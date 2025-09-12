Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford harán historia en el mundo del boxeo mundial cuando se enfrenten en el Allegiant Stadium de Las Vegas. (Foto: Composición Mag)
El ícono mexicano Saúl Canelo Álvarez defiende todos los títulos principales de peso súper mediano en Las Vegas, donde se enfrenta al discutible número uno libra por libra, Terence Crawford, en el Allegiant Stadium, sede del equipo Raiders de la NFL, este sábado 13 de septiembre desde las 9:00 p.m. ET. Si estás en Estados Unidos, México u otro país del mundo, conoce cómo ver la pelea de boxeo en vivo y en directo por TV y streaming online desde tu SmarTV, tablet, laptop o cualquier dispositivo móvil.

El pugilista estadounidense de 37 años (41-0, 31 KOs) podría convertirse en el primer campeón indiscutible en tres divisiones si logra vencer a Canelo Álvarez (63-2-2, 39 KOs). Canelo, de 35 años, también ha sido campeón en varias categorías de peso y, en mayo, recuperó su estatus de campeón indiscutible en el peso supermediano, la división donde ha competido con más frecuencia en los últimos años.

¿Cuándo es la pelea de boxeo Canelo vs. Crawford?

Canelo vs. Crawford se llevará a cabo el sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Se espera que la cartelera principal comience a la 1:00 a. m. BST del domingo (5:00 p. m. PT / 7:00 p. m. CT / 8:00 p. m. ET del sábado), y los ascensos al ring están previstos alrededor de las 4:00 a. m. BST del domingo (8:00 p. m. PT / 10:00 p. m. CT / 11:00 p. m. ET del sábado).

¿A qué hora pelea Canelo - Crawford desde Las Vegas?

A continuación, conoce los horarios por país para ver la pelea de boxeo entre Canelo vs. Crawford en vivo online y en directo, este sábado 13 de septiembre desde el Estadio Allegiant de Las Vegas por la transmisión de Netflix.

  • CDMX: 19.00 horas
  • Hora del Pacífico: 18:00 horas
  • Hora de Montaña: 19:00 horas
  • Hora del Centro: 20:00 horas
  • Hora del Este: 21:00 horas
  • Lima: 20:00 horas
  • Quito: 20:00 horas
  • Bogotá: 20:00 horas
  • Buenos Aires: 22:00 horas
  • Madrid: 4:00 horas (14 de septiembre)

¿Dónde ver la pelea Canelo vs. Crawford por TV y Streaming Online?

Netflix será la única plataforma que tiene los derechos para transmitir la pelea de boxeo entre Canelo vs. Crawford en vivo online este sábado 13 de septiembre, desde el Estadio Allegiant de Las Vegas, Estados Unidos. Para obtener más información sobre los planes y precios del servicio streaming en Latinoamérica y otras partes del mundo, revisa la siguiente tabla.

PAÍSPRECIO DEL PLAN BÁSICOPRECIO DEL PLAN ESTÁNDARPRECIO DEL PLAN PREMIUM
Estados Unidos (USA)$7.99 al mes$15.49 al mes$22.99 al mes
Puerto Rico$7.99 al mes$15.49 al mes$22.99 al mes
ArgentinaARS 5999 al mesARS 9999 al mesARS 13 499 al mes
BoliviaUSD3,99 al mesUSD 5,99 al mesUSD 7,99 al mes
ChileCLP 6540 al mesCLP 9190 al mesCLP 11 790 al mes
ColombiaCOP 18.900 al mesCOP 29.900 al mesCOP 44.900 al mes
Costa RicaUSD 8,99 al mesUSD 12,99 al mesUSD 15,99 al me
CubaUSD 3,99 al mesUSD 5,99 al mesUSD 7,99 al mes
EcuadorUSD 4,99 al mesUSD 7,99 al mesUSD 10,99 al mes
El SalvadorUSD 4,99 al mesUSD 7,99 al mesUSD 10,99 al mes
GuatemalaUSD 4,99 al mesUSD 7,99 al mesUSD 10,99 al mes
HondurasUSD 4,99 al mesUSD 7,99 al mesUSD 10,99 al mes
MéxicoMXN 119 al mesMXN 249 al mesMXN 329 al mes
NicaraguaUSD 3,99 al mesUSD 5,99 al mesUSD 7,99 al mes
PanamáUSD 4,99 al mesUSD 8,99 al mesUSD 12,99 al mes
ParaguayUSD 3,99 al mesUSD 5,99 al mesUSD 7,99 al mes
PerúPEN 28.90 al mesPEN 40.90 al mesPEN 52.90 al mes
República DominicanaUSD 4,99 al mesUSD 7,99 al mesUSD 10,99 al mes
UruguayUSD 9,99 al mesUSD 13,99 al mesUSD 17,99 al mes
VenezuelaUSD 3,99 al mesUSD 5,99 al mesUSD 7,99 al mes
EspañaEUR 6,99 al mesEUR 13,99 al mesEUR 19,99 al mes
Reino Unido£5,99£12,99£18,99
Australia$7,99 AUD$18,99 AUD$25,99 AUD
India199 rupias499 rupias649 rupias
Japón¥890¥1,590¥2,290
Canadá$7,99 CAD$18,99 CAD$23,99 CAD

Cartelera completa y probabilidades de Canelo vs. Crawford

Evento principal:

  • Canelo Álvarez (-185) vs. Terence Crawford (+145); Pelea de peso supermediano, 168 libras
  • Callum Walsh (-295 ) vs. Fernando Vargas Jr. (+225); pelea coestelar de peso superwélter
  • Christian Mbilli (-185 ) vs. Lester Martínez (+145); Pelea de peso súper mediano
  • Mohammed Alakel (-3000 ) vs. John Ornelas (+1100); Pelea de peso ligero

Tarjeta preliminar:

  • Serhii Bohachuk (-500 ) contra Brandon Adams (+350); pelea de peso mediano
  • Ivan Dychko (-120 ) vs. Jermaine Franklin (-105); Pelea de peso pesado
  • Reito Tsutsumi (-5000 ) vs. Javier Martínez (+1500); Pelea de peso superpluma
  • Sultán Almohammed vs. Martín Caraballo; Pelea de peso superligero
  • Steven Nelson (-320 ) vs. Raiko Santana (+240); Pelea de peso semipesado
  • Marco Verde vs. Marcos Osorio Betancourt; Pelea de peso supermediano
Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

