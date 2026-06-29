Los 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026 continúan con un duelo imperdible entre Países Bajos y Marruecos, dos selecciones que llegan con grandes aspiraciones de seguir avanzando en el torneo. Si estás en Chile, una de las mejores noticias es que el compromiso podrá verse completamente gratis por la señal de Chilevisión.

Si buscas cómo ver Chilevisión EN VIVO, ya sea por televisión o desde tu celular, tablet o computadora mediante MiCHV, aquí encontrarás toda la información actualizada para seguir el partido entre Países Bajos y Marruecos, además de los horarios oficiales en Chile y el resto de Latinoamérica.

¿Cómo ver Chilevisión EN VIVO por TV y online?

Chilevisión ofrecerá la transmisión del partido entre Países Bajos y Marruecos tanto en televisión abierta como a través de sus plataformas digitales.

Estas son las opciones para seguir la señal de CHV EN VIVO:

Televisión abierta: sintoniza Chilevisión desde cualquier punto de Chile utilizando la frecuencia correspondiente a tu ciudad.

sintoniza Chilevisión desde cualquier punto de Chile utilizando la frecuencia correspondiente a tu ciudad. MiCHV: ingresa a la plataforma oficial de Chilevisión para ver la programación en vivo desde computadoras, celulares o tablets.

ingresa a la plataforma oficial de Chilevisión para ver la programación en vivo desde computadoras, celulares o tablets. Sitio web de Chilevisión: la señal en vivo también está disponible desde el portal oficial del canal.

la señal en vivo también está disponible desde el portal oficial del canal. Aplicación MiCHV: disponible para dispositivos Android e iPhone, permite acceder a la transmisión en directo desde cualquier lugar con conexión a internet.

disponible para dispositivos Android e iPhone, permite acceder a la transmisión en directo desde cualquier lugar con conexión a internet. Smart TV: si tu televisor es compatible, puedes descargar la aplicación oficial o ingresar al sitio web desde el navegador del dispositivo.

¿A qué hora juegan Países Bajos vs. Marruecos?

El partido entre Países Bajos y Marruecos se disputará este lunes 29 de junio en el Estadio Akron de Guadalajara, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Estos son los horarios por país:

País Hora Argentina 22:00 Uruguay 22:00 Chile 21:00 Perú 20:00 Colombia 20:00 Ecuador 20:00 México 19:00

Chilevisión será una de las señales que emitirá el compromiso para todo el territorio chileno, por lo que los aficionados podrán disfrutar del encuentro de manera gratuita tanto por televisión abierta como mediante la plataforma digital MiCHV.

El ganador del enfrentamiento avanzará a los octavos de final del Mundial 2026 y continuará su camino en busca del título, en un duelo que promete emociones de principio a fin entre dos selecciones que vienen demostrando un gran nivel en la competencia.