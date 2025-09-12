La espera terminó: Canelo Álvarez vs Terence Crawford se enfrentarán este sábado 13 de septiembre de 2025 en el Allegiant Stadium de Las Vegas, en un combate que definirá al campeón indiscutido del peso supermediano. La pelea será histórica, pues estarán en juego los títulos del CMB, AMB, FIB y OMB, con el mexicano defendiendo su legado frente a uno de los mejores boxeadores estadounidenses de la última década.

En México, miles de aficionados se preguntan si podrán seguir el combate EN VIVO por TV abierta como en anteriores ocasiones. Sin embargo, esta vez la transmisión cambia de formato, ya que ni TV Azteca ni TUDN cuentan con los derechos para llevar el evento en señal abierta, lo que ha generado incertidumbre entre los fanáticos que buscan opciones gratuitas.

Canelo Álvarez y Terence Crawford se enfrentan este sábado 13 de septiembre en Las Vegas por el campeonato indiscutido del peso supermediano. (Foto: AFP / Composición: Depor)

Si quieres saber cómo ver Canelo vs Crawford en México, qué opciones habrá sin costo, el horario del combate y la cartelera completa, aquí te damos toda la información confirmada.

¿Cómo ver Canelo Álvarez vs Terence Crawford gratis en México?

Aunque la transmisión oficial del combate será en Netflix mediante suscripción, los fanáticos en México tendrán acceso a parte del evento sin pagar. La plataforma Tudum de Netflix y el canal oficial de YouTube ofrecerán gratis las peleas preliminares, que forman parte de la cartelera de respaldo.

La pelea estelar entre Canelo y Crawford no se podrá ver gratis por TV abierta en México. Únicamente los usuarios con suscripción activa en Netflix (desde 119 pesos al mes) tendrán acceso a la cartelera principal, incluida la pelea más esperada del año.

Señal de Netflix online para ver la pelea del Canelo Álvarez vs. Terence Crawford en directo desde Las Vegas. (Foto: Netflix / Composición Depor) / Piero Hatto

¿A qué hora es la pelea de Canelo Álvarez vs Terence Crawford en México?

La cartelera comenzará en la tarde, pero los ring walks de Canelo y Crawford están programados alrededor de las 22:30 horas (tiempo de México) en el Allegiant Stadium de Las Vegas. La hora exacta dependerá de la duración de los combates previos.

En otros países, el horario será: 23:30 en Colombia, 00:30 en Estados Unidos (ET, madrugada del domingo 14), 01:30 en Argentina (domingo 14) y 06:30 en Madrid (domingo 14).

Cartelera completa Canelo vs Crawford

Canelo Álvarez vs Terence Crawford – 12 rounds, campeonato indiscutido supermediano

– 12 rounds, campeonato indiscutido supermediano Callum Walsh vs Fernando Vargas Jr. – 10 rounds, superwelter

– 10 rounds, superwelter Christian Mbilli vs Lester Martínez – 12 rounds, supermediano

– 12 rounds, supermediano Mohammed Alakel vs John Ornelas – 6 rounds, superpluma

– 6 rounds, superpluma Serhii Bohachuk vs Brandon Adams – 10 rounds, superwelter

– 10 rounds, superwelter Ivan Dychko vs Jermaine Franklin Jr. – 10 rounds, peso pesado

– 10 rounds, peso pesado Steven Nelson vs Raiko Santana – 10 rounds, supermediano

– 10 rounds, supermediano Reito Tsutsumi vs Javier Martínez – 6 rounds, superpluma

– 6 rounds, superpluma Sultan Almohamed vs Martin Caraballo – 4 rounds, ligero

– 4 rounds, ligero Marco Verde vs Sona Akale – 6 rounds, supermediano

Saúl 'Canelo' Álvarez defiende su título indiscutido de peso supermediano contra Terence Crawford en el evento estelar de una cartelera de boxeo de primer nivel este sábado 13 de septiembre desde el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada (Estados Unidos). | Crédito: Ronie Bautista / GEC