El ícono mexicano Saúl Canelo Álvarez defiende todos los títulos principales de peso súper mediano en Las Vegas, donde se enfrenta al discutible número uno libra por libra, Terence Crawford, en el Allegiant Stadium, sede del equipo Raiders de la NFL, este sábado 13 de septiembre desde las 9:00 p.m. ET. Si estás en Estados Unidos, México u otro país del mundo, conoce cómo ver la pelea de boxeo en vivo y en directo por TV y streaming online desde tu SmarTV, tablet, laptop o cualquier dispositivo móvil.

El pugilista estadounidense de 37 años (41-0, 31 KOs) podría convertirse en el primer campeón indiscutible en tres divisiones si logra vencer a Canelo Álvarez (63-2-2, 39 KOs) . Canelo, de 35 años, también ha sido campeón en varias categorías de peso y, en mayo, recuperó su estatus de campeón indiscutible en el peso supermediano, la división donde ha competido con más frecuencia en los últimos años.

Canelo Álvarez vs. Terence Crawford en vivo: ver la pelea este sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

¿Cuándo es la pelea de boxeo Canelo vs. Crawford?

Canelo vs. Crawford se llevará a cabo el sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Se espera que la cartelera principal comience a la 1:00 a. m. BST del domingo (5:00 p. m. PT / 7:00 p. m. CT / 8:00 p. m. ET del sábado), y los ascensos al ring están previstos alrededor de las 4:00 a. m. BST del domingo (8:00 p. m. PT / 10:00 p. m. CT / 11:00 p. m. ET del sábado).

¿A qué hora pelea Canelo - Crawford desde Las Vegas?

A continuación, conoce los horarios por país para ver la pelea de boxeo entre Canelo vs. Crawford en vivo online y en directo, este sábado 13 de septiembre desde el Estadio Allegiant de Las Vegas por la transmisión de Netflix.

CDMX: 19.00 horas

Hora del Pacífico: 18:00 horas

Hora de Montaña: 19:00 horas

Hora del Centro: 20:00 horas

Hora del Este: 21:00 horas

Lima: 20:00 horas

Quito: 20:00 horas

Bogotá: 20:00 horas

Buenos Aires: 22:00 horas

Madrid: 4:00 horas (14 de septiembre)

¿Dónde ver la pelea Canelo vs. Crawford por TV y Streaming Online?

Netflix será la única plataforma que tiene los derechos para transmitir la pelea de boxeo entre Canelo vs. Crawford en vivo online este sábado 13 de septiembre, desde el Estadio Allegiant de Las Vegas, Estados Unidos. Para obtener más información sobre los planes y precios del servicio streaming en Latinoamérica y otras partes del mundo, revisa la siguiente tabla.

PAÍS PRECIO DEL PLAN BÁSICO PRECIO DEL PLAN ESTÁNDAR PRECIO DEL PLAN PREMIUM Estados Unidos (USA) $7.99 al mes $15.49 al mes $22.99 al mes Puerto Rico $7.99 al mes $15.49 al mes $22.99 al mes Argentina ARS 5999 al mes ARS 9999 al mes ARS 13 499 al mes Bolivia USD3,99 al mes USD 5,99 al mes USD 7,99 al mes Chile CLP 6540 al mes CLP 9190 al mes CLP 11 790 al mes Colombia COP 18.900 al mes COP 29.900 al mes COP 44.900 al mes Costa Rica USD 8,99 al mes USD 12,99 al mes USD 15,99 al me Cuba USD 3,99 al mes USD 5,99 al mes USD 7,99 al mes Ecuador USD 4,99 al mes USD 7,99 al mes USD 10,99 al mes El Salvador USD 4,99 al mes USD 7,99 al mes USD 10,99 al mes Guatemala USD 4,99 al mes USD 7,99 al mes USD 10,99 al mes Honduras USD 4,99 al mes USD 7,99 al mes USD 10,99 al mes México MXN 119 al mes MXN 249 al mes MXN 329 al mes Nicaragua USD 3,99 al mes USD 5,99 al mes USD 7,99 al mes Panamá USD 4,99 al mes USD 8,99 al mes USD 12,99 al mes Paraguay USD 3,99 al mes USD 5,99 al mes USD 7,99 al mes Perú PEN 28.90 al mes PEN 40.90 al mes PEN 52.90 al mes República Dominicana USD 4,99 al mes USD 7,99 al mes USD 10,99 al mes Uruguay USD 9,99 al mes USD 13,99 al mes USD 17,99 al mes Venezuela USD 3,99 al mes USD 5,99 al mes USD 7,99 al mes España EUR 6,99 al mes EUR 13,99 al mes EUR 19,99 al mes Reino Unido £5,99 £12,99 £18,99 Australia $7,99 AUD $18,99 AUD $25,99 AUD India 199 rupias 499 rupias 649 rupias Japón ¥890 ¥1,590 ¥2,290 Canadá $7,99 CAD $18,99 CAD $23,99 CAD

Cartelera completa y probabilidades de Canelo vs. Crawford

Evento principal:

Canelo Álvarez (-185) vs. Terence Crawford (+145); Pelea de peso supermediano, 168 libras

Callum Walsh (-295 ) vs. Fernando Vargas Jr. (+225); pelea coestelar de peso superwélter

) Christian Mbilli (-185 ) vs. Lester Martínez (+145); Pelea de peso súper mediano

) Mohammed Alakel (-3000 ) vs. John Ornelas (+1100); Pelea de peso ligero

Tarjeta preliminar:

Serhii Bohachuk (-500 ) contra Brandon Adams (+350); pelea de peso mediano

) Ivan Dychko (-120 ) vs. Jermaine Franklin (-105); Pelea de peso pesado

) Reito Tsutsumi (-5000 ) vs. Javier Martínez (+1500); Pelea de peso superpluma

) Sultán Almohammed vs. Martín Caraballo; Pelea de peso superligero

Steven Nelson (-320 ) vs. Raiko Santana (+240); Pelea de peso semipesado

) Marco Verde vs. Marcos Osorio Betancourt; Pelea de peso supermediano