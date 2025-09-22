La Ceremonia del Balón de Oro 2025 se vivió este lunes 22 de septiembre en París, con la presencia de las principales figuras del fútbol mundial. Entre los protagonistas destacaron Lamine Yamal, Vitinha y Ousmane Dembélé, quienes compitieron por los premios más codiciados de la temporada 2024/25. Revisa aquí la lista completa de ganadores.

SOBRE EL AUTOR Andrés Manrique Periodista y redactor en el Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Anteriormente trabajé en los diarios El Bocón y Depor. Tengo experiencia en medios impresos y digitales, escribiendo sobre deportes, actualidad, tendencias, videojuegos y tecnología.

La prestigiosa ceremonia del Balón de Oro 2025, presentada anualmente por France Football, se llevará a cabo este lunes 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet de París. Este galardón, considerado el más importante del fútbol individual, no solo premiará al mejor jugador y a la mejor jugadora de la temporada 2024/25, sino que también otorgará múltiples reconocimientos como los trofeos Kopa al mejor jugador joven, Yashin al mejor portero, y Gerd Müller al máximo goleador. En un esfuerzo por reconocer la paridad en el fútbol, se han añadido por primera vez categorías femeninas para los premios Kopa, Yashin y Gerd Müller, destacando el creciente protagonismo del fútbol femenino a nivel global. | Crédito: @ballondor / X