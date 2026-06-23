¡Sin margen de error! Portugal de Cristiano Ronaldo enfrentará a Uzbekistán por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026, hoy martes 23 de junio, en el Estadio NRG de Houston, a las 13:00 horas (ET), 19:00 horas (Madrid) y 11:00 horas (México). El conjunto luso empató en su debut; ahora tiene la obligación de ganar para no complicar sus opciones de clasificar a los dieciseisavos.
Si vives en Texas, California, Florida o cualquier localidad de Estados Unidos, te mostramos la guía de canales que transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO el partido de Portugal vs. Uzbekistán, un compromiso que promete ser el más atractivo de la jornada.
¿Dónde ver Portugal vs. Uzbekistán EN DIRECTO en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el Portugal vs. Uzbekistán que se realizará este martes 23 de junio por el Mundial 2026 se verá principalmente por Telemundo (señal en español) y servicios de streaming como Fubo, distribuidos de forma nacional.
|Región / Zona horaria de EE. UU.
|Ejemplos de estados/ciudades
|Canales de TV (principalmente en español)
|Streaming/OTT disponibles en todo Estados Unidos
|Este (ET)
|Nueva York, Miami, Boston, Atlanta, Washington D.C.
|Telemundo (señal nacional, disponible en DirecTV y otros operadores)
|Fubo (prueba gratuita), apps de operadores con Telemundo integrado
|Central (CT)
|Chicago, Dallas, Nueva Orleans.
|(Afiliadas locales, misma señal nacional)
|Fubo: plataformas de TV en vivo que incluyan Telemundo
|Montaña (MT)
|Denver, Phoenix, Salt Lake City.
|(Afiliadas regionales / señal vía cable-satélite)
|Fubo; apps de operadores de cable o satélite con acceso a Telemundo
|Pacífico (PT)
|Los Ángeles, San Francisco, Las Vegas, Seattle.
|Telemundo (afiliadas de la costa oeste, señal nacional)
|Fubo; servicios de streaming con Telemundo en su grilla
|Alaska (AKT)
|Anchorage, Fairbanks
|Telemundo vía TV de pago / satélite (DirecTV, cable)
|Fubo (sujeto a disponibilidad regional), apps de operadores
|Hawái (HST)
|Honolulu
|Telemundo mediante operadores de TV de pago con señal continental
|Fubo y otras plataformas con catálogo nacional de canales
¿Qué canal transmite el partido Portugal vs. Uzbekistán EN VIVO y EN DIRECTO hoy por el Mundial 2026?
Portugal se juega la vida ante Uzbekistán hoy martes 23 de junio por la segunda jornada del Grupo K del Mundial 2026. A continuación, revisa los canales que televisarán el partido según tu localidad.
|País
|Canales de TV
|Estados Unidos
|FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|México
|Azteca 7, Azteca Deportes EN VIVO y ViX
|España
|DAZN, DAZN Mundial y Movistar+
|Argentina
|TyC Sports Argentina, Telefe Argentina, Flow Sports, DIRECTV Sports, DGO, TyC Sports Play, Disney+, mitelefe y Paramount+
|Brasil
|Disney Plus y Cazé TV
|Chile
|Chilevisión, DIRECTV, DGO, Disney Plus y Paramount+
|Colombia
|Win Sports, DIRECTV Sports, DGO, Win Play, Radio Nacional de Colombia y Paramount+
|Costa Rica
|FOX y FOX+
|Ecuador
|DIRECTV Sports, DGO y Paramount+
|Honduras
|Telecadena 7 y 4, Caribbean, ENet TV
|Italia
|DAZN Italia
|Nicaragua
|Tigo Sports Nicaragua
|Panamá
|Tigo Sports Panamá
|Paraguay
|GEN y Trece
|Perú
|DIRECTV Sports, DGO, Disney Plus y Paramount+.
|Portugal
|Sport TV1, Sport TV2, TVI, Sport TV Multiscreen, Sport TV5, TVI Player y LiveMode
|Puerto Rico
|Telemundo y NAICOM
|Uruguay
|DIRECTV Sports, DGO, Disney Plus, AUF TV y Paramount+
En México, el partido entre Portugal vs. Uzbekistán será televisado por Azteca 7 y Azteca Deportes EN VIVO. Por streaming, sigue las incidencias del compromiso por ViX.
En España, el compromiso que tendrá a Cristiano Ronaldo como principal figura se puede ver por DAZN, DAZN Mundial y Movistar+. Medios que cuentan con los derechos televisivos del Mundial 2026.
Portugal vs. Uzbekistán por el Mundial 2026: horarios en Estados Unidos y en el mundo
Para que no te pierdas el juego Portugal vs. Uzbekistán por la Copa Mundial FIFA 2026 este martes 22 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 1:00 p.m.
- Estados Unidos (CT): 12:00 p. m.
- Estados Unidos (MT): 11:00 a. m.
- Estados Unidos (PT): 10:00 a.m.
- México (CDMX): 11:00 a.m.
- España: 7:00 p.m.
- Puerto Rico: 1:00 p.m.
- República Dominicana: 1:00 p. m.
- Panamá: 12:00 p. m.
- Costa Rica: 11:00 a. m.
- El Salvador: 11:00 a. m.
- Guatemala: 11:00 a. m.
- Honduras: 11:00 a.m.
- Nicaragua: 11:00 a. m.
- Argentina: 2:00 p.m.
- Brasil (Brasilia): 2:00 p.m.
- Uruguay: 2:00 p.m.
- Paraguay: 2:00 p.m.
- Chile (Santiago): 1:00 p.m.
- Bolivia: 1:00 p.m.
- Venezuela: 1:00 p.m.
- Ecuador: 12:00 p.m.
- Perú: 12:00 p. m.
- Colombia: 12:00 p. m.