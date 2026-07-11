Por el UFC 329, Conor McGregor y Max Holloway 2 medirán fuerzas este sábado 11 de julio en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Como se trata de una pelea imperdible, revisa aquí el horario, la cartelera, horarios y dónde ver el enfrentamiento EN VIVO y EN DIRECTO.
Antes que nada, es importante que sepas que ‘The Notorious’ es considerado como uno de los peleadores más temidos de su categoría, ya que cuenta con un gran poder de K.O., el mismo que puede ser clave para llevarse un triunfo. Holloway, por otro lado, es una verdadera eminencia de la UFC. Su movilidad y su resistencia le permiten crecer con el paso de los minutos. Sin duda, el main event del UFC 329 promete y mucho.
Cartelera estelar del UFC 329
- Conor McGregor vs Max Holloway 2: peso wélter
- Benoit Saint Denis vs Paddy Pimblett: peso ligero
- Cory Sandhagen vs Mario Bautista: peso gallo
- Brandon Royval vs Lone’er Kavanagh: peso mosca
- King Green vs Terrance McKinney: peso ligero
Cartelera preliminar del UFC 329
- Robert Whittaker vs Nikita Krylov: peso semipesado
- Gable Steveson vs Elisha Ellison: peso pesado
- Cody Garbrandt vs Adrian Yanez: peso gallo
- Luke Riley vs Kai Kamaka III: peso pluma
Cartelera primeros preliminares del UFC 329
- Tracy Cortez vs Wang Cong: peso mosca
- Damian Pinas vs Cesar Almeida: peso medio
- Farid Basharat vs Ethyn Ewing: peso gallo
- Ryan Gandra vs Zachary Reese: peso medio
- Alessandro Costa vs Cody Durden: peso mosca
¿A qué hora ver EN VIVO el Conor McGregor vs. Max Holloway 2 en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas la pelea Conor McGregor vs. Max Holloway 2 por UFC 329 este sábado 11 de julio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará la cartelera del evento en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 9:00 pm
- Estados Unidos (CT): 8:00 pm
- Estados Unidos (MT): 7:00 pm
- Estados Unidos (PT): 6:00 pm
- México (CDMX): 7:00 pm
- España: 3:00 am del domingo 12 de julio
- Puerto Rico: 9:00 pm
- Panamá: 8:00 pm
- Costa Rica: 7:00 pm
- República Dominicana: 9:00 pm
- El Salvador: 7:00 pm
- Guatemala: 7:00 pm
- Honduras: 7:00 pm
- Nicaragua: 7:00 pm
- Argentina: 10:00 pm
- Brasil (Brasilia): 10:00 pm
- Uruguay: 10:00 pm
- Chile (Santiago): 9:00 pm
- Paraguay: 10:00 pm
- Bolivia: 9:00 pm
- Venezuela: 9:00 pm
- Ecuador: 8:00 pm
- Perú: 8:00 pm
- Colombia: 8:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Conor McGregor vs. Max Holloway 2?
Este sábado 11 de julio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO la pelea Conor McGregor vs. Max Holloway 2 por UFC 329 a través de Paramount+ en Estados Unidos y en toda Latinoamérica. En España, en cambio, se podrá mirar a través de Eurosport 1 y 2 (que están disponibles en DAZN), y HBO Max.