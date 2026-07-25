La Velada del Año VI de Ibai Llanos se ha convertido en uno de los eventos de entretenimiento digital más esperados del 2026, con una cartelera de 10 combates que reúne a streamers, periodistas, influencers y artistas de varios países hispanohablantes. El show se celebrará en el Estadio La Cartuja de Sevilla y promete una mezcla de boxeo amateur, música en vivo y momentos virales que ya captan la atención de millones en Internet como en las redes sociales. Para quienes siguen a estos creadores desde EE. UU., México, España o cualquier otra parte del mundo, la cartelera oficial y el orden básico de los combates son clave para saber cuándo pelean sus favoritos y cómo se estructura esta noche que más de uno jamás olvidará.
¿Cuándo es La Velada del Año VI y dónde se celebra?
- Evento: La Velada del Año VI (Velada 6).
- Fecha: Sábado, 25 de julio de 2026.
- Hora: 7:00 p.m. horario peninsular / 1:00 p.m. ET / 11:00 a.m. Tiempo del Centro de CDMX / 10:00 a.m. PT
- Sede: Estadio La Cartuja, Sevilla (España).
La velada cuenta con 10 peleas en total, con dos periodistas deportivos, varios streamers de España y Latinoamérica, y artistas musicales que subirán a un ring de boxeo en un formato pensado para el disfrute de sus millones de seguidores en Estados Unidos, México, entre otros países.
Cartelera oficial: todas las peleas confirmadas
Las peleas de La Velada del Año VI han sido confirmadas oficialmente por Ibai Llanos. A continuación, te presentamos la cartelera completa de combates:
- Edu Aguirre vs. Gastón Edul (periodistas deportivos)
- Fabiana Sevillano vs. La Parce
- Clersss vs. Natalia MX
- Lit Killah vs. Kidd Keo
- Alondrissa vs. Angie Velasco
- Gero Arias vs. byViruzz
- Samy Rivers vs. Roro
- Marta Díaz vs. Tatiana Kaer
- YoSoyPlex vs. Fernanfloo. (co-estelar / co-main event)
- IlloJuan vs. TheGrefg (evento estelar / main event)
Orden de los combates en La Velada del Año VI
|Pelea
|Tipo de combate / contexto
|Orden conocido en la velada*
|La Parce vs. Fabiana Sevillano
|Influencers/tiktokers, debut en La Velada
|Confirmado como combate de apertura.
|Clersss vs. Natalia MX
|Streamers de España y México, debut en La Velada
|Confirmado como segundo combate.
|Edu Aguirre vs. Gastón Edul
|Periodistas deportivos
|Confirmado como tercer combate.
|Marta Díaz vs. Tatiana Kaer
|Influencers y modelos españolas
|Confirmado como cuarto combate.
|Gero Arias vs. ByViruzz
|Influencer argentino vs. youtuber español
|Confirmado como quinto combate.
|Alondrissa vs. Angie Velasco
|Creadoras de contenido latinoamericanas
|Confirmado como sexto combate.
|Lit Killah vs. Kidd Keo
|Artistas musicales
|Confirmado como séptimo combate.
|Samy Rivers vs. Roro
|Streamers/influencers mexicanas y española
|Confirmado como octavo combate.
|YoSoyPlex vs. Fernanfloo
|Streamer español vs. creador salvadoreño
|Confirmado como noveno combate / co-estelar.
|IlloJuan vs. TheGrefg
|Streamers españoles, combate estelar
|Confirmado como main event (cierra la velada).
Para la comunidad hispana en Estados Unidos, La Velada del Año VI es mucho más que una simple cartelera de boxeo amateur: es un punto de encuentro digital donde fans de España, México, Latinoamérica y el público latino en EE. UU. se conectan al mismo tiempo para ver a sus streamers, periodistas y artistas favoritos como como IlloJuan, TheGrefg, Fernanfloo, Rivers o Lit Killah medirse en un cuadrilátero.