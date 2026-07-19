Este domingo 19 de julio se juega la final del Mundial 2026 entre España y Argentina en el MetLife Stadium, renombrado Estadio Nueva York, Nueva Jersey. Además, este compromiso será histórico porque por primera vez en la historia de los mundiales se realizará un show de medio tiempo y la FIFA confirmó la presencia de BTS, Justin Bieber, Shakira, Madonna y Burna Boy . Además, Chris Martin (vocalista de Coldplay) estará en la dirección creativa.

A continuación te compartimos la guía de canales para que puedas ver EN VIVO la transmisión del show de medio tiempo de la FIFA, según el país donde te encuentres, y no te pierdas de ningún detalle de este magno evento.

EAST RUTHERFORD, NUEVA YORK, (ESTADOS UNIDOS), 19/07/2026.- El show del medio tiempo del Mundial 2026 se realizará en el MetLife Stadium, Nueva York (Nueva Jersey), Estados Unidos. FOTO: Imagen creada por Gemini.

¿Dónde ver el show de medio tiempo del Mundial 2026 en Estados Unidos?

Si te encuentras en Estados Unidos, tienes que sintonizar estos canales para ver el show del medio tiempo de la final del Mundial 2026:

FOX: Transmisión en inglés de la final, incluyendo la ceremonia de clausura y el show del medio tiempo.

Telemundo: Transmisión completa en español. También se transmitirá el show del medio tiempo.

Peacock: Streaming de la transmisión en español (suscriptores de Telemundo).

FOX One y YouTube TV (con acceso a FOX): Transmitirán la final del Mundial 2026, incluido el show del medio tiempo.

¿Dónde ver el show de medio tiempo del Mundial 2026 en México?

Canales de TV y plataformas de streaming para ver el show del medio tiempo del Mundial 2026 en territorio mexicano:

Canal 5 – señal abierta.

TUDN – De paga.

TV Azteca (Azteca 7) – señal abierta.

ViX – streaming

¿Dónde ver el show de medio tiempo del Mundial 2026 en Argentina?

Hincha albiceleste, estarás alentando a Messi y a la selección para lograr la cuarta estrella. El show del medio tiempo lo puedes ver en estos canales:

Telefe

TV Pública

DSports (DirecTV)

¿Dónde ver el show de medio tiempo del Mundial 2026 en España?

España está a un paso de hacer historia y, tú, aficionado de la Roja, te compartiremos los canales para que puedas disfrutar del show de medio tiempo.

La 1 de RTVE (señal abierta).

RTVE Play (streaming).

DAZN

¿Dónde ver el show de medio tiempo del Mundial 2026 en Colombia?

En territorio colombiano, el show del medio tiempo se puede televisar en los siguientes canales.

Caracol Televisión (Gol Caracol)

Canal RCN

DSports (DirecTV)

¿Dónde ver el show de medio tiempo del Mundial 2026 en Perú?

En el Perú, el show del medio tiempo iniciará a las 2:50 p.m. (aproximadamente), cuando termine el primer tiempo del Argentina vs. España.

América TV (Canal 4 y 704 HD): transmitirá la final en señal abierta e incluirá el espectáculo del entretiempo dentro de la cobertura del partido. También estará disponible por tvGO.

DSports (DirecTV): ofrecerá la transmisión completa de la final y del show de medio tiempo. También podrás verlo por DGO si eres suscriptor.

Canales para ver el show del medio tiempo del Mundial 2026

Australia: SBS y SBS On Demand

Canadá: Bell Media (TSN, CTV, RDS)

Chile: Chilevisión

Ecuador: Teleamazonas

Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports

Paraguay: Tigo Sports

Uruguay: DSports