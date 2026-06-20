Ecuador estará frente a frente con Curazao por la segunda fecha del Grupo E del Mundial de Fútbol 2026. El compromiso se disputará este sábado 20 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri, desde las 6:00 p.m. en México, y 8:00 p.m. ET y 5:00 p.m. PT de Estados Unidos.

Tras dejar escapar el triunfo en el último minuto en su debut con Costa de Marfil, Ecuador llega a la contienda con la obligación de buscar un triunfo para asegurar la clasificación a la siguiente fase de la Copa del Mundo. Sebastián Beccacece reordenara su equipo para que sea más agresivo en el ataque y obligar a su contrincante a cometer errores.

Curazao, por su parte, se estrenó en un Mundial con una apabullante goleada 7-1 a manos de Alemania e intentará dar la sorpresa ante el Tricolor. A continuación, revisa los canales y horarios para ver en vivo este partidazo Ecuador vs. Curazao por la Copa del Mundo FIFA 2026.

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¿A qué hora juega Ecuador vs. Curazao en España?

El partido entre Ecuador contra Curazao, por la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026, se realizará a las 2:00 a.m. del en España (horario peninsular) y 1:00 a.m. en Islas Canarias del 21/06.

¿A qué hora juega Ecuador vs. Curazao en México?

Ecuador vs. Curazao se juega este sábado 20 de junio, en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri (Estados Unidos), a las 6:00 p.m. Tiempo del Centro de México.

¿A qué hora juega Ecuador vs. Curazao en Estados Unidos?

Los horarios en Estados Unidos para ver el partido entre Ecuador contra Curazao, según la zona horaria.

Hora del Pacífico (PT): 8:00 PM

Hora de la Montaña (MT): 7:00 PM

Hora Central (CT): 6:00 PM

Hora del Este (ET): 5:00 PM

¿Dónde ver Ecuador vs. Curazao por el Mundial 2026 en Estados Unidos, España y México?

País Canal México ViX España DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+ Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio Argentina Flow Sports, DIRECTV Sports, DGO, Paramount+ Perú DIRECTV Sports, DGO, Paramount+ Colombia Win Sports, DIRECTV Sports, DGO, Win Play, Disney+ Premium, Radio Nacional de Colombia, Paramount+ Chile DIRECTV Sports, DGO y Paramount+ Japón DAZN

Canales TV de EE.UU. que pasan el Ecuador vs. Curazao EN VIVO por el Mundial 2026

Si estás en California, Texas, Florida, Nueva York u otro estado de los Estados Unidos, te comparto la lista de canales de televisión por señal abierta, cable y streaming online para ver el partido Ecuador vs. Curazao EN VIVO en español e inglés por la Fecha 2 del Grupo E de la Copa Mundial FIFA 2026.

Canales de TV en EE. UU.

Tipo de señal Canal / Plataforma Detalle TV por cable/satélite (inglés) FOX Network Señal principal de FOX con derechos del Mundial 2026 en EE. UU. TV por cable/satélite (inglés) FOX One Canal de la familia FOX que también emite partidos del Mundial 2026. TV abierta / cable (español) Telemundo y Telemundo Deportes Señal en español con derechos de la Copa del Mundo 2026 en EE. UU.

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Posible alineación de Ecuador vs. Curazao por el Mundial de Fútbol 2026

Posible alineación de Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Alan Minda, Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vite; Gonzalo Plata, John Yeboah y Enner Valencia

Posible alineación de Curazao: Eloy Room; Shurandy Sambo, Juriën Gaari, Armando Obispo, Sherel Floranus; Juninho Bacuna, Livano Comenencia, Leandro Bacuna; Sontje Hansen, Gervane Kastaneer, Kenji Gorré.

Ecuador y Curazao se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este sábado 20 de junio por la Jornada 2 del Grupo E desde el Arrowhead Stadium de Kansas, Misuri. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Teleamazonas, DGO, ESPN, FLOW Sports, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE FEF EN X DE @FEFecuador)