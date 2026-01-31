Carlos Alcaraz y Novak Djokovic protagonizarán este domingo 1 de febrero una final de lujo en el Abierto de Australia, en un pulso generacional que puede marcar época. El español, de 22 años, llega como número uno del mundo y símbolo del nuevo tenis, mientras que el serbio, de 38, representa la grandeza de una leyenda que se resiste a ceder el trono. Ambos alcanzan la definición tras semifinales memorables a cinco sets, y el duelo se presenta como algo más que un partido: es un choque entre presente y futuro por la historia del deporte.

Alcaraz se ganó su lugar en la final tras una batalla dramática ante Alexander Zverev, número tres del mundo, en un partido de altísimo voltaje. El murciano se impuso en cinco sets (6-4, 7-6, 6-7, 6-7 y 7-5), después de llevar su físico al límite: llegó a vomitar, sufrió calambres y estuvo 5-3 abajo en el último set, pero logró una remontada admirable. Tras el encuentro, afirmó que ganó porque siempre creyó en sus posibilidades y lo calificó como uno de los partidos más exigentes de su carrera. Su fe, su resistencia y su carácter competitivo son sus grandes argumentos para desafiar a Djokovic.

El español ya puede presumir de haber entrado en los libros de historia antes incluso de disputar la final. Se ha convertido en el jugador más joven en alcanzar la final en los cuatro torneos del Grand Slam y el Abierto de Australia es el único grande que falta en su palmarés. Con 22 años y 272 días el día de la final, supera el registro de Jim Courier, que tenía 22 años y 321 días cuando completó ese logro en Wimbledon 1993. Alcaraz aspira ahora a ser el más joven en inscribir su nombre en el palmarés de los cuatro grandes, un hito reservado a las leyendas.

Al otro lado de la red estará Novak Djokovic, que llega a esta definición tras una semifinal épica ante Jannik Sinner, resuelta también en cinco sets: 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4, en un duelo de más de cuatro horas que terminó de madrugada. El serbio comparó el partido con la histórica final de 2021 ante Rafa Nadal y aseguró que fue uno de sus mejores encuentros de la última década. Exnúmero uno del mundo y actualmente cuarto del ranking ATP, Djokovic es ya el hombre con más títulos de Grand Slam (24), igualado con los que logró Margaret Court en la categoría femenina.

Djokovic, sin embargo, arrastra una larga espera para volver a coronarse en un grande. No gana un Grand Slam desde el Abierto de Estados Unidos de 2023 y en 2025 firmó cuatro semifinales sin poder acceder a ninguna final. En este torneo también sufrió un gran susto en cuartos de final, cuando se vio dos sets abajo ante Lorenzo Musetti, que acabó retirándose por lesión. Ahora busca su duodécimo título en Australia y, sobre todo, el ansiado 25º Grand Slam, un récord absoluto en la historia del tenis. El duelo con Alcaraz, reeditando su final de Wimbledon 2024, promete escribir una nueva página dorada para este deporte, gane quien gane.

Horarios para ver el juego Carlos Alcaraz — Nova Djokovic por la final del Abierto de Australia 2026

¿Dónde ver juego Carlos Alcaraz — Novak Djokovic EN DIRECTO por final del Australian Open 2026?

El duelo entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic será televisado por diferentes cadenas internacionales en todo el mundo. ESPN (Disney Plus) y Tennis TV se encargarán de transmitir el encuentro en los Estados Unidos y Latinoamérica; mientras que DAZN, a través de Eurosport, lo hará en España.

México, Argentina, Colombia y Latinoamérica: ESPN, Disney+ y Tennis TV

Estados Unidos: ESPN, Disney+ y Tennis TV

España: DAZN (Eurosport)