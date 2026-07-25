Los creadores de contenido posan durante el pesaje previo a La Velada del Año VI. Conozca la cartelera completa con el orden oficial de los combates confirmados para esta edición. | Crédito: infolavelada.com / Composición Mag
Los creadores de contenido posan durante el pesaje previo a La Velada del Año VI. Conozca la cartelera completa con el orden oficial de los combates confirmados para esta edición. | Crédito: infolavelada.com / Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista

La Velada del Año VI de Ibai Llanos se ha convertido en uno de los eventos de entretenimiento digital más esperados del 2026, con una cartelera de 10 combates que reúne a streamers, periodistas, influencers y artistas de varios países hispanohablantes. El show se celebrará en el Estadio La Cartuja de Sevilla y promete una mezcla de boxeo amateur, música en vivo y momentos virales que ya captan la atención de millones en Internet como en las redes sociales. Para quienes siguen a estos creadores desde EE. UU., México, España o cualquier otra parte del mundo, la cartelera oficial y el orden básico de los combates son clave para saber cuándo pelean sus favoritos y cómo se estructura esta noche que más de uno jamás olvidará.

ISLA DE LA CARTUJA, SEVILLA, (ESPAÑA), 25/07/2026.- Cartelera y orden de las peleas de La Velada del Año 6 que se realizará este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja, Sevilla, España. FOTO: Imagen creada por Gemini.
ISLA DE LA CARTUJA, SEVILLA, (ESPAÑA), 25/07/2026.- Cartelera y orden de las peleas de La Velada del Año 6 que se realizará este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja, Sevilla, España. FOTO: Imagen creada por Gemini.

¿Cuándo es La Velada del Año VI y dónde se celebra?

  • Evento: La Velada del Año VI (Velada 6).
  • Fecha: Sábado, 25 de julio de 2026.
  • Hora: 7:00 p.m. horario peninsular / 1:00 p.m. ET / 11:00 a.m. Tiempo del Centro de CDMX / 10:00 a.m. PT
  • Sede: Estadio La Cartuja, Sevilla (España).

La velada cuenta con 10 peleas en total, con dos periodistas deportivos, varios streamers de España y Latinoamérica, y artistas musicales que subirán a un ring de boxeo en un formato pensado para el disfrute de sus millones de seguidores en Estados Unidos, México, entre otros países.

Cartelera oficial: todas las peleas confirmadas

Las peleas de La Velada del Año VI han sido confirmadas oficialmente por Ibai Llanos. A continuación, te presentamos la cartelera completa de combates:

  • Edu Aguirre vs. Gastón Edul (periodistas deportivos)
  • Fabiana Sevillano vs. La Parce
  • Clersss vs. Natalia MX
  • Lit Killah vs. Kidd Keo
  • Alondrissa vs. Angie Velasco
  • Gero Arias vs. byViruzz
  • Samy Rivers vs. Roro
  • Marta Díaz vs. Tatiana Kaer
  • YoSoyPlex vs. Fernanfloo. (co-estelar / co-main event)
  • IlloJuan vs. TheGrefg (evento estelar / main event)
ISLA DE LA CARTUJA, SEVILLA, (ESPAÑA), 25/07/2026.- Cómo ver la Velada del Año 6 que se realizará este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja, Sevilla, España. FOTO: Imagen creada por Gemini.
ISLA DE LA CARTUJA, SEVILLA, (ESPAÑA), 25/07/2026.- Cómo ver la Velada del Año 6 que se realizará este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja, Sevilla, España. FOTO: Imagen creada por Gemini.

Orden de los combates en La Velada del Año VI

PeleaTipo de combate / contextoOrden conocido en la velada*
La Parce vs. Fabiana SevillanoInfluencers/tiktokers, debut en La VeladaConfirmado como combate de apertura.
Clersss vs. Natalia MXStreamers de España y México, debut en La VeladaConfirmado como segundo combate.
Edu Aguirre vs. Gastón EdulPeriodistas deportivosConfirmado como tercer combate.
Marta Díaz vs. Tatiana KaerInfluencers y modelos españolasConfirmado como cuarto combate.
Gero Arias vs. ByViruzzInfluencer argentino vs. youtuber españolConfirmado como quinto combate.
Alondrissa vs. Angie VelascoCreadoras de contenido latinoamericanasConfirmado como sexto combate.
Lit Killah vs. Kidd KeoArtistas musicalesConfirmado como séptimo combate.
Samy Rivers vs. RoroStreamers/influencers mexicanas y españolaConfirmado como octavo combate.
YoSoyPlex vs. FernanflooStreamer español vs. creador salvadoreñoConfirmado como noveno combate / co-estelar.
IlloJuan vs. TheGrefgStreamers españoles, combate estelarConfirmado como main event (cierra la velada).

Para la comunidad hispana en Estados Unidos, La Velada del Año VI es mucho más que una simple cartelera de boxeo amateur: es un punto de encuentro digital donde fans de España, México, Latinoamérica y el público latino en EE. UU. se conectan al mismo tiempo para ver a sus streamers, periodistas y artistas favoritos como como IlloJuan, TheGrefg, Fernanfloo, Rivers o Lit Killah medirse en un cuadrilátero.

SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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