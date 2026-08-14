El octágono más famoso del mundo regresa a Filadelfia este sábado 15 de agosto de 2026 con la espectacular cartelera de UFC 330, encabezada por el anticipado choque entre Islam Makhachev e Ian Machado Garry por el título mundial de peso wélter. La ciudad deportiva por excelencia en Estados Unidos volverá a vibrar con las artes marciales mixtas cuando la promoción aterrice sobre la lona del Xfinity Mobile Arena, prometiendo una velada histórica para los aficionados. Este evento estelar no solo pone en juego el prestigio de ambos peleadores internacionales, sino que también marca un hito importante para el público local que ansiaba presenciar un combate de campeonato en directo. A continuación, te compartimos las peleas confirmadas, el orden de combates y los horarios para disfrutar del gran estelar del UFC 330.

Esta esperada transmisión representa el primer pago por evento de la compañía en territorio de Pensilvania en más de quince años y su primera visita oficial desde marzo de 2019. El historial de la franquicia en la Costa Este sugiere una noche explosiva, ya que las últimas carteleras disputadas en esta arena se caracterizaron por finalizar con múltiples contiendas resueltas por la vía rápida. Con un orden de combates repleto de emparejamientos dinámicos, la afición estadounidense puede esperar una cartelera preliminar y principal que garantizará un espectáculo deportivo de primer nivel de principio a fin.

FILADELFIA, PENSILVANIA (ESTADOS UNIDOS), 15/08/2026.- Resultado de la pelea entre Makhachev vs. Ian Garry de este sábado 15 de agosto por la estelar de UFC 330 que se realizará en la jaula de acero del Xfinity Mobile Arena en Filadelfia. FOTO creada por Gemini y UFC.COM.

Cartelera estelar del UFC 330

Islam Makhachev (c) vs. Ian Machado Garry: título de peso wélter

Mackenzie Dern (c) vs. Gillian Robertson: título de peso paja femenino

Jalin Turner vs. Kauê Fernandes: peso ligero

Mansur Abdul-Malik vs. Dustin Stolzfus: peso medio

Edson Barboza vs. Esteban Ribovics: peso ligero

Cartelera preliminar del UFC 330

Chidi Njokuani vs. Joel Álvarez: peso wélter

Charles Johnson vs. Eduardo Chapolin: peso mosca

Donte Johnson vs. Eric McConico: peso medio

Vicente Luque vs. Tresean Gore: peso medio

Cartelera primeros preliminares del UFC 330

Rafael Tobias vs. Lucas Fernando: peso semipesado

Neil Magny vs. Ramiz Brahimaj: peso wélter

Jeremiah Wells vs. Myktybek Orolbai: peso wélter

¿A qué hora ver EN VIVO el Conor Islam Makhachev vs. Ian Garry en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas la pelea Islam Makhachev vs. Ian Garry por UFC 330 este sábado 15 de agosto, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará la cartelera del evento en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 9:00 pm

Estados Unidos (CT): 8:00 pm

Estados Unidos (MT): 7:00 pm

Estados Unidos (PT): 6:00 pm

México (CDMX): 7:00 pm

España: 3:00 am del domingo 16 de agosto

Puerto Rico: 9:00 pm

Panamá: 8:00 pm

Costa Rica: 7:00 pm

República Dominicana: 9:00 pm

El Salvador: 7:00 pm

Guatemala: 7:00 pm

Honduras: 7:00 pm

Nicaragua: 7:00 pm

Argentina: 10:00 pm

Brasil (Brasilia): 10:00 pm

Uruguay: 10:00 pm

Chile (Santiago): 9:00 pm

Paraguay: 10:00 pm

Bolivia: 9:00 pm

Venezuela: 9:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Perú: 8:00 pm

Colombia: 8:00 pm

FILADELFIA, PENSILVANIA (ESTADOS UNIDOS), 15/08/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver la pelea de Islam Makhachev vs. Ian Garry EN VIVO, este sábado 15 de agosto, en la jaula de acero del Xfinity Mobile Arena en Filadelfia. FOTO DE UFC.COM

¿Qué canal transmite EN VIVO el Islam Makhachev vs. Ian Garry?

Este sábado 15 de agosto se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO la pelea Islam Makhachev vs. Ian Garry por UFC 330 a través de Paramount+ en Estados Unidos y en toda Latinoamérica. En España, en cambio, se podrá mirar a través de Eurosport 1 y 2 (que están disponibles en DAZN), y HBO Max.