La Ceremonia del Balón de Oro 2025 se vivió este lunes 22 de septiembre en París, con la presencia de las principales figuras del fútbol mundial. Entre los protagonistas destacaron Lamine Yamal, Vitinha y Ousmane Dembélé, quienes compitieron por los premios más codiciados de la temporada 2024/25. Revisa aquí la lista completa de ganadores.
DEMBÉLÉ SE CONSAGRA CON EL BALÓN DE ORO
El futbolista francés recibe el galardón, superando a Lamine Yamal.
AITANA BONMATÍ SE CONSAGRA COMO GANADORA DEL BALÓN DE ORO FEMENINO
La futbolista del Barcelona recibe el galardón por tercera vez consecutiva, superando a Mariona Caldentey.
LA FUNDACIÓN XANA SE LLEVA EL TROFEO SÓCRATES
La organización creada por la familia de Luis Enrique recibe el galardón en reconocimiento a su labor.
EL PSG, MEJOR CLUB MASCULINO DEL AÑO
Nasser Al-Khelaifi sube al escenario para recibir el galardón que reconoce la excelente temporada del club.
ARSENAL, MEJOR CLUB FEMENINO DEL AÑO
La plantilla femenina del Arsenal recibe el galardón como reconocimiento a su destacada temporada.
PAJOR AND GYÖKERES WIN THE MÜLLER TROPHY
The forwards claim the award following a season marked by prolific goal-scoring performances.
HAMPTON Y DONNARUMMA SE LLEVAN EL PREMIO YASHIN
La portera inglesa supera a Berger, Cata Coll, Nnadozie y Van Domselaar, mientras que el arquero italiano se impone ante Alisson, Bounou, Courtois y Sommer.
LUIS ENRIQUE GANA EL TROFEO JOHANN CRUYFF
El entrenador español conquista el premio tras imponerse a destacados rivales como Antonio Conte, Hansi Flick, Enzo Maresca y Arne Slot.
SARINA WIEGMAN SE IMPONE EN EL TROFEO JOHANN CRUYFF
La seleccionadora de Inglaterra supera a Sonia Bompastor, Arthur Elias, Justine Madugu y René Slegers, llevándose el prestigioso galardón.
VICKY LÓPEZ SE CONSAGRA CON EL TROFEO KOPA
La jugadora del Barcelona ha sido premiada como la mejor joven, destacando por su talento y proyección internacional.
LAMINE YAMAL SE CONSAGRA EN EL KOPA
El joven futbolista del Barcelona se convierte en el primer jugador en la historia en ganar dos veces consecutivas el trofeo Kopa.
Tras revelarse los 20 últimos jugadores entre los 30 nominados al Balón de Oro 2025, ya se conocen los primeros 10 finalistas, aunque todavía falta confirmar la posición exacta de cada uno:
- Lamine Yamal
- Ousmane Dembélé
- Raphinha
- Kylian Mbappé
- Mohamed Salah
- Vitinha
- Achraf Hakimi
- Gianluigi Donnarumma
- Cole Palmer
- Nuno Mendes
Balón de Oro - Masculino
11º Pedri (Barcelona)
12º Kvaratskhelia (PSG)
13º Kane (Bayern)
14º Doué (PSG)
15º Gyökeres (Arsenal)
Balón de Oro - Masculino
16º Vinicius (Real Madrid)
17º Lewandowski (Barcelona)
18º McTominay (Nápoles)
19º João Neves (PSG)
20º Lautaro Martínez (Inter)
Balón de Oro - Masculino
21º Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
22º Alexis Mac Allister (Liverpool)
23º Jude Bellingham (Real Madrid)
24º Fabián Ruiz (PSG)
25º Denzel Dumfries (Inter)
Balón de Oro - Masculino
26º Erling Haaland (Manchester City)
27º Rice (Arsenal)
28º Van Dijk (Liverpool)
29º Wirtz (Liverpool)
30º Olise (Bayern)
A continuación, se dará a conocer cómo quedó la lista de los ganadores del Balón de Oro 2025.
