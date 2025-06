Un nuevo capítulo de una rivalidad que tiene para varios años, si las lesiones no lo impiden. Este domingo 08 de junio, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se verán las caras en la gran final del Roland Garros 2025, desde el Court Philippe Chatrier de París . Alcaraz viene de eliminar a Lorenzo Musetti en 4 sets, mientras que Sinner batió a Novak Djokovic en 3 sets corridos. De momento, son 11 los enfrentamientos entre ambos, con 7 triunfos para el español ante 4 del italiano. Aquí te cuento los horarios y canales de TV para ver el enfrentamiento .

Sinner, intocable en pista dura -campeón en Australia 2024 y 2025, US Open 2024-, aspira a extender su reinado al ‘grande’ parisino, la tierra prometida de su rival Alcaraz, heredero de la leyenda Rafael Nadal -14 coronas entre 2005 y 2022-. El fenómeno español se estrenó en Roland Garros el año pasado en una durísima final de cinco sets ante Alexander Zverev.

Desde entonces es la referencia absoluta en la tierra batida: en la presente gira europea ganó en Montecarlo, fue finalista en Barcelona -donde jugó con molestias- y venció en Roma, precisamente ante un Sinner falto de rodaje por entonces.

Estos son los horarios y canales de televisión para seguir la final de Roland Garros 2025 entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner este domingo 8 de junio desde el Court Philippe Chatrier de París (Foto: AFP / Canva.com - Noé Yactayo)

¿A qué hora juegan Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner la final del Roland Garros?

No te pierdas la transmisión de la final del Roland Garros 2025 entre Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner a partir de las 15:00 hora peninsular o desde las 8:00 horas Perú y Colombia. Aquí te dejo con más horarios para seguir este enfrentamiento.

Países Horario Argentina 10:00 a.m. Chile 9:00 a.m. Colombia 8:00 a.m. Ecuador 8:00 a.m. Estados Unidos 9:00 ET o 6:00 PT Paraguay 10:00 a.m. Perú 8:00 a.m. Puerto Rico 9:00 a.m. República Dominicana 9:00 a.m. Uruguay 10:00 a.m. Venezuela 9:00 a.m.

¿Qué canal transmite Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner por final Roland Garros?

La transmisión de la final del Roland Garros 2025 entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner será transmitida a través de Eurosport 1 o DMAX en España, mientras que en Latinaomérica podrás verla por ESPN. Estas son las señales oficiales en habla hispana para seguir este enfrentamiento de pronóstico reservado.

¿Dónde ver online Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner la final del Roland Garros?

La transmisión del juego de Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner por la final del Roland Garros podrás seguirla en streaming online a través de MAX por Eurosport desde España. En Latinoamérica, será a través de Disney Plus o Disney Plus Premium para ver el contenido de ESPN.

Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner: hora, TV y dónde ver final Roland Garros

Fecha: domingo 08 de junio de 2025

domingo 08 de junio de 2025 Lugar: Court Philippe Chatrier de París

Court Philippe Chatrier de París Hora: 15:00 CEST

15:00 CEST Canal TV: DMAX y Eurosport 1

DMAX y Eurosport 1 Streaming: MAX por Eurosport