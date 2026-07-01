Los dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol 2026 continúan con un atractivo enfrentamiento entre Bélgica y Senegal, dos selecciones que llegan con la ilusión de avanzar a la siguiente ronda del torneo. Mientras los europeos buscarán imponer su jerarquía, el conjunto africano intentará dar una nueva sorpresa en la Copa del Mundo.

En Chile, los aficionados podrán seguir este emocionante compromiso a través de Chilevisión (CHV), uno de los canales que ofrece la cobertura del Mundial 2026. Si quieres saber cómo ver la señal EN VIVO por televisión o Internet, si es posible acceder desde el extranjero y a qué hora comienza el partido en tu país, aquí encontrarás toda la información.

¿Cómo ver Chilevisión EN VIVO por TV y por Internet?

Chilevisión ofrece diferentes alternativas para seguir su programación en vivo durante el Mundial 2026.

Por televisión abierta

La forma más sencilla de ver Bélgica vs. Senegal es sintonizando la señal abierta de Chilevisión, disponible en gran parte del territorio chileno mediante televisión digital terrestre.

Por televisión de pago

CHV también forma parte de la parrilla de canales de la mayoría de los operadores de televisión por cable y satélite del país. El número del canal puede variar según el proveedor.

Por Internet

Si prefieres seguir el encuentro desde un dispositivo móvil o computadora, puedes hacerlo mediante:

La transmisión EN VIVO en el sitio web oficial de Chilevisión.

La aplicación oficial de Chilevisión para dispositivos Android y iOS.

Smart TV compatibles con la aplicación de CHV.

Navegadores web desde computadoras o laptops.

Estas opciones permiten seguir la programación en directo siempre que la transmisión del evento esté habilitada para plataformas digitales.

¿Se puede ver Chilevisión desde el extranjero?

Sí, aunque con algunas limitaciones.

La señal online de Chilevisión puede estar disponible desde algunos países, pero determinados eventos deportivos, como partidos del Mundial de Fútbol 2026, pueden contar con restricciones geográficas debido a los derechos internacionales de transmisión.

Si te encuentras fuera de Chile, es posible que el partido no esté disponible a través de la plataforma online de CHV. En ese caso, deberás consultar cuál es el canal con derechos oficiales de transmisión en el país donde te encuentres.

Bélgica vs. Senegal: horarios oficiales por país

El partido entre Bélgica y Senegal se disputará este miércoles 1 de julio de 2026 en el Lumen Field de Seattle por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.