¿Por qué Cristiano Ronaldo y Lionel Messi no están nominados al Balón de Oro 2025?
Por segunda edición consecutiva, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo quedaron fuera de la lista de nominados al Balón de Oro. Esta ausencia simboliza el recambio generacional que vive el fútbol, en el que nuevas figuras como Lamine Yamal, Vitinha o Cole Palmer han tomado protagonismo. Aunque ambos siguen siendo referentes en sus clubes y selecciones, ya no exhiben el nivel de sus mejores años y, además, ninguno compite actualmente en las principales ligas de Europa, un factor que influye en la decisión final de los votantes.
¿Quién será el presentador de la ceremonia del Balón de Oro 2025?
El exfutbolista holandés Ruud Gullit, ganador del Balón de Oro en 1987, y la periodista británica Kate Scott serán los presentadores de la ceremonia.
¿A qué hora es la ceremonia del Balón de Oro 2025 en cada país?
- Estados Unidos (Washington, D.C.) — 15:00 (ET) — 22/09/25
- Estados Unidos – Centro (Chicago) — 14:00 (CT) — 22/09/25
- Estados Unidos – Pacífico (Los Ángeles) — 12:00 (PT) — 22/09/25
- Puerto Rico (San Juan) — 15:00 (AST) — 22/09/25
- México (Ciudad de México) — 13:00 (CST) — 22/09/25
- Guatemala (Ciudad de Guatemala) — 13:00 (CST) — 22/09/25
- El Salvador (San Salvador) — 13:00 (CST) — 22/09/25
- Honduras (Tegucigalpa) — 13:00 (CST) — 22/09/25
- Nicaragua (Managua) — 13:00 (CST) — 22/09/25
- Costa Rica (San José) — 13:00 (CST) — 22/09/25
- Panamá (Ciudad de Panamá) — 14:00 (EST) — 22/09/25
- Cuba (La Habana) — 14:00 (EST) — 22/09/25
- República Dominicana (Santo Domingo) — 15:00 (AST) — 22/09/25
- Colombia (Bogotá) — 14:00 (COT) — 22/09/25
- Perú (Lima) — 14:00 (PET) — 22/09/25
- Ecuador (Quito) — 14:00 (ECT) — 22/09/25
- Venezuela (Caracas) — 15:00 (VET) — 22/09/25
- Bolivia (La Paz) — 15:00 (BOT) — 22/09/25
- Chile (Santiago) — 15:00 (CLT) — 22/09/25
- Paraguay (Asunción) — 15:00 (PYT) — 22/09/25
- Argentina (Buenos Aires) — 16:00 (ART) — 22/09/25
- Uruguay (Montevideo) — 16:00 (UYT) — 22/09/25
- Brasil (Brasilia) — 16:00 (BRT) — 22/09/25
- Reino Unido (Londres) — 20:00 (BST) — 22/09/25
- Escocia (Edimburgo) – 20:00 (BST) – 22/09/25
- Irlanda (Dublín) — 20:00 (IST) — 22/09/25
- Irlanda del Norte (Belfast) — 20:00 (BST) — 22/09/25
- Portugal (Lisboa) — 20:00 (OESTE) — 22/09/25
- España (Madrid) — 21:00 (CEST) — 22/09/25
- Francia (París) — 21:00 (CEST) — 22/09/25
- Italia (Roma) — 21:00 (CEST) — 22/09/25
- Alemania (Berlín) — 21:00 (CEST) — 22/09/25
- Noruega (Oslo) — 21:00 (CEST) — 22/09/25
- Suecia (Estocolmo) — 21:00 (CEST) — 22/09/25
- Suiza (Berna) — 21:00 (CEST) — 22/09/25
- Países Bajos (Ámsterdam) — 21:00 (CEST) — 22/09/25
- Dinamarca (Copenhague) — 21:00 (CEST) — 22/09/25
- Nigeria (Abuja) — 20:00 (WAT) — 22/09/25
- Sudáfrica (Pretoria) — 21:00 (SAST) — 22/09/25
- Rusia (Moscú) — 22:00 (MSK) — 22/09/25
- Arabia Saudí (Riad) — 22:00 (AST) — 22/09/25
- Emiratos Árabes Unidos (Abu Dabi) — 00:00 (GST) — 23/09/25
- India (Nueva Delhi) — 02:30 (IST) — 23/09/25
- China (Pekín) — 05:00 (CST) — 23/09/25
- Singapur (Singapur) — 05:00 (SGT) — 23/09/25
- Malasia (Kuala Lumpur) — 05:00 (MYT) — 23/09/25
- Corea del Sur (Seúl) — 06:00 (KST) — 23/09/25
- Japón (Tokio) — 06:00 (JST) — 23/09/25
- Australia (Perth) — 05:00 (AWST) — 23/09/25
- Australia (Adelaida) — 06:30 (ACST) — 23/09/25
- Australia (Sídney) — 07:00 (AEST) — 23/09/25
- Nueva Zelanda (Wellington) — 09:00 (NZST) — 23/09/25
¿Quiénes son los nominados al Balón de Oro 2025?
- Jude Bellingham (Inglaterra): 22, mediocampista, Real Madrid.
- Ousmane Dembélé (Francia): 28, extremo, Paris Saint‑Germain.
- Gianluigi Donnarumma (Italia): 26, portero, Paris Saint‑Germain.
- Désiré Doué (Francia): 20, mediocampista ofensivo, Paris Saint‑Germain.
- Denzel Dumfries (Países Bajos): 29, lateral carrilero, Inter de Milán.
- Serhou Guirassy (Guinea): 29, delantero, Borussia Dortmund.
- Viktor Gyökeres (Suecia): 27, delantero, Arsenal.
- Erling Haaland (Noruega): 25, delantero, Manchester City.
- Achraf Hakimi (Marruecos): 26, lateral, Paris Saint‑Germain.
- Harry Kane (Inglaterra): 32, delantero, Bayern Múnich.
- Khvicha Kvaratskhelia (Georgia): 24, extremo, Paris Saint‑Germain.
- Robert Lewandowski (Polonia): 37, delantero, Barcelona.
- Alexis Mac Allister (Argentina): 26, mediocampista, Liverpool.
- Lautaro Martínez (Argentina): 28, delantero, Inter de Milán.
- Kylian Mbappé (Francia): 26, delantero, Real Madrid.
- Scott McTominay (Escocia): 28, mediocampista, Napoli.
- Nuno Mendes (Portugal): 23, lateral, Paris Saint‑Germain.
- João Neves (Portugal): 20, mediocentro, Paris Saint‑Germain.
- Michael Olise (Francia): 23, extremo, Bayern Múnich.
- Cole Palmer (Inglaterra): 23, mediapunta/extremo, Chelsea.
- Pedri (España): 22, mediocampista, Barcelona.
- Raphinha (Brasil): 28, extremo, Barcelona.
- Declan Rice (Inglaterra): 26, mediocentro, Arsenal.
- Fabián Ruiz (España): 29, mediocampista, Paris Saint‑Germain.
- Mohamed Salah (Egipto): 33, extremo, Liverpool.
- Virgil van Dijk (Países Bajos): 34, defensa central, Liverpool.
- Vinícius Jr. (Brasil): 25, extremo, Real Madrid.
- Vitinha (Portugal): 25, mediocampista, Paris Saint‑Germain.
- Florian Wirtz (Alemania): 22, mediapunta, Liverpool.
- Lamine Yamal (España): 18, extremo, Barcelona.
¿Qué es el Premio Sócrates?
Galardón humanitario para acciones solidarias o de impacto social llevadas a cabo por deportistas.
¿Qué es el Trofeo Johan Cruyff?
Distingue al mejor entrenador/a de club o selección, con premio masculino y femenino.
¿Qué es el Trofeo Gerd Müller?
Reconoce al máximo goleador en club y selección en la temporada, con versión masculina y femenina en 2025.
¿Qué es el Trofeo Yashin?
Premia al mejor portero de la temporada; en 2025 también existe su versión femenina por primera vez.
¿Qué es el Trofeo Kopa y quién lo vota?
El Trofeo Kopa distingue al mejor jugador joven; el jurado lo componen ganadores vivos del Balón de Oro, con lista de 10 nominados.
¿Cómo se puntúa la votación?
Cada jurado ordena a 10 jugadores; se asignan 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 y 1 puntos, y gana quien suma más; los empates se rompen por número de votos como primero, luego segundo, y así sucesivamente.
¿Quién vota y con qué criterios?
Votan 100 periodistas de las 100 federaciones mejor rankeadas por FIFA en el masculino, y un panel específico en femenino; se priorizan actuaciones individuales, logros colectivos y juego limpio/clase.
¿Cómo funcionan las nominaciones?
Para el Balón de Oro masculino hay 30 nominados; en femenino, 20; y para Yashin y Kopa suelen ser 10 candidatos, definidos por redacciones de L’Équipe y France Football.
¿Cuáles son las novedades de esta edición?
Se incorporan tres nuevas categorías femeninas: Yashin, Gerd Müller y Kopa, alineando todas las distinciones entre hombres y mujeres.
¿Qué categorías se entregan en 2025?
Habrá total paridad: Balón de Oro masculino y femenino; Trofeos Kopa, Yashin, Gerd Müller y Johan Cruyff en ambas ramas; Club del Año masculino y femenino; y el Premio Sócrates.
¿Quién organiza el Balón de Oro?
El premio lo entrega France Football desde 1956, con coorganización de UEFA y Groupe Amaury para la edición 2025.
¿A qué hora empieza y dónde se puede ver?
Los horarios varían según el país; medios internacionales sitúan la alfombra roja alrededor de las 14:00 ET y la gala a las 15:00 ET, con retransmisión en plataformas como Paramount+ en EE. UU. y operadores locales según región.
¿Cuándo y dónde es la gala?
La 69ª edición se celebra el lunes 22 de septiembre de 2025 en el Théâtre du Châtelet, París.
Favoritos al Balón de Oro 2025
Entre los principales candidatos destacan:
Hombres:
- Lamine Yamal (España, Barcelona)
- Ousmane Dembélé (Francia, Paris Saint-Germain)
- Vitinha (Portugal, Paris Saint-Germain)
- Erling Haaland , Kylian Mbappé , Jude Bellingham
Mujeres:
- Alexia Putellas (España, Barcelona)
- Aitana Bonmatí (España, Barcelona)
- Lucy Bronze (Inglaterra, Chelsea)
- Kadidiatou Diani (Francia, PSG)
Además, se entregarán otros premios importantes: Trofeo Kopa (mejor jugador/a joven), Trofeo Yashin (mejor portero/a), Trofeo Gerd Müller (máximo goleador), Trofeo Johan Cruyff (mejor entrenador/a), Club del Año y Premio Sócrates.
¿En qué canal y plataforma se transmite EN VIVO la ceremonia?
La Gala del Balón de Oro 2025 estará disponible en:
- España : Movistar+
- México : TNT Sports
- Estados Unidos : CBS Sports
También se podrá seguir vía streaming online a través de las plataformas oficiales de cada canal.
¿A qué hora comienza la Ceremonia del Balón de Oro 2025?
La ceremonia dará inicio aproximadamente a las siguientes horas:
- España : 9:00 p.m. (CET)
- México : 2:00 p.m. (CDMX)
- Estados Unidos : 4:00 p.m. (Miami, EST) | 1:00 p.m. (Los Ángeles, PST)
¡Bienvenidos al minuto a minuto de la Ceremonia del Balón de Oro 2025! Hoy, lunes 22 de septiembre, seguimos en directo todo lo que sucede en el Théâtre du Châtelet de París, desde la llegada de los nominados hasta la entrega de los premios más importantes del fútbol mundial. Entre los protagonistas de la gala se encuentran Lamine Yamal, Vitinha y Ousmane Dembélé, quienes compiten por los galardones más codiciados de la temporada 2024/25. Aquí te contaremos el horario, los favoritos, los ganadores y cómo ver la ceremonia en vivo desde España, México y Estados Unidos.
