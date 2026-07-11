Por el UFC 329, Conor McGregor y Max Holloway 2 medirán fuerzas este sábado 11 de julio en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Como se trata de una pelea imperdible, revisa aquí el horario, la cartelera, horarios y dónde ver el enfrentamiento EN VIVO y EN DIRECTO.

Antes que nada, es importante que sepas que ‘The Notorious’ es considerado como uno de los peleadores más temidos de su categoría, ya que cuenta con un gran poder de K.O., el mismo que puede ser clave para llevarse un triunfo. Holloway, por otro lado, es una verdadera eminencia de la UFC. Su movilidad y su resistencia le permiten crecer con el paso de los minutos. Sin duda, el main event del UFC 329 promete y mucho.

Conor McGregor y Max Holloway 2 protagonizarán una emocionante pelea por el UFC 329. (Foto: @ufc / Instagram y Composición Canva - Mag)

Cartelera estelar del UFC 329

Conor McGregor vs Max Holloway 2: peso wélter

Benoit Saint Denis vs Paddy Pimblett: peso ligero

Cory Sandhagen vs Mario Bautista: peso gallo

Brandon Royval vs Lone’er Kavanagh: peso mosca

King Green vs Terrance McKinney: peso ligero

Cartelera preliminar del UFC 329

Robert Whittaker vs Nikita Krylov: peso semipesado

Gable Steveson vs Elisha Ellison: peso pesado

Cody Garbrandt vs Adrian Yanez: peso gallo

Luke Riley vs Kai Kamaka III: peso pluma

Cartelera primeros preliminares del UFC 329

Tracy Cortez vs Wang Cong: peso mosca

Damian Pinas vs Cesar Almeida: peso medio

Farid Basharat vs Ethyn Ewing: peso gallo

Ryan Gandra vs Zachary Reese: peso medio

Alessandro Costa vs Cody Durden: peso mosca

¿A qué hora ver EN VIVO el Conor McGregor vs. Max Holloway 2 en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas la pelea Conor McGregor vs. Max Holloway 2 por UFC 329 este sábado 11 de julio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará la cartelera del evento en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 9:00 pm

Estados Unidos (CT): 8:00 pm

Estados Unidos (MT): 7:00 pm

Estados Unidos (PT): 6:00 pm

México (CDMX): 7:00 pm

España: 3:00 am del domingo 12 de julio

Puerto Rico: 9:00 pm

Panamá: 8:00 pm

Costa Rica: 7:00 pm

República Dominicana: 9:00 pm

El Salvador: 7:00 pm

Guatemala: 7:00 pm

Honduras: 7:00 pm

Nicaragua: 7:00 pm

Argentina: 10:00 pm

Brasil (Brasilia): 10:00 pm

Uruguay: 10:00 pm

Chile (Santiago): 9:00 pm

Paraguay: 10:00 pm

Bolivia: 9:00 pm

Venezuela: 9:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Perú: 8:00 pm

Colombia: 8:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Conor McGregor vs. Max Holloway 2?

Este sábado 11 de julio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO la pelea Conor McGregor vs. Max Holloway 2 por UFC 329 a través de Paramount+ en Estados Unidos y en toda Latinoamérica. En España, en cambio, se podrá mirar a través de Eurosport 1 y 2 (que están disponibles en DAZN), y HBO Max.