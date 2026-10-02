La selección de Guatemala afronta una de sus pruebas más exigentes de la fase de grupos de la Concacaf Nations League 2026-27 cuando visite a Surinam este viernes 2 de octubre desde las 6:00 pm ET / 4:00 pm Tiempo del Centro / 3:00 pm PT en el Dr. Ir. Franklin Essed Stadium de Paramaribo. El encuentro corresponde a la tercera jornada del Grupo B de la Liga A y tiene un peso especial en la lucha por el liderato y los boletos a los cuartos de final. Con dos partidos aún por disputar entre ambas selecciones, la serie puede resultar determinante para definir el rumbo de la clasificación en uno de los sectores más competitivos del torneo. A continuación, te dejaré con los canales de transmisión del partido Guatemala vs. Surinam en vivo desde Estados Unidos, España, México y diferentes países en Latinoamérica , con los horarios correspondientes para ver el minuto a minuto de este encuentro.

Guatemala llega con la confianza en alza tras protagonizar uno de los resultados más contundentes de su historia reciente al derrotar 6-0 a El Salvador en la jornada anterior. El equipo dirigido por Luis Fernando Tena mostró una notable capacidad ofensiva y dejó atrás el revés sufrido ante Jamaica en su debut. Gracias a su diferencia de goles, la Azul y Blanco se mantiene en la pelea por los primeros lugares del grupo y sabe que puntuar en territorio surinamés puede convertirse en un factor clave para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Por su parte, Surinam se presenta como uno de los rivales más sólidos de la zona y un candidato directo a pelear el liderato. La selección caribeña ha consolidado un plantel competitivo en los últimos años y suele elevar su rendimiento cuando actúa como local en Paramaribo. Además, los antecedentes reflejan la dificultad que históricamente representa este escenario para Guatemala, que ya enfrentó una exigente visita en ciclos anteriores y conoce el desafío que supone jugar ante una afición local que acostumbra generar un ambiente intenso.

Señal de FOX Deportes EN VIVO para ver la transmisión de Guatemala vs. Surinam EN DIRECTO, este viernes 2 de octubre, por la Jornada 3 de la Concacaf Nations League. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT) / Piero Hatto

¿En qué canal transmiten Guatemala vs. Surinam EN VIVO por Concacaf Nations League 2026?

Este viernes 2 de octubre de 2026, Guatemala y Surinam se ven las caras en un compromiso que marcará una serie clave de ida y vuelta que definirá el liderato del sector y los boletos a los cuartos de final de la Concacaf Nations League. El escenario elegido para el choque es el Dr. Ir. Franklin Essed Stadium de Paramaribo.

Para que no te pierdas ningún detalle, así se dividen la agenda y las pantallas según la región:

Argentina: La pelota comenzará a rodar a las 7:00 p. m.

La pelota comenzará a rodar a las México: La cita es a las 5:00 p. m. (tiempo del centro), con transmisión exclusiva en streaming a través de YouTube y CONCACAF GO .

La cita es a las (tiempo del centro), con transmisión exclusiva en streaming a través de . Estados Unidos: Arranca a las 6:00 p. m. ET y se podrá ver en directo por Fox Sports 2, fuboTV, ViX y FOX One.

País Hora Canal / plataforma Guatemala 4:00 p. m. FOX Guatemala, YouTube, CONCACAF GO Surinam 6:00 p. m. SCCN, TV2 Suriname, Bluu, YouTube, CONCACAF GO México 4:00 p. m. YouTube y CONCACAF GO Estados Unidos 6 pm ET / 3 pm PT Fox Sports 2, fuboTV, ViX y FOX One Argentina 7:00 p. m. VPN Bolivia 6:00 p. m. VPN Chile 6:00 p. m. VPN Colombia 5:00 p. m. VPN Ecuador 5:00 p. m. VPN Paraguay 7:00 p. m. VPN Perú 5:00 p. m. VPN Uruguay 7:00 p. m. VPN Venezuela 6:00 p. m. VPN

Señal de FOX EN VIVO por Internet para ver la transmisión de Guatemala vs. Surinam en directo, este 2 de octubre, por la Jornada 3 de Concacaf Nations League. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix) / Piero Hatto

Guatemala vs. Surinam: posibles alineaciones

Guatemala: Nicholas Hagen; Aaron Herrera, José Pinto, Nicolás Samayoa, José Morales; Antonio de Jesús “Chucho” López, José Rosales, Jorge Aparicio, Alejandro Galindo (o William Fajardo); Olger Escobar, Rubio Rubín.

Nicholas Hagen; Aaron Herrera, José Pinto, Nicolás Samayoa, José Morales; Antonio de Jesús “Chucho” López, José Rosales, Jorge Aparicio, Alejandro Galindo (o William Fajardo); Olger Escobar, Rubio Rubín. Surinam: Etienne Vaessen; Damil Dankerlui (o Liam van Gelderen), Radinio Balker, Myenty Abena, Ridgeciano Haps (o Shaquille Pinas); Denzel Jubitana, Immanuel Pherai, Kenneth Paal, Dion Malone; Justin Lonwijk, Gyrano Kerk.

Surinam se juega el partido más importante de su historia este martes en Guatemala, donde buscará sellar su primer boleto a un Mundial y coronar con gloria el 50 aniversario de su independencia. El equipo de Stanley Menzo, empatado en la cima del Grupo A con Panamá (9 puntos), llega con ventaja en la diferencia de goles y depende de sí mismo para alcanzar el sueño de Norteamérica 2026, en una jornada cargada de simbolismo, emoción y promesas de celebración nacional. La transmisión oficial va EN VIVO y EN DIRECTO por TiGo Sports, Telemundo Deportes, Paramount+ y Concacaf Go. (VIDEO: YouTube / @sueñodeportivoo)