Con Lionel Messi y Lamine Yamal como principales referentes, Argentina y España afrontarán este sábado 13 de junio la gran final de la Copa del Mundo FIFA 2026. El encuentro se disputará en el MetLife Stadium del East Rutherford, Nueva York, desde las 14:00 horas de Bogotá (3 p.m. ET y 12 p.m. PT en Estados Unidos) . ¿Quieres ver el partido Argentina vs. España por televisor Smart TV, PC, tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para el público colombiano estará a cargo de GOL Caracol TV en señal abierta y mediante operadores como DIRECTV, Claro TV, Movistar TV, Tigo, ETB y otros sistemas de televisión. También podrá seguirse por streaming a través de Caracol Play y las plataformas digitales oficiales de Caracol Televisión.

EAST RUTHERFORD, NUEVA YORK, (ESTADOS UNIDOS), 19/07/2026.- RTVE Play y La 1 HD EN DIRECTO la final del España vs. Argentina hoy domingo 19 de julio desde el MetLife Stadium, Nueva York (Nueva Jersey), Estados Unidos. FOTO: Imagen creada por Gemini.

¿Dónde ver GOL Caracol TV EN VIVO, Argentina vs. España por la final del Mundial 2026?

La transmisión oficial del partido entre Argentina y España por la final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 estará a cargo de GOL Caracol TV. A continuación, consulta los canales disponibles en los principales operadores de televisión de Colombia para seguir el encuentro en vivo.

Canales de GOL Caracol TV

Canales 14.1 HD – 14.2 HD2 – 14.4 Móvil de TDT

Canales 132 SD/HD – 1132 HD de DIRECTV

Canales 106 SD – 109 HD – 1006 HD de Claro TV

Canales 105 HD – 156 SD – 816 HD – 166 y 301 E de Movistar TV

Canales 201 HD – 7 SD – 5 SD – 30 SD de Tigo

Canales 10 HD – 4 HD – 42 HD de HD Multiplay

Canales 23 – 12/25 A – 7 HD de Colcable

Canales 277 SD – 252 HD de ETB

Canal 101 de EMCALI

¿Cómo escuchar Caracol Radio EN VIVO, Argentina vs. España por la final del Mundial 2026?

Los aficionados también podrán seguir el encuentro mediante las diferentes frecuencias de Caracol Radio en todo el país.

Bogotá: 100.9 FM y 810 AM

Medellín: 90.3 FM y 750 AM

Barranquilla: 97.6 FM y 1100 AM

Cali: 90.5 FM y 820 AM

Bucaramanga: 99.2 FM y 880 AM

Cartagena: 1170 AM

Pereira: 950 AM

Manizales: 1180 AM

Cúcuta: 1090 AM

Pasto: 1280 AM

¿Cómo ver Argentina vs. España EN VIVO ONLINE por Caracol Play?

Los usuarios también podrán seguir el debut de Brasil en el Mundial mediante Caracol Play, la plataforma oficial de streaming de Caracol Televisión disponible para computadoras, teléfonos móviles, tabletas y Smart TV compatibles. También se puede seguir en Ditu.

Pantallas públicas y televisores sintonizados para el partido Argentina vs. España. Conozca las opciones de televisión abierta e itinerario de transmisiones gratuitas para la final del Mundial 2026. | Crédito: @fifaworldcup / Instagram / Composición Depor

¿Cómo ver GOL Caracol TV EN VIVO desde Estados Unidos, España y México?

Los aficionados que se encuentren fuera de Colombia y quieran seguir la transmisión de GOL Caracol TV pueden acceder a la señal mediante una VPN compatible con servidores en Colombia.

Pasos para acceder desde el extranjero

Contrata una VPN segura con servidores en Colombia. Descarga la aplicación en tu Smart TV, PC, tablet o celular. Conéctate a una ubicación dentro de Colombia. Ingresa al portal oficial de Caracol Televisión o Caracol Play. Sigue la transmisión del partido Argentina vs. España.

Resumen para ver Argentina vs. España por Caracol TV desde el extranjero

Caracol TV en el extranjero Información Países de consulta frecuente Estados Unidos, España, México, Perú y otros países ¿Se necesita VPN? Puede ser necesaria para determinados contenidos Configuración básica VPN + servidor en Colombia + Caracol TV Dispositivos compatibles Smart TV, PC, tablets y celulares Plataforma de streaming Caracol Play Beneficio principal Acceso a la cobertura desde cualquier lugar Recomendación Verificar disponibilidad según ubicación

Cabe recordar que Telemundo Deportes, Universo, Peacock TV, FS1 y FOX Sports son los canales oficiales encargados de transmitir los partidos de la Copa Mundial FIFA 2026 en Estados Unidos.

Horario, TV y dónde ver en vivo Argentina vs. España por la final del Mundial 2026

Horario: 14:00 horas de Bogotá (3 p.m. ET / 12 p.m. PT)

Partido: Argentina vs. España, por la final de la Copa del Mundo FIFA 2026

Fecha: Domingo, 19 de julio de 2026

TV: GOL Caracol TV

Streaming: Caracol Play / Ditu

Estadio: MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey

Argentina, con Lionel Messi, y España, con Lamine Yamal, se enfrentan este domingo 19 de julio por la final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS por TV Pública (Canal 7), TyC Sports, TyC Sports Play, Flow, Telefe, Mi Telefe, DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney+, Paramount+, La 1 HD, La 2 Catalunya, RTVE Play, Teledeporte, DAZN Mundial, Movistar Plus+, TUDN, Canal 5, TV Azteca 7, Azteca Deportes, ViX Premium, GOL Caracol, Canal RCN, Chilevisión, Televen, Tigo Sports, RPC TV, TCS, Canal 11, Canal 4, América TV, Telemundo Deportes, Peacock, FOX, FOX Deportes, FS1, Fubo, Hulu + Live TV, YouTube TV, Sling TV y Telecentro Play. (VIDEO DE SELECCIÓN ARGENTINA EN X DE @ARGENTINA).