRECTV Sports Ecuador DGO, Disney+ Premium Sur, Paramount+ Colombia Win Sports, DIRECTV Sports Colombia Win Play, DGO, Disney+ Premium Sur, Paramount+ Perú América TV, DIRECTV Sports Perú DGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+ Chile Chilevisión, DIRECTV Sports Chile DGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+ Argentina Telefe, DIRECTV Sports Argentina DGO, Flow Sports, Disney+ Premium Argentina, Paramount+ Uruguay DIRECTV Sports Uruguay DGO, Disney+ Premium Argentina, Paramount+ Venezuela DIRECTV Sports Venezuela, Televen DGO, Disney+ Premium Sur, Inter Paraguay Unicanal — Bolivia Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia Entel TV Panamá Tigo Sports Panamá, FOX Panamá — Costa Rica FOX+ — Guatemala TeleOnce, Chapin TV, Tigo Sports Guatemala, FOX Guatemala — Honduras Tigo Sports Honduras, FOX Honduras — El Salvador Canal 4, TCS GO, Tigo Sports El Salvador, FOX El Salvador — Nicaragua Canal 10, Tigo Sports Nicaragua, FOX Nicaragua — Puerto Rico Fox Sports 1, Telemundo NAICOM República Dominicana Pio Deportes — Brasil SporTV, Globo Globoplay, CazéTV, Claro TV+, Sky+, Vivo Play, Zapping

Horarios para ver el partido Ecuador vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026

País Hora México 17:00 Estados Unidos (ET) 19:00 Estados Unidos (PT) 16:00 Costa Rica 17:00 Guatemala 17:00 Honduras 17:00 El Salvador 17:00 Nicaragua 17:00 Panamá 18:00 Colombia 18:00 Ecuador 18:00 Perú 18:00 Venezuela 19:00 Bolivia 19:00 Chile 19:00 Paraguay 19:00 Argentina 20:00 Uruguay 20:00 España 01:00 (lunes 15 de junio)

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Ecuador vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026

Partido: Ecuador vs. Costa de Marfil

Ecuador vs. Costa de Marfil Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo E)

Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo E) Fecha: Domingo 14 de junio de 2026 Hora: 7:00 p.m. ET / 4:00 p.m. PT (Estados Unidos) / 17:00 horas del Centro de México

Domingo 14 de junio de 2026 7:00 p.m. ET / 4:00 p.m. PT (Estados Unidos) / 17:00 horas del Centro de México Estadio: Lincoln Financial Field

Lincoln Financial Field Ciudad: Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos Capacidad: 68,324 espectadores

Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos 68,324 espectadores Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra)

Michael Oliver (Inglaterra) TV en Estados Unidos: Fox Sports 1 (FS1) y Telemundo

Fox Sports 1 (FS1) y Telemundo Streaming en Estados Unidos: FOX One, fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo

FOX One, fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo TV en España: Movistar+, DAZN Spain y DAZN Mundial

Movistar+, DAZN Spain y DAZN Mundial Streaming en España: DAZN

DAZN TV en Ecuador: Teleamazonas y DIRECTV Sports Ecuador

Teleamazonas y DIRECTV Sports Ecuador Streaming en Ecuador: DGO, Disney+ Premium Sur y Paramount+

DGO, Disney+ Premium Sur y Paramount+ TV en Latinoamérica: DIRECTV Sports, Telefe, Chilevisión, Win Sports, Televen, Unicanal y señales locales según el país

DIRECTV Sports, Telefe, Chilevisión, Win Sports, Televen, Unicanal y señales locales según el país Streaming en Latinoamérica: DGO, Disney+ Premium y Paramount+

Ecuador llega respaldado por una de las mejores defensas de las eliminatorias sudamericanas y una racha invicta que ilusiona a toda una generación. Costa de Marfil, por su parte, representa una de las selecciones más poderosas del continente africano y pretende trasladar al Mundial el impulso adquirido tras conquistar la Copa Africana de Naciones. El ganador dará un paso importante en la carrera por los octavos de final.