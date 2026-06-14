Ecuador inicia este domingo uno de los desafíos más importantes de su historia reciente cuando enfrente a Costa de Marfil en la primera jornada del Grupo E de la Copa Mundial FIFA 2026. El encuentro se disputará en el Lincoln Financial Field de Filadelfia desde las 18:00 horas de Quito (7 p.m. ET / 4 p.m. PT) y podría comenzar a definir el equilibrio de fuerzas en una zona que también integran Alemania y Curazao. La Tri llega respaldada por una racha de 19 partidos invicta y con la ambición de confirmar el crecimiento que la llevó a convertirse en una de las selecciones más consistentes de las eliminatorias sudamericanas.
Para los aficionados que desean seguir el encuentro EN VIVO, la cobertura estará disponible a través de televisión abierta, cable y plataformas digitales en distintos mercados internacionales. En España, la transmisión podrá verse por DAZN Mundial, DAZN Spain y Movistar+, mientras que en Estados Unidos estará disponible mediante Fox Sports 1 (FS1), Telemundo, FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV.
En Sudamérica, DIRECTV Sports y DGO liderarán la cobertura regional del partido. Ecuador contará además con la señal abierta de Teleamazonas, Colombia dispondrá de una programación especial mediante Win Sports y Win Play, mientras que en Perú el encuentro podrá seguirse a través de América Televisión, DIRECTV Sports Perú, DGO y Paramount+. En Venezuela, la transmisión estará a cargo de DIRECTV Sports Venezuela y Televen, ampliando la cobertura de un duelo que podría resultar determinante en la carrera por los octavos de final.
¿Qué canal transmite Ecuador vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026?
|País
|Canales TV
|Streaming
|México
|—
|ViX México
|Estados Unidos
|Fox Sports 1, Telemundo
|FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo
|España
|DAZN Mundial, DAZN Spain, Movistar+
|DAZN
|Ecuador
|Teleamazonas, DIRECTV Sports Ecuador
|DGO, Disney+ Premium Sur, Paramount+
|Colombia
|Win Sports, DIRECTV Sports Colombia
|Win Play, DGO, Disney+ Premium Sur, Paramount+
|Perú
|América TV, DIRECTV Sports Perú
|DGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+
|Chile
|Chilevisión, DIRECTV Sports Chile
|DGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+
|Argentina
|Telefe, DIRECTV Sports Argentina
|DGO, Flow Sports, Disney+ Premium Argentina, Paramount+
|Uruguay
|DIRECTV Sports Uruguay
|DGO, Disney+ Premium Argentina, Paramount+
|Venezuela
|DIRECTV Sports Venezuela, Televen
|DGO, Disney+ Premium Sur, Inter
|Paraguay
|Unicanal
|—
|Bolivia
|Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia
|Entel TV
|Panamá
|Tigo Sports Panamá, FOX Panamá
|—
|Costa Rica
|FOX+
|—
|Guatemala
|TeleOnce, Chapin TV, Tigo Sports Guatemala, FOX Guatemala
|—
|Honduras
|Tigo Sports Honduras, FOX Honduras
|—
|El Salvador
|Canal 4, TCS GO, Tigo Sports El Salvador, FOX El Salvador
|—
|Nicaragua
|Canal 10, Tigo Sports Nicaragua, FOX Nicaragua
|—
|Puerto Rico
|Fox Sports 1, Telemundo
|NAICOM
|República Dominicana
|Pio Deportes
|—
|Brasil
|SporTV, Globo
|Globoplay, CazéTV, Claro TV+, Sky+, Vivo Play, Zapping
Horarios para ver el partido Ecuador vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026
|País
|Hora
|México
|17:00
|Estados Unidos (ET)
|19:00
|Estados Unidos (PT)
|16:00
|Costa Rica
|17:00
|Guatemala
|17:00
|Honduras
|17:00
|El Salvador
|17:00
|Nicaragua
|17:00
|Panamá
|18:00
|Colombia
|18:00
|Ecuador
|18:00
|Perú
|18:00
|Venezuela
|19:00
|Bolivia
|19:00
|Chile
|19:00
|Paraguay
|19:00
|Argentina
|20:00
|Uruguay
|20:00
|España
|01:00 (lunes 15 de junio)
Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Ecuador vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026
- Partido: Ecuador vs. Costa de Marfil
- Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo E)
- Fecha: Domingo 14 de junio de 2026Hora: 7:00 p.m. ET / 4:00 p.m. PT (Estados Unidos) / 17:00 horas del Centro de México
- Estadio: Lincoln Financial Field
- Ciudad: Filadelfia, Pensilvania, Estados UnidosCapacidad: 68,324 espectadores
- Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra)
- TV en Estados Unidos: Fox Sports 1 (FS1) y Telemundo
- Streaming en Estados Unidos: FOX One, fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo
- TV en España: Movistar+, DAZN Spain y DAZN Mundial
- Streaming en España: DAZN
- TV en Ecuador: Teleamazonas y DIRECTV Sports Ecuador
- Streaming en Ecuador: DGO, Disney+ Premium Sur y Paramount+
- TV en Latinoamérica: DIRECTV Sports, Telefe, Chilevisión, Win Sports, Televen, Unicanal y señales locales según el país
- Streaming en Latinoamérica: DGO, Disney+ Premium y Paramount+
Ecuador llega respaldado por una de las mejores defensas de las eliminatorias sudamericanas y una racha invicta que ilusiona a toda una generación. Costa de Marfil, por su parte, representa una de las selecciones más poderosas del continente africano y pretende trasladar al Mundial el impulso adquirido tras conquistar la Copa Africana de Naciones. El ganador dará un paso importante en la carrera por los octavos de final.