HOUSTON, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 23/06/2026. Canales para ver EN VIVO el partido de Portugal vs. Uzbekistán 23 de junio por la Jornada 2 del grupo K del Mundial 2026 en el Estadio NRG, Houston, Estados Unidos. FOTO creada por Gemini.
HOUSTON, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 23/06/2026. Canales para ver EN VIVO el partido de Portugal vs. Uzbekistán 23 de junio por la Jornada 2 del grupo K del Mundial 2026 en el Estadio NRG, Houston, Estados Unidos. FOTO creada por Gemini.
Santos Yupanqui
Santos Yupanqui

¡Sin margen de error! Portugal de Cristiano Ronaldo enfrentará a Uzbekistán por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026, hoy martes 23 de junio, en el Estadio NRG de Houston, a las 13:00 horas (ET), 19:00 horas (Madrid) y 11:00 horas (México). El conjunto luso empató en su debut; ahora tiene la obligación de ganar para no complicar sus opciones de clasificar a los dieciseisavos.

Si vives en Texas, California, Florida o cualquier localidad de Estados Unidos, te mostramos la guía de canales que transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO el partido de Portugal vs. Uzbekistán, un compromiso que promete ser el más atractivo de la jornada.

¿Dónde ver Portugal vs. Uzbekistán EN DIRECTO en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el Portugal vs. Uzbekistán que se realizará este martes 23 de junio por el Mundial 2026 se verá principalmente por Telemundo (señal en español) y servicios de streaming como Fubo, distribuidos de forma nacional.

Región / Zona horaria de EE. UU.Ejemplos de estados/ciudadesCanales de TV (principalmente en español)Streaming/OTT disponibles en todo Estados Unidos
Este (ET)Nueva York, Miami, Boston, Atlanta, Washington D.C.Telemundo (señal nacional, disponible en DirecTV y otros operadores)Fubo (prueba gratuita), apps de operadores con Telemundo integrado
Central (CT)Chicago, Dallas, Nueva Orleans.(Afiliadas locales, misma señal nacional)Fubo: plataformas de TV en vivo que incluyan Telemundo
Montaña (MT)Denver, Phoenix, Salt Lake City.(Afiliadas regionales / señal vía cable-satélite)Fubo; apps de operadores de cable o satélite con acceso a Telemundo
Pacífico (PT)Los Ángeles, San Francisco, Las Vegas, Seattle.Telemundo (afiliadas de la costa oeste, señal nacional)Fubo; servicios de streaming con Telemundo en su grilla
Alaska (AKT)Anchorage, FairbanksTelemundo vía TV de pago / satélite (DirecTV, cable)Fubo (sujeto a disponibilidad regional), apps de operadores
Hawái (HST)HonoluluTelemundo mediante operadores de TV de pago con señal continental Fubo y otras plataformas con catálogo nacional de canales

¿Qué canal transmite el partido Portugal vs. Uzbekistán EN VIVO y EN DIRECTO hoy por el Mundial 2026?

Portugal se juega la vida ante Uzbekistán hoy martes 23 de junio por la segunda jornada del Grupo K del Mundial 2026. A continuación, revisa los canales que televisarán el partido según tu localidad.

PaísCanales de TV
Estados UnidosFOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
MéxicoAzteca 7, Azteca Deportes EN VIVO y ViX
EspañaDAZN, DAZN Mundial y Movistar+
ArgentinaTyC Sports Argentina, Telefe Argentina, Flow Sports, DIRECTV Sports, DGO, TyC Sports Play, Disney+, mitelefe y Paramount+
BrasilDisney Plus y Cazé TV
ChileChilevisión, DIRECTV, DGO, Disney Plus y Paramount+
ColombiaWin Sports, DIRECTV Sports, DGO, Win Play, Radio Nacional de Colombia y Paramount+
Costa RicaFOX y FOX+
EcuadorDIRECTV Sports, DGO y Paramount+
HondurasTelecadena 7 y 4, Caribbean, ENet TV
ItaliaDAZN Italia
NicaraguaTigo Sports Nicaragua
PanamáTigo Sports Panamá
ParaguayGEN y Trece
PerúDIRECTV Sports, DGO, Disney Plus y Paramount+.
PortugalSport TV1, Sport TV2, TVI, Sport TV Multiscreen, Sport TV5, TVI Player y LiveMode
Puerto RicoTelemundo y NAICOM
UruguayDIRECTV Sports, DGO, Disney Plus, AUF TV y Paramount+

En México, el partido entre Portugal vs. Uzbekistán será televisado por Azteca 7 y Azteca Deportes EN VIVO. Por streaming, sigue las incidencias del compromiso por ViX.

En España, el compromiso que tendrá a Cristiano Ronaldo como principal figura se puede ver por DAZN, DAZN Mundial y Movistar+. Medios que cuentan con los derechos televisivos del Mundial 2026.

Revisa esta nota para que sepas cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido Portugal vs. Uzbekistán por la Fecha 2 del Grupo K de la Copa Mundial 2026 vía ViX Premium. (Foto: Composición Canva - Depor)
Revisa esta nota para que sepas cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido Portugal vs. Uzbekistán por la Fecha 2 del Grupo K de la Copa Mundial 2026 vía ViX Premium. (Foto: Composición Canva - Depor)

Portugal vs. Uzbekistán por el Mundial 2026: horarios en Estados Unidos y en el mundo

Para que no te pierdas el juego Portugal vs. Uzbekistán por la Copa Mundial FIFA 2026 este martes 22 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 1:00 p.m.
  • Estados Unidos (CT): 12:00 p. m.
  • Estados Unidos (MT): 11:00 a. m.
  • Estados Unidos (PT): 10:00 a.m.
  • México (CDMX): 11:00 a.m.
  • España: 7:00 p.m.    
  • Puerto Rico: 1:00 p.m.
  • República Dominicana: 1:00 p. m.
  • Panamá: 12:00 p. m.
  • Costa Rica: 11:00 a. m.
  • El Salvador: 11:00 a. m.
  • Guatemala: 11:00 a. m.
  • Honduras: 11:00 a.m.
  • Nicaragua: 11:00 a. m.
  • Argentina: 2:00 p.m.
  • Brasil (Brasilia): 2:00 p.m.
  • Uruguay: 2:00 p.m.
  • Paraguay: 2:00 p.m.
  • Chile (Santiago): 1:00 p.m.
  • Bolivia: 1:00 p.m.
  • Venezuela: 1:00 p.m.
  • Ecuador: 12:00 p.m.
  • Perú: 12:00 p. m.
  • Colombia: 12:00 p. m.
SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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