Noche de Nevada, brillo de arena y sangre en reposo: este sábado 13 de septiembre, Las Vegas abre sus puertas como un templo, donde dos liturgias se encuentran en 12 campanadas: la del Canelo y la de Crawford, el indiscutible y el invicto, la recolección de cuatro siglas que pesan como coronas —AMB, CMB, OMB, FIB— frente al pulso anguloso del maestro de Omaha; 168 libras como territorio, una última palabra escrita en guantes, y una pregunta sencilla que cruza el aire: ¿cómo, cuándo y dónde ver lo en vivo y en directo?

El campeón entra con el compás aprendido de los mayos: el 3 de mayo de 2025, Canelo custodió su herencia ante William Scull y dejó asentado que su récord —63-2-2, 39 veces trueno— no es cifra sino geografía, con dos cicatrices célebres, Mayweather y Bivol, que no restan brillo, lo refractan; hoy regresa al altar supermediano, con ese paso de quien se sabe dueño de casa y de distancia, dispuesto a firmar otra defensa del todo, el uno de uno.

El retador llega sin grieta en la piel del número: 41-0, 31 apagones, un artesano que cruzó ligero, superligero y wélter como un río que afina cauce, y que tras Madrimov entendió que a veces crecer es cambiar de orilla; Crawford sube como quien calibra relojes, con el oído puesto en el ritmo de una categoría nueva, buscando que el tiempo le diga sí en cada intercambio, que el talento encuentre su peso exacto.

¿Cómo mirar la pelea Canelo vs. Crawford EN VIVO por boxeo en Las Vegas?

La función respira en una sola ventana: Netflix abre la puerta global, sin candados ni taquillas extra, y la señal en español acompaña como un murmullo cercano; basta una suscripción para entrar y sentarse donde el mundo se sienta, con la ceremonia de la previa, la cuerda azul y roja, y el clic que hace del sofá un ringside; la hora pactada: luces a las 9 p.m. ET, desfile a las 6 p.m. PT, y la estelar cuando la noche ya aprendió el nombre de ambos.

En México, esta vez, el eco no se parte en canales; la exclusividad cierra los viejos portones de la señal abierta y guarda la historia en una sola llave: no habrá Azteca 7 ni Canal 5, solo la ruta directa a la plataforma; el rumor y los reportes lo dijeron primero, la práctica lo confirma: una velada que se mira del mismo modo en cada esquina del mapa, como si el mundo fuese un solo sillón encendido.

Estados Unidos

Estándar con anuncios: 7.99 USD

Estándar: 17.99 USD

Premium: 24.99 USD

México

Estándar con anuncios: 119 MXN

Estándar: 249 MXN

Premium: 329 MXN

Canadá

Estándar con anuncios: 7.99 CAD

Estándar: 20.99 CAD

Premium: 26.99 CAD

España

Estándar con anuncios: 6,99 EUR

Estándar: 13,99 EUR

Premium: 19,99 EUR

Resto de Latinoamérica

Argentina: Básico 4.299 ARS - Estándar 7.199 ARS - Premium 9.699 ARS

Brasil: Estándar con anuncios 18,90 BRL - Estándar 39,90 BRL - Premium 55,90 BRL

Chile: Estándar con anuncios 4.990 CLP - Estándar 9.990 CLP - Premium 13.990 CLP

Colombia: Estándar con anuncios 14.900 COP - Estándar 28.900 COP - Premium 38.900 COP

Perú: Estándar con anuncios 17,90 PEN - Estándar 29,90 PEN - Premium 39,90 PEN

Uruguay: Estándar con anuncios 199 UYU - Estándar 379 UYU - Premium 529 UYU

Ecuador: Estándar con anuncios 6,99 USD - Estándar 10,99 USD - Premium 15,99 USD

Bolivia: Estándar con anuncios 24,90 BOB - Estándar 39,90 BOB - Premium 54,90 BOB

Paraguay: Estándar con anuncios 29.900 PYG - Estándar 44.900 PYG - Premium 61.900 PYG

Horarios para ver la pelea Canelos Álvarez vs. Terence Crawford

Aquí va una lista por países y zonas, con el inicio de la cartelera principal y hora estimada de caminata al ring. Todos se ven en Netflix, sin PPV adicional.

Estados Unidos Este (ET) : Principal 9:00 p.m. - Estelar 11:00 p.m..

: Principal 9:00 p.m. - Estelar 11:00 p.m.. Estados Unidos Pacífico (PT) : Principal 6:00 p.m. - Estelar 8:00 p.m..

: Principal 6:00 p.m. - Estelar 8:00 p.m.. México (CDMX, CT) : Principal 8:00 p.m. - Estelar 10:00 p.m..

: Principal 8:00 p.m. - Estelar 10:00 p.m.. España (peninsular, CEST) : Principal 3:00 a.m. dom. - Estelar 5:00 a.m. dom..

: Principal 3:00 a.m. dom. - Estelar 5:00 a.m. dom.. Argentina (ART) : Principal 10:00 p.m. - Estelar 12:00 a.m. dom..

: Principal 10:00 p.m. - Estelar 12:00 a.m. dom.. Chile (CLT) : Principal 9:00 p.m. - Estelar 11:00 p.m..

: Principal 9:00 p.m. - Estelar 11:00 p.m.. Uruguay (UYT) : Principal 10:00 p.m. - Estelar 12:00 a.m. dom..

: Principal 10:00 p.m. - Estelar 12:00 a.m. dom.. Paraguay (PYT) : Principal 9:00 p.m. - Estelar 11:00 p.m..

: Principal 9:00 p.m. - Estelar 11:00 p.m.. Bolivia (BOT) : Principal 9:00 p.m. - Estelar 11:00 p.m..

: Principal 9:00 p.m. - Estelar 11:00 p.m.. Perú (PET) : Principal 8:00 p.m. - Estelar 10:00 p.m..

: Principal 8:00 p.m. - Estelar 10:00 p.m.. Colombia (COT) : Principal 8:00 p.m. - Estelar 10:00 p.m..

: Principal 8:00 p.m. - Estelar 10:00 p.m.. Ecuador (ECT) : Principal 8:00 p.m. - Estelar 10:00 p.m..

: Principal 8:00 p.m. - Estelar 10:00 p.m.. Venezuela (VET): Principal 9:00 p.m. - Estelar 11:00 p.m..

Cartelera completa de la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford

Peso supermediano — Canelo Álvarez vs. Terence Crawford (12) : Favorito: Canelo Álvarez. Ventaja por tamaño natural en 168 lb, experiencia defendiendo el trono indiscutido y ligera preferencia en líneas que lo listan alrededor de favorito corto; el duelo apunta a decisión en la mayoría de pronósticos.

: Favorito: Canelo Álvarez. Ventaja por tamaño natural en 168 lb, experiencia defendiendo el trono indiscutido y ligera preferencia en líneas que lo listan alrededor de favorito corto; el duelo apunta a decisión en la mayoría de pronósticos. Peso superwelter — Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr. (10) : Favorito: Callum Walsh. Prospecto con empuje en 154 lb y emparejado para lucir en cartel estelar, llega mejor posicionado en proyección y ritmo competitivo.

: Favorito: Callum Walsh. Prospecto con empuje en 154 lb y emparejado para lucir en cartel estelar, llega mejor posicionado en proyección y ritmo competitivo. Peso supermediano — Christian Mbilli vs. Lester Martínez (12) : Favorito: Christian Mbilli. Top contendiente en 168 lb por presión, volumen y ranking, suele abrir como favorito ante rivales en ascenso.

: Favorito: Christian Mbilli. Top contendiente en 168 lb por presión, volumen y ranking, suele abrir como favorito ante rivales en ascenso. Peso superpluma — Mohammed Alakel vs. John Ornelas (6) : Favorito: Mohammed Alakel. Prospecto invicto y pegador temprano, emparejado a seis asaltos donde su inicio rápido pesa.

: Favorito: Mohammed Alakel. Prospecto invicto y pegador temprano, emparejado a seis asaltos donde su inicio rápido pesa. Peso superwelter — Serhii Bohachuk vs. Brandon Adams (10) : Favorito: Serhii Bohachuk. Poder constante y alta producción de golpes ante un rival más intermitente en actividad reciente.

: Favorito: Serhii Bohachuk. Poder constante y alta producción de golpes ante un rival más intermitente en actividad reciente. Peso pesado — Ivan Dychko vs. Jermaine Franklin Jr. (10) : Favorito: Ivan Dychko. Enorme envergadura y pegada frente a un Franklin técnico pero con menor poder de nocaut; duelo a 10 asaltos favorece control con jab.

: Favorito: Ivan Dychko. Enorme envergadura y pegada frente a un Franklin técnico pero con menor poder de nocaut; duelo a 10 asaltos favorece control con jab. Peso supermediano — Steven Nelson vs. Raiko Santana (10) : Favorito: Steven Nelson. Experiencia, calidad de oposición y boxeo más completo en las 168 lb.

: Favorito: Steven Nelson. Experiencia, calidad de oposición y boxeo más completo en las 168 lb. Peso superpluma — Reito Tsutsumi vs. Javier Martínez (6) : Favorito: Reito Tsutsumi. Promesa con motor alto a distancias cortas, ventajas en ritmo y escuela.

: Favorito: Reito Tsutsumi. Promesa con motor alto a distancias cortas, ventajas en ritmo y escuela. Peso ligero — Sultan Almohamed vs. Martin Caraballo (4): Favorito: Sultan Almohamed. Prospecto en desarrollo, cuatro asaltos favorecen su agresividad inicial.

Todo sobre Canelo vs. Crawford 2025: fecha, horario, TV y dónde ver la pelea de boxeo

Fecha: sábado 13 de septiembre de 2025.

Hora del estelar: 21:00 horas (CDMX)

Canal/TV por país: Transmisión incluida en suscripción de Netflix en mercados habilitados; no disponible en señal abierta en México y otros países por exclusividad de derechos.

Streaming: Netflix (transmisión global en países habilitados); idioma español disponible.

Sede: Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada (Estados Unidos).

Rounds: 12 asaltos (peso supermediano).

Títulos en juego: AMB (Asociación Mundial de Boxeo), CMB (Consejo Mundial de Boxeo), OMB (Organización Mundial de Boxeo) y FIB (Federación Internacional de Boxeo).

Formato del evento: Cartelera principal previa; caminatas al ring del combate estelar alrededor de 9:30–10:00 p.m. (CDMX) / 11:00 p.m. ET, sujeto a la duración de los combates anteriores.