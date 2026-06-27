Jairo Rúa
Jairo Rúa

Luego de vencer con autoridad a Austria y asegurarse matemáticamente el primer lugar del Grupo J, la Selección Argentina cambia rápido el chip y ya piensa en su tercer y último partido de la fase de grupos frente a Jordania, este sábado 27 de junio, desde las 23:00 (hora de Buenos Aires) / 22:00 ET, en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, por la Copa Mundial de la FIFA 2026. Desde Estados Unidos, te cuento cómo y dónde ver el partido EN VIVO desde cualquier estado del país, ya sea en tu teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV, con la lista completa de canales de señal abierta, cable y plataformas digitales autorizadas para la transmisión.

¿Dónde ver Argentina vs. Jordania EN VIVO GRATIS por TV y Online en EE.UU.?

Conoce cuáles son los canales de TV y streaming online disponibles para verel partido entre Argentina vs. Jordania EN VIVO y EN DIRECTO por la tercera jornada del Mundial 2026 en diferentes estado de EE.UU.

Región de EE.UU.Tipo de señalEjemplos típicos de canales/plataformas para Mundial*Tipo de acceso
Costa Este (ET)TV por cable/satéliteCanal en inglés de la cadena con derechos (ej. señal estilo Fox/FS1) + canal en español (ej. señal estilo Telemundo/Universo, según acuerdo vigente) Suscripción de TV paga (cable, satélite o IPTV)
Costa Este (ET)Streaming oficialApp/web de la cadena en inglés + app/web de la cadena en español (requieren suscripción o login de TV paga) Suscripción directa o autenticación con proveedor
Costa Este (ET)TV en vivo OTTPlataformas tipo YouTube TV, Hulu + Live TV, Fubo, DirecTV Stream, Sling (según incluyan el canal dueño de los derechos) Suscripción mensual
Zona Central (CT)TV por cable/satéliteMismo paquete de canales que en ET, con horario ajustado a CT Suscripción de TV paga
Zona Central (CT)Streaming oficialMisma app/web oficial; se adapta a huso horario del dispositivo Suscripción o login de TV
Zona Central (CT)TV en vivo OTTMismas plataformas OTT nacionales disponibles que en ET Suscripción mensual
Zona Montaña (MT)TV por cable/satéliteCanales nacionales con derechos (inglés/español) disponibles en el lineup local Suscripción de TV paga
Zona Montaña (MT)Streaming oficialMismas apps oficiales; se muestran horarios locales Suscripción o login de TV
Zona Montaña (MT)TV en vivo OTTPlataformas OTT nacionales que ofrezcan esos canales Suscripción mensual
Costa Pacífico (PT)TV por cable/satéliteCanales nacionales con derechos (inglés/español) en horario PT Suscripción de TV paga
Costa Pacífico (PT)Streaming oficialApps/web oficiales de la cadena en inglés y español Suscripción o login de TV
Costa Pacífico (PT)TV en vivo OTTOTT nacionales con los canales titulares de derechos Suscripción mensual

¿A qué hora juega Argentina vs. Jordania HOY 27 de junio por el Mundial?

El partido Argentina vs Jordania se juega el sábado 27 de junio a las 23:00 hora de Argentina. En Estados Unidos del Este (ET) son las 22:00 para algunos partidos, pero también aparecen listados con 23:00 ET para otros cruces según sede y día.

Región / Huso horario EE.UU.Ciudad de referenciaHora del partido el 27 de junio
Eastern Time (ET)Nueva York, Miami, Washington D.C.23:00 (11:00 p. m.)
Central Time (CT)Chicago, Dallas, Houston22:00 (10:00 p. m.)
Mountain Time (MT)Denver, Salt Lake City21:00 (9:00 p. m.)
Pacific Time (PT)Los Ángeles, San Francisco, Seattle20:00 (8:00 p. m.)
Alaska Time (AKT)Anchorage19:00 (7:00 p. m.) — ajustado restando 1 hora respecto a PT
Hawaii-Aleutian Time (HAT)Honolulu17:00 (5:00 p. m.) — ajustado restando 3 horas respecto a PT

Fecha, hora, TV y dónde ver Argentina vs. jordania

  • Fecha: Sábado 27 de junio de 2026
  • Partido: Argentina vs. Jordania, por la jornada 3 del Grupo J del Mundial 2026
  • Hora: 23 horas Buenos Aires / 21 horas Bogotá / 20 horas CDMX
  • TV: DIRECTV Sports (DSports)
  • Streaming: DGO
  • Lugar: AT&T Stadium
  • Ciudad: Arlington, Houston, Texas
  • País: Estados Unidos
TV PÚBLICA, TELEFE, TYC SPORTS y DIRECTV EN VIVO - ver partido Argentina vs. Jordania por TV y Online | Mundial | VIDEO
Argentina y Jordania se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este sábado 27 de junio por la Jornada 3 del Grupo J desde el AT&T Stadium de Arlington en Dallas, Texas. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública, Telefe, Mi Telefe, TyC Sports, Flow Sports, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE ARGENTINA EN X DE @Argentina)
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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