La Velada del Año VI de Ibai Llanos se ha convertido en uno de los eventos de entretenimiento digital más esperados del 2026, con una cartelera de 10 combates que reúne a streamers, periodistas, influencers y artistas de varios países hispanohablantes. El show se celebrará en el Estadio La Cartuja de Sevilla y promete una mezcla de boxeo amateur, música en vivo y momentos virales que ya captan la atención de millones en Internet como en las redes sociales. Para quienes siguen a estos creadores desde EE. UU., México, España o cualquier otra parte del mundo, la cartelera oficial y el orden básico de los combates son clave para saber cuándo pelean sus favoritos y cómo se estructura esta noche que más de uno jamás olvidará.

ISLA DE LA CARTUJA, SEVILLA, (ESPAÑA), 25/07/2026.- Cartelera y orden de las peleas de La Velada del Año 6 que se realizará este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja, Sevilla, España. FOTO: Imagen creada por Gemini.

¿Cuándo es La Velada del Año VI y dónde se celebra?

Evento: La Velada del Año VI (Velada 6).

Fecha: Sábado, 25 de julio de 2026.

Hora: 7:00 p.m. horario peninsular / 1:00 p.m. ET / 11:00 a.m. Tiempo del Centro de CDMX / 10:00 a.m. PT

Sede: Estadio La Cartuja, Sevilla (España).

La velada cuenta con 10 peleas en total, con dos periodistas deportivos, varios streamers de España y Latinoamérica, y artistas musicales que subirán a un ring de boxeo en un formato pensado para el disfrute de sus millones de seguidores en Estados Unidos, México, entre otros países.

Cartelera oficial: todas las peleas confirmadas

Las peleas de La Velada del Año VI han sido confirmadas oficialmente por Ibai Llanos. A continuación, te presentamos la cartelera completa de combates:

Edu Aguirre vs. Gastón Edul (periodistas deportivos)

Fabiana Sevillano vs. La Parce

Clersss vs. Natalia MX

Lit Killah vs. Kidd Keo

Alondrissa vs. Angie Velasco

Gero Arias vs. byViruzz

Samy Rivers vs. Roro

Marta Díaz vs. Tatiana Kaer

YoSoyPlex vs. Fernanfloo. (co-estelar / co-main event)

IlloJuan vs. TheGrefg (evento estelar / main event)

ISLA DE LA CARTUJA, SEVILLA, (ESPAÑA), 25/07/2026.- Cómo ver la Velada del Año 6 que se realizará este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja, Sevilla, España. FOTO: Imagen creada por Gemini.

Orden de los combates en La Velada del Año VI

Pelea Tipo de combate / contexto Orden conocido en la velada* La Parce vs. Fabiana Sevillano Influencers/tiktokers, debut en La Velada Confirmado como combate de apertura. Clersss vs. Natalia MX Streamers de España y México, debut en La Velada Confirmado como segundo combate. Edu Aguirre vs. Gastón Edul Periodistas deportivos Confirmado como tercer combate. Marta Díaz vs. Tatiana Kaer Influencers y modelos españolas Confirmado como cuarto combate. Gero Arias vs. ByViruzz Influencer argentino vs. youtuber español Confirmado como quinto combate. Alondrissa vs. Angie Velasco Creadoras de contenido latinoamericanas Confirmado como sexto combate. Lit Killah vs. Kidd Keo Artistas musicales Confirmado como séptimo combate. Samy Rivers vs. Roro Streamers/influencers mexicanas y española Confirmado como octavo combate. YoSoyPlex vs. Fernanfloo Streamer español vs. creador salvadoreño Confirmado como noveno combate / co-estelar. IlloJuan vs. TheGrefg Streamers españoles, combate estelar Confirmado como main event (cierra la velada).

Para la comunidad hispana en Estados Unidos, La Velada del Año VI es mucho más que una simple cartelera de boxeo amateur: es un punto de encuentro digital donde fans de España, México, Latinoamérica y el público latino en EE. UU. se conectan al mismo tiempo para ver a sus streamers, periodistas y artistas favoritos como como IlloJuan, TheGrefg, Fernanfloo, Rivers o Lit Killah medirse en un cuadrilátero